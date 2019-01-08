Марат Сабиров: «Российской экономике нужна приватизация»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс» Марат Сабиров ждет в 2019 году улучшения инвестиционного климата и интеграции России в мировое сообщество «без кулаков».
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Так как я ассоциирую себя с компанией, в которой работаю, я бы отметил несколько деловых событий. Мы окончательно консолидировали активы в рамках Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США, объединили активы Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, России в один холдинг и перешли на верхний уровень листинга внебиржевого рынка.
Что касается меня, то я добился ряда отличных показателей по доходности личного инвестиционного портфеля — она составила более 50% по торговле различными инструментами (акции, облигации, ETF) — и начал активно заниматься горнолыжным спортом.
Уходящий год назову годом позитивного ускорения — все процессы, как в компании, так и в семейной жизни, приобрели новые смысл и качество.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?
Мы занимаемся портфельными инвестициями, поэтому смотрим на общие процессы в экономике и политике. Нам важно, чтобы тот самый инвестиционный климат в стране, о котором сейчас так много говорят, был действительно инвестиционным, а не спекулятивным.
В 2019 году мы должны продолжить то ускорение, которое начали, и сделать так, чтобы наша компания смогла успешно справиться с вызовами, которые приносит наш бурный рост. Последние несколько лет занимаемся увеличением активов за счет покупки интересных бизнесов, в том числе в России. Так мы купили компанию Tradernet и интегрировали ее в свою структуру. Планируем провести еще ряд сделок и вместе с тем развивать то, что всегда лежало в основе бизнеса, а именно — высококлассный сервис по обеспечению доступа к ведущим мировым фондовым площадкам.
Для себя: мне хочется развиваться дальше и расширить свои знания в области инвестиций и фондового рынка, ведь нет предела совершенству.
Я жду позитивных перемен, чтобы наша страна в мировом сообществе продолжала занимать достойное место, чтобы мы интегрировались все-таки по-дружески, без кулаков.
С моей точки зрения, российской экономике нужна приватизация, чтобы частный капитал входил в бизнес и делал его продуктивнее. Для этого необходимо трансформировать корпоративный и государственный секторы и во многом неэффективные госкорпорации.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Первое слово — «перемены». Я считаю, наша страна созрела для этого, мы должны принять их и развиваться в мировом сообществе позитивно и дружно. Второе — «доброта», потому что без этого ни страна, ни компания, ни семья не могут двигаться вперед. Третье — «рост», который выведет нас на новый уровень.
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