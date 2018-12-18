Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова: «15 фильмов для нас — это рекорд»

Кинематографисты Татарстана подвели итоги и наметили планы

Фото: Максим Платонов

Бюджет «Татаркино» печально неизменен — 44 млн рублей. При этом киноотрасль Татарстана пытается сделать работу интересней и охватить как можно больше кинозрителей. О том, чем запомнился уходящий год и что планируется провести в наступающем, говорилось на пресс-конференции, на которой побывала корреспондент «Реального времени».

Восемь новых фильмов

Пресс-конференция, где главным спикером была директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, проходила в обновленном кинокафе кинотеатра «Мир» на втором этаже. Помещение небольшое, в нем попытались создать обстановку весьма ностальгическую — старый телевизор, круглые коробки с кинолентами. Много фотографий. Небольшая барная стойка и хорошая кофемашина.

Айтуганова подвела итоги прошлого года, при весьма скромном бюджете — 44 млн рублей — они совсем неплохи. Например, в уходящем году было снято 15 фильмов, это был и госзаказ, и авторские ленты. «Это хорошая цифра. Если сравнивать с регионами, с нашими соседями, то у них снято максимум 4—6 картин. Естественно, мы не сравниваем себя с Москвой и Петербургом, там совсем иные объемы кинопроизводства. Пока для нас 15 фильмов в год — это рекорд», — пояснила Миляуша Лябибовна.

«Татаркино» — единственная организация в РТ, которая занимается кинопрокатом. В прокате в этом году было 680 фильмов, из них 178 новых, сюда же вошли и фестивальные ленты, 319 — это отечественные ленты. Их посмотрели 44 000 зрителей. Госзадание и финансовый план этого года уже выполнены.

Пресс-конференция проходила в обновленном кинокафе кинотеатра «Мир»



«Татаркино» провело в этом году большое количество творческих встреч с кинематографистами, они нерентабельны, но они пробуждают интерес к кино», — полагает Айтуганова. В будущем году практика творческих встреч продолжится. Успешно продвигалось татарстанское кино и за пределами Татарстана, во многих регионах проходили Дни кино РТ, эта практика также будет продолжена. Например, Дни татарстанского кино должны будут пройти в Китае, Бельгии и Германии.

Многие татарстанские фильмы успешно участвовали в кинофестивалях, среди них «Мулла», «Байгал», «Халима», последний получил самое большое количество призов. Всю Европу объездил и фильм Ильшата Рахимбая «Представь». «Такого рода фильмы, где рассказывается о толерантности религии, они очень популярны в мире», — отметила Миляуша Айтуганова.

В будущем году в прокат выйдут восемь татарстанских фильмов. Возможно, что их будет больше, но восемь дойдут до зрителей наверняка. Семь из заявленных фильмов были представлены создателями. Если спрогнозировать, то, скорее всего, наибольший зрительский интерес вызовут две ленты Ильшата Рахимбая, особенно «Апипа» — комедия положений, рассказывающая о популярной эстрадной группе. В одной из ролей у Рахимбая снялась «звезда» нашей эстрады Алина Шарипжанова.

Невнятным оказалось представление будущей ленты Фарида Давлетшина «Инсаф», продюсер фильма была явно не готова к презентации и вместо тизера была показана нарезка из нескольких отснятых эпизодов.

Помещение небольшое, в нем попытались создать обстановку весьма ностальгическую



Фестиваль перенесли на апрель

Казанский международный фестиваль мусульманского кино в этом году пройдет в конце апреля, это связано с тем, что в это время в Казани будет проводиться международный экономический саммит и наш фест станет одним из пунктов культурной программы. Кстати, кинофестиваль будет одним из участников деловой площадки саммита.

«Будет и большой питчинг. На нем будет представлена копродукция Татарстана с другими странами. На питчинге будет представлено 10 фильмов. Пока идет сбор заявок», — пояснила Айтуганова, напомнив, что в будущем году кинематограф РТ отмечает свое 95-летие. В связи в этим в «Мире» будет представлена музейная экспозиция.

Одна из новинок будущего года — открытие в кинотеатре «Мир» киноклуба. Абонементы на первое полугодие появятся в продаже уже на будущей неделе. Киноклуб будет собираться в помещении кинокафе. Помня об успешной работе Казанского киноклуба в восьмидесятые годы в Молодежном центре, где был постоянный аншлаг и любители кино могли встретиться с действительно топовыми кинематографистами и посмотреть самые новые ленты, можно было ожидать, что нечто такое же киноманы увидят и в «Мире». Но нет.

Программа киноклуба на ближайшие полгода не изобилует ни интересными встречами, ни новыми лентами. Пока она привязана к датам. Но трудно представить, что зрители сейчас захотят посмотреть «Самую обаятельную и привлекательную» в честь юбилея Ирины Муравьевой или сказку «Морозко» в честь столетия Веры Алтайской. Тем не менее стоимость абонемента на полгода 2 400 рублей.

Но отличающаяся творческим подходом Миляуша Айтуганова заявила, что программа киноклуба может и должна обсуждаться. Его создателям интересно мнение со стороны, так что в программе возможны позитивные изменения.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов