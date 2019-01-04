Олег Бачурин: «Риск-модель и отношения с клиентами — хорошо знакомая мне тема»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин начинает год в новом статусе и с новой ответственностью.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Для меня лично важнейшим событием стало назначение на должность председателя правления «Банка Казани». Это серьезный шаг для меня. Это вызов. Поставлены очень важные задачи, возложена большая ответственность перед клиентами, коллективом и акционерами. Ранее в «Банке Казани» в ранге вице-президента я отвечал за IT-направление, около трех лет занимался потребительским кредитованием.
Риск-модель и отношения с клиентами — хорошо знакомая мне тема. Когда мы утвердили стратегию развития банка на ближайшие три года, стало очевидно, что практически все определенные стратегией задачи связаны с информационными технологиями. Так и получилось, что с новой стратегией в банке появился новый председатель правления.
Что касается событий в масштабах страны, безусловно, отмечу проведение чемпионата мира по футболу. Действительно, это был настоящий всенародный праздник! Атмосфера чемпионата — вот что было круто! Я не фанат футбола, но с большим удовольствием ходил на матчи, в фан-зону, на околоспортивные мероприятия. Фан-зона была расположена рядом с нашим головным офисом — после работы было интересно прогуляться, впитать атмосферу всеобщего праздника.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
Ожидания самые позитивные. Новый год — сказочное время, в каждом человеке с детства остается чувство волшебного ожидания. Хочется пожелать всем, и себе в том числе, добрых чудес, хороших впечатлений, удачи!
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Для меня, как для банкира, этими словами являются «системность», «движение», «клиентоориентированность». Созидательное движение без четко выстроенного системного подхода и правильной стратегии невозможно, вспомним басню Крылова. Движение — это жизнь, без движения нельзя достигнуть цели. Должна быть еще и гибкость в способах достижения цели, в зависимости от изменения условий. Нельзя быть закостенелым. Ты поставил цель, плановые достижения, но если регулярно не присматриваться, можно упустить возможность.
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