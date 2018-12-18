«Дед Мороз, включи нас в федеральную программу!»

На XIII съезде Совета муниципальных образований Татарстана говорили о дачной ревизии, цифровом телевидении и разбазаривании сельхозземель

В новогодней атмосфере прошел сегодня в ТРК «Корстон» XIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», и не столько потому, что его участники шли к залу мимо разнообразных разукрашенных елок, сколько из-за того, что в своих выступлениях, словно дети перед Дедом Морозом, они рассказывали о примерном поведении и просили о подарках. В роли последнего успешно выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, который пообещал учесть высказанные представителями районов республики просьбы и пожелания «при разработке правительственных программ». Подробности съезда — в материале «Реального времени».

«Деньги сразу возбуждают»



Начав доклад с политкорректного пассажа о переходе к «цифровой экономике» и кратко, но емко перечислив достижения районов в этой области и в развитии экономики села, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин перешел к больному вопросу. Он отметил, что развитию муниципальных образований мешает «хроническая зависимость от республиканского бюджета», и напомнил, что ранее уже неоднократно предлагалось оставлять в местных бюджетах «хотя бы небольшую долю от налога на прибыль и на имущество юридических лиц», однако ни одного законного акта об этом так и не было принято.

В противовес этому председатель ассоциации отметил изменения, внесенные недавно Госсоветом РТ в законодательство о добровольных муниципальных целевых сборах (самообложении). Если ранее решения принимались на сходах муниципальных образований — масштабных и потому трудноорганизуемых, то теперь их можно стало принимать проще — в рамках схода жителей одного населенного пункта. И такие сходы уже прошли в 86 населенных пунктах республики, отметил Экзам Губайдуллин, а затем предложил распространить этот опыт на городские поселения:

— На средства населения строятся и содержатся дороги, мосты, благоустраиваются кладбища, сооружаются детские спортивные площадки, устанавливаются и ремонтируются памятники и обелиски… Заслуживает внимания опыт Нижнекамского муниципального района, в котором предусматривается выделение средств из местного бюджета в размере 2 рублей на 1 рубль, полученный от самообложения… Предлагаю депутатам Федерального собрания изучить вопрос о внесении изменений в законодательство о проведении сходов населения части населенных пунктов (по самообложению).

Губайдуллин обрадовал зал сообщением об увеличении размера грантов на покупку оборудования для зимнего содержания сельских дорог, а попросту — для очистки их от снега



А чуть позже Губайдуллин обрадовал зал сообщением об увеличении размера грантов на покупку оборудования для зимнего содержания сельских дорог, а попросту — для очистки их от снега. Четыре года назад кабмин учредил грант на эти цели — 1 млн рублей.

— С большим удовольствием хочу проинформировать, что по вашей просьбе и по поручению президента республики кабинет министров издал распоряжение, оно еще теплое, об увеличении грантов до 1,5 млн рублей, — сорвал он аплодисменты присутствующих. — Уже в будущем году 104 сельских муниципалитета смогут купить трактора с навесным оборудованием.

И с юмором отреагировал на ответный радостный гул:

— Как деньги-то сразу возбуждают, да?..

Не вошли в программу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев перечислил в своем выступлении внушающие уважение цифры:

— Почти три года прошло с получения Набережными Челнами статуса территории опережающего социально-экономического развития… Сегодня в нашем городе уже 34 компании являются резидентами ТОСЭР, которые в текущем году отгрузили продукцию на сумму более 13 миллиардов рублей. Создано более 3 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. В городской бюджет перечислен НДФЛ в сумме свыше 33 миллионов рублей… По показателю безработицы город достиг исторического минимума — 0,39 процента от занятого населения.

Отметив, что в ТОСЭР необходимо наладить продвижение товаров и выстроить кооперационные связи, он указал на растущий дефицит квалифицированных кадров, потребность в которых к 2030 году только в Набережных Челнах составит свыше 21 тысячи человек:

— На предприятиях машиностроительной отрасли не хватает инженеров, специалистов по электронике, математическому моделированию, наладчиков оборудования…

Двигаться к общей для всей Камской агломерации цели Наиль Магдеев предложил в рамках межмуниципального взаимодействия, создав совет муниципальных образований агломерации

Решать проблему он предложил комплексно — обеспечивая для молодых специалистов «соответствующий уровень заработной платы» и «последовательно создавая условия для проживания и организации досуга».

Двигаться к общей для всей Камской агломерации цели Наиль Магдеев предложил в рамках межмуниципального взаимодействия, создав совет муниципальных образований агломерации — по аналогии с ассоциацией инновационных регионов России, возглавляемой президентом РТ Рустамом Миннихановым:

— В ближайшее время мы должны совместно с коллегами — главами муниципальных районов, входящих в состав Камской агломерации, сформировать совет, обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия и утвердить план совместной работы. Деятельность совета агломерации поможет, на наш взгляд, выработать общее мнение по решению стратегических задач, направленных на укрепление горизонтальных связей и реализацию межмуниципальных проектов…

У Деда же Мороза Наиль Магдеев, считающий, что «основным инструментом реализации межмуниципальных проектов должны стать федеральные целевые программы», попросил содействия в решении наболевших вопросов. В частности, о строительстве транспортной развязки на трассе М-7 и реконструкции газопровода Можга — Елабуга:

— Пока они, к сожалению, не включены в федеральные программы, а их реализация способствовала бы дальнейшему ускоренному развитию Камской агломерации. Поэтому я хотел бы обратиться к правительству Республики Татарстан, профильным министерствам с просьбой об оказании содействия во включении этих важных проектов в государственные программы…

В связи с планами обустройства волжских пляжей Тыгин пообещал «полную ревизию отношений с дачниками»

Под Зеленодольском грядет дачная ревизия

С актуальных задач развития межмуниципальных агломераций на примере Казанской агломерации и примера успешной работы созданного этой осенью совета Казанской агломерации начал выступление на съезде Совета муниципальных образований РТ глава Зеленодольского района Александр Тыгин:

— Мы определили для себя перспективные цели на будущий 2019 год. Совет агломерации поддержал предложение по развитию рекреационных проектов. В частности, есть идеи по организации пляжно-развлекательных зон в районе Займища на примере города Лаишево (пляж «Камское море», — прим. ред.) и строительству на трассе М-7 развлекательного центра «Свияга-лэнд». Эти территории станут магнитом для досуга и отдыха горожан и туристов.

