Олег Бачурин: «Риск-модель и отношения с клиентами — хорошо знакомая мне тема»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин начинает год в новом статусе и с новой ответственностью.