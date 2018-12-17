Водоканал, который не платит

Фото: Максим Платонов

2,1 млн рублей задолжала компания АО «Тетюши-Водоканал» за потребленную электроэнергию. Неоднократные переговоры с представителями предприятия и контролирующей его деятельность организации АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (далее — АО «УКС») ни к чему не привели. Установить весьма интересные факты о финансово-хозяйственной деятельности должника помогла выездная проверка АО «Татэнергосбыт». Подробности — далее.

Вода в никуда

По данным справочно-информационной системы «Спарк», за 2017 год оборот АО «Тетюши-Водоканал» достиг 22,9 млн рублей.

В июле 2018 года дебиторская задолженность компании составила 9,9 млн рублей, при этом по состоянию на октябрь этого же года она уменьшилась более чем в два раза — до 4,2 млн рублей.

Оказалось, что в 3-м квартале 2018 года АО «Тетюши-Водоканал» без документального оформления исключило просроченную задолженность ООО «Газаквастрой» на общую сумму 4 млн рублей, нарушив тем самым ст. 9 федерального закона от 06.12.15 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Помимо этого, в состав задолженности также входят долги ликвидированного дочернего предприятия «Зубр» в размере 0,3 млн рублей.

Факт, указывающий на неэффективность и убытки АО «Тетюши-Водоканал», — подъем воды за 9 месяцев 2018 года в количестве 411,4 тыс. куб. м. Четверть объема — 115,5 тыс. куб. м — составили потери на сумму 5,4 млн рублей. Иными словами, вода утекает в землю.

Выплату долгов компании могут возложить на население?

Утвержденный тариф за 1 куб. м воды в Тетюшах — 45,98 рубля. Он является самым большим по сравнению с тарифами на водоснабжение в соседних районах: в Буинске население платит 32,79 рубля, в Камском Устье — 32,91 рубля, а в Апастово — 26,64 рубля.

Есть вероятность, что убытки предприятия-должника отразятся (скажутся) на тарифном плане в следующем году.

История должника

АО «Тетюши-Водоканал», основанное в 1996 году, принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений РТ. В совет директоров компании входят: замгендиректора АО «УКС» Евгений Волков, управляющий АО «Таткомунпромкомплект» Равиль Зиннатуллин, главный инженер АО «УКС» Дмитрий Вильгемский, руководитель исполкома Тетюшского муниципального района Аркадий Семенычев. Председателем Совета директоров является заместитель гендиректора по правовым вопросам АО «УКС» Константин Донской.

Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности должность руководителя предприятия-должника занимал Наиль Урманов. До работы в АО «Тетюши-Водоканал» он был первым заместителем руководителя исполкома Тетюшского района и директором ресурсоснабжающих организаций в Буинске (АО «Буинск-Водоканал», АО «Буинское предприятие тепловых сетей»).

Серая схема

Во всей этой истории фигурирует компания ООО «Газаквастрой», чью просроченную задолженность АО «Тетюши-Водоканал» исключило из отчетности за 3-й квартал 2018 года.

Известно, что ООО «Газаквастрой» руководит Салават Сафиуллин, бывший владелец ООО «Балтасинские коммунальные сети», ООО «Камско-Устьинские коммунальные сети», ООО «Муслюмовские коммунальные сети», ООО «Сармановские коммунальные сети», ООО «Тетюшские коммунальные сети», ООО «Шугуровские коммунальные сети». На сегодняшний день он является еще и учредителем ООО «Высокогорские коммунальные сети».

ООО «Газаквастрой» активно участвует в проводимых закупках. В 2016 году компания выиграла 31 тендер, в 30 из них заказчиком выступало АО «УКС», заключив контракты на общую сумму 2,9 млрд рублей. В 2017 году произошла аналогичная ситуация — во всех 43 выигранных тендерах на сумму 2,4 млрд рублей также упоминается АО «УКС». При этом практически во всех проводимых закупках ООО «Газаквастрой» является единственным поставщиком.

Как удается компании ООО «Газаквастрой» участвовать и побеждать в закупках на такие деньги? Вероятно, не последнюю роль в этом играют связи: с 2008 по 2011 годы Салават Сафиуллин являлся главным инженером сначала в Фонде газификации, а затем, с января по май 2012 года, и в АО «УКС», что позволяет взаимосвязанным предприятиям закрывать глаза на миллионные долги.

Постскриптум

На сегодняшний день предприятие-должник АО «Тетюши-Водоканал» претерпевает глобальные перемены: Наиль Урманов покинул пост руководителя, а исполняющим его обязанности назначен главный инженер компании. Энергетики уже не надеются, что АО «Тетюши-Водоканал» смогут самостоятельно оплатить образовавшуюся задолженность, в данной ситуации урегулировать долговой вопрос может только АО «УКС».

Партнерский материал