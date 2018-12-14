«Что у нас с головой? Да больные мы все». Как «Зенит» готовится брать очередной трофей

Финал четырех Кубка России в Казани будет интересным

«Зенит» после почти трехнедельного путешествия по Польше и Сибири вернулся домой, чтобы принять главный волейбольный турнир декабря. Казанцы брали этот трофей последние четыре раза, но с каждым годом он давался все труднее. В прошлом сезоне пришлось по-настоящему воевать за кубок в пятисетовом матче-боевике с «Кузбассом». Год спустя эти соперники сойдутся на стадии полуфинала, и есть большая вероятность снова увидеть драматичную встречу, а не традиционные 3:0 в пользу казанского клуба. О том, что окружает Финал четырех Кубка России — в репортаже «Реального времени» с открытых тренировок команд-полуфиналистов.

«Они столько свистят — откуда у поляков деньги?»

«Зенит» провально выступил на клубном чемпионате мира в Польше, даже не выйдя из группы, но после этого команда как будто завелась. Выездные матчи с «Факелом» в Новом Уренгое и с «Локомотивом» и Новосибирске прошли под диктовку Алекно и компании.

— Как игралось в Польше с моей «любимой» публикой? Мне отлично. Это же здорово, когда ты выходишь, а все вокруг свистят. Значит, ты небезразличен, — рассказывал корреспонденту «Реального времени» Алексей Спиридонов.

— Поляки не собирали аншлаги. Похоже, снова были дорогие билеты?

— Так они столько свистят, откуда у них деньги? — сострил Спиридонов. — Но меня такая публика заводит. Правда, игрой своей в матче с поляками недоволен. Плохо пока выгляжу — после травмы колено побаливает.

Тем временем либеро казанского клуба Валентин Кротков постепенно становится основным игроком на своей позиции. Алексей Вербов уже третий сезон постепенно переходит на тренерскую работу, тренируется по индивидуальной программе, но в основных матчах сезона продолжает отлично делать свою работу.

К каждой игре, к каждому финалу готовимся по-особенному. Все зависит уже от соперника



— Будет интересный финал. Казанской публике повезет увидеть четыре топовых на данный момент команды Суперлиги, — говорил накануне полуфинала Кротков.

— Сильно гонял вас тренерский штаб на этой неделе?

— Нет, тренировочный процесс проходил в обычном режиме. А вот к каждой игре, к каждому финалу готовимся по-особенному. Все зависит уже от соперника.

— Давно не играли дома, почти три недели провели на выезде…

— Очень приятно вернуться домой. Надоели эти разъезды. Хотя это тоже часть нашей профессии. Но после Новосибирска прямо здорово было вернуться домой и отоспаться. Смена часовых поясов — это тоже непросто.

— Когда ваш клуб все считают лучшим в мире, а вы проигрываете, тяжело ли вернуться обратно в состояние, когда всех нужно побеждать?

— Это уже пройденный этап. Каждый из нас сделал выводы, провел небольшой анализ. Играем дальше.

— Что можете сказать о «Кузбассе»?

— Как всегда, отличная команда. Там много молодых, голодных до побед ребят. Им есть что доказывать. Многие из них ближайшим летом будут играть в сборной России.

«Зенит» есть «Зенит». Выходишь в зал, поднимаешь голову и под сводами все видно. Столько титулов просто так не выигрывают». Фото vk.com/kuzbassvolley



Победитель предкубкового челленджа — «Кузбасс»

За несколько дней до старта Финала четырех казанский клуб придумал отличную акцию — запустил челлендж с хэштегом #whenballspin (когда вращается мяч). Первым в ней принял участие доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет, который чистил зубы, крутя на пальце волейбольный мяч. Игрок «Факела» Егор Клюка позже вращал мяч и чесал бороду. Питерский «Зенит», следуя культурным традициям города, снял видео, где блокирующий Александр Волков крутит мяч и читает стихи. Достойно, но всех удивил ролик «Кузбасса». Они тянули с ответом, но в итоге стало понятно почему: кемеровчане постарались и сняли самое оригинальное видео, негласно победив в челлендже. В отлично смонтированном ролике главный бомбардир команды Виктор Полетаев, вращая, естественно, мяч, одновременно… управляет самолетом.