В связи с планами обустройства волжских пляжей глава района пообещал «полную ревизию отношений с дачниками».

— Еще одна стратегическая цель нашей агломерации — это дачная ревизия, — сообщил Тыгин. — В перспективе необходимо перейти на новый этап работы с нашими дачниками. Ключевым моментом здесь станет полное изменение наших отношений. Состояние территорий, брошенные участки… Важно сделать самих садоводов соучастниками в решении этих вопросов.

Дешевое молоко и дорогие пруды

Озабоченность оттоком молодежи из села и низким уровнем жизни в сельскохозяйственных районах республики выразила в своем выступлении глава Бюрганского сельского поселения Ирина Малышева. Одной из причин бегства сельчан в город руководитель поселения, состоящего из трех населенных пунктов общей численностью 800 человек, считает отсутствие перспектив достойной жизни.

— Если бы 20 рублей стоил литр молока, никаких субсидий не надо было бы, — обратила она внимание участников съезда на низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.

Малышева напомнила, что до 2017 года сельчане охотно брали кредиты «до 700 тысяч» на развитие личных подворий и справлялись — выплачивали их, но «сейчас такой возможности не стало».

А еще глава Бюрганского сельского поселения рассказала, как ударила рублем по селу передача муниципалам «гидротехнических сооружений» — противопожарных прудов. На их содержание и предусмотренное законодательством регулярное техническое обследование ежегодно требуются сотни тысяч рублей, которые сельским поселениям просто негде взять…

Роман Шайхутдинов напомнил с трибуны съезда о необходимости до 1 февраля завершить в районах республики дообследование возможности приема цифрового телевещания

«Роман, это твоя тема!»

Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов напомнил с трибуны съезда о необходимости до 1 февраля завершить в районах республики дообследование возможности приема цифрового телевещания, а до 14 января — решить вопросы по восстановлению кабельных телевизионных сетей в жилых домах (за счет средств капремонта). Последнее, оговорился он, возможно, разумеется, только «при наличии согласия собственников жилья».

— Я хотел бы обратить внимание коллег на выступление министра, — подхватил разговор на непростую тему президент Татарстана Рустам Минниханов. — Он попросил глав районов [о дообследовании]… Но это же должны выполнять люди специально обученные! Это ваша работа, организуйте! Роман, это твоя тема, ты за нее отвечаешь. Телевидение отключат, потом мы получим реакцию людей…

От больного «телевизионного» вопроса президент республики перешел к не менее больному «мусорному», но конкретизировать планы пока не стал:

— У нас два региональных оператора, какие-то решения мы находим. С одной стороны, акция [по введению новой схемы по обращению с отходами] очень нужная, а с другой — все это стоит денег…

И пусть все будет хорошо!

В своем выступлении Рустам Минниханов традиционно отметил достижения Татарстана в уходящем году, рассказал о новых проектах, а затем остановился на проблемах и путях их решения.

Первым в списке проблем стал вопрос рождаемости. Президент РТ подчеркнул, что в прошлые годы в республике отмечался демографический прирост в 10—11 тысяч, а сейчас по итогам 11 месяцев он составил всего 1800 человек. И указал на пути решения проблемы:

— Понятно, что тут виноваты 90-е годы, но… Нужен культ семьи!

Этот культ, в понимании президента, требует весомой материальной поддержки:

— Строительство 29 новых детсадов на будущий год запланировано…

Рустам Минниханов традиционно отметил достижения Татарстана в уходящем году, рассказал о новых проектах, а затем остановился на проблемах и путях их решения



Еще один вопрос, на котором остановился Рустам Минниханов, — проблемы градостроительного регулирования и планирования:

— Облик населенного пункта формируется на столетия, потом его исправить невозможно, поэтому специалисты должны получить поддержку… Статус главного архитектора города должен быть очень привлекательным!

А в сельском хозяйстве он призвал «поднять статус предпринимателя», определив наиболее привлекательные и доходные виды сельского бизнеса. Снижение же темпов производства счел возможным «компенсировать за счет тех хозяйств, которые хотят расширяться», — чтобы обеспечить расширяющийся рынок сбыта:

— Мы планируем еще строить агропромпарки, чтобы с животноводческой фермы продукция шла прямо на прилавки!

Вопрос поддержки сельхозпроизводителей президент Татарстана увязал с проблемой, которая особенно остро стоит в окрестностях Казани:

— Злоупотребления с землей, особенно в пригородных районах, — это неприемлемо. Больше 43 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Высокогорском районах… Инвесторы выкупили эту землю с целью ведения бизнеса, но это земля сельскохозяйственная, она должна работать… Очень внимательно следует относиться к переводу земель [из сельскохозяйственного назначения в другие категории], к их использованию! Прошу обратить внимание…

Что же касается пожеланий и просьб представителей районов, президент Татарстана пообещал, что они без соответствующей реакции не останутся:

— Мы их изучим и учтем в работе над правительственными программами.

И в качестве новогоднего пожелания напоследок прозвучало:

— У всех все должно быть хорошо!