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Муниципальные целевые сборы в Татарстане составили 217 млн рублей

10:39, 18.12.2018
Муниципальные целевые сборы в Татарстане составили 217 млн рублей
Фото: pixabay.com

Общая сумма муниципальных целевых сборов за 10 месяцев 2018 составила 217 млн рублей. Это 79,8% от запланированной на текущий год суммы.

В рамках софинансирования из бюджета республики в муниципалитеты в этом году поступило 899,7 млн рублей, сообщил председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин на проходящем в Казани XIII съезде Ассоциации.

Большую часть средств по программе самообложения (47%) в этом году направят на строительство и ремонт дорог, 17,2% — на благоустройство территорий муниципальных поселений, 10,5% — на развитие водоснабжения населенных пунктов, 10,2% — на благоустройство и содержание кладбищ.

Отмечается, что в этом году впервые решение о самообложении принималось в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство РТ, — на сходах в отдельных населенных пунктах. Сходы прошли в 86 населенных пунктах республики.

ОбществоВласть Татарстан
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