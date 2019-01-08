Марат Сабиров: «Российской экономике нужна приватизация»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс» Марат Сабиров ждет в 2019 году улучшения инвестиционного климата и интеграции России в мировое сообщество «без кулаков».