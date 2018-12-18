Муниципальные целевые сборы в Татарстане составили 217 млн рублей

Общая сумма муниципальных целевых сборов за 10 месяцев 2018 составила 217 млн рублей. Это 79,8% от запланированной на текущий год суммы.



В рамках софинансирования из бюджета республики в муниципалитеты в этом году поступило 899,7 млн рублей, сообщил председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин на проходящем в Казани XIII съезде Ассоциации.

Большую часть средств по программе самообложения (47%) в этом году направят на строительство и ремонт дорог, 17,2% — на благоустройство территорий муниципальных поселений, 10,5% — на развитие водоснабжения населенных пунктов, 10,2% — на благоустройство и содержание кладбищ.

Отмечается, что в этом году впервые решение о самообложении принималось в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство РТ, — на сходах в отдельных населенных пунктах. Сходы прошли в 86 населенных пунктах республики.