Капитан «Кузбасса» Игорь Кобзарь, который долгое время играл в Казани, поделился впечатлениями о новом приезде в столицу Татарстана.

— У нас все отлично. Очень рады, что попали в Финал четырех. Надеемся на интересные игры, хорошие команды в Казань приехали. Будет большой опыт для нашей команды.

— Только ли опыт? Учитывая неудачное выступление «Зенита» на клубном чемпионате мира, можно же попытаться его и обыграть?

— Все возможно в спорте. Даже аутсайдеры обыгрывают лидеров.

— Насколько поменялся казанский клуб по сравнению с прошлым сезоном, когда играл в финале кубка против «Кузбасса»?

— Ушел их лидер, Вильфредо Леон. Теперь у них другой лидер. Но «Зенит» есть «Зенит». Выходишь в зал, поднимаешь голову и под сводами все видно. Столько титулов просто так не выигрывают. В Казани особенная психология победителей.

— В кемеровском клубе много ребят, которые играли в Казани в прошлом. Насколько проще или сложнее в связи с этим обстоятельством?

— Лично мне, пожалуй, проще. Понимаю, с кем имею дело, и знаю, к чему готовиться.



Подопечные Алекно в это время особенно усердно работали над подачей и приемом. Фото vk.com/volleyzenit



«Что у нас с головой? Да больные мы все»



Главный тренер казанцев Владимир Алекно, подойдя к журналистам, сразу попросил долго его не задерживать.

— Я не знаю, что сейчас говорить. Будем делом доказывать.

— Каково состояние команды после почти трехнедельного отсутствия в Казани?

— Вроде все живы-здоровы. У Максима Михайлова вчера была температура, но вроде бы в итоге все в порядке.

— Как дела с головой у ребят? Смогли они вернуться после обидного поражения в Польше?

— Больные на голову все мы, — сказал с ухмылкой Владимир Романович, а потом добавил: — Но у нас есть какой-то выбор? Обидное — не обидное, нужно играть дальше.

— Скажите пару слов о сопернике по полуфиналу.

— В целом, Финал четырех будет очень сильный, достойный. Приехали сильнейшие команды чемпионата России, которые по праву участвуют в таком турнире. Еще в прошлом году, в финале, «Кузбасс» доставил нам достаточно проблем. Кемеровчане всегда бьются, никогда не сдаются. Они сильны как команда. Есть там определенный уровень в техническом плане, они используют свой арсенал по максимуму. Есть настроение, которое задает тренер. Нам будет очень тяжело с ними.

— После поездки в Польшу и Сибирь на что вы сделали особенный акцент? Физика или какие-то игровые нюансы?

— Да на все вместе. Была задача восстановить игроков. Навести порядок не только в голове, но и в общем состоянии. Были тяжелые перелеты, много смен часовых поясов. Давайте не забывать, что это люди, а не машины. В общем-то, они нуждаются в восстановлении, в адаптации.

Его подопечные в это время особенно усердно работали над подачей и приемом. Большая нагрузка выпала на Алексея Спиридонова и Мэтью Андерсона, которые не всегда успешно справлялись с хитрыми планерами одноклубников, но определенно старались.



«Это был хороший опыт, и я хочу поблагодарить каждого игрока, который был с нами. Видеть друг друга каждый день — кого-то это сплачивает, кому-то мешает. У нас все отлично, думаю, нам пошла на пользу такая длительная поездка». Фото vk.com/kuzbassvolley



«Да он же финн!»



После казанцев в 19.30 по московскому времени на площадку вышли их будущие соперники из «Кузбасса». В это время в Кемерово уже 23.30, но игроки сибирского клуба к такому графику вполне привычны. Всего лишь неделю назад они вернулись из выездного турне, во время которого больше месяца не заезжали в Кемерово.

— У нас все неплохо, хорошо играем в последнее время. Очень рад за всех своих ребят, за весь наш клуб. Второй раз подряд играем в Финале четырех Кубка России и очень этому рады, — не скрывал удовлетворения финский наставник кемеровчан Туомас Саммельвуо.

— Что можете сказать о казанском «Зените»? Клубный чемпионат мира что-то вам показал?

— Думаю, что после этого турнира казанцы стали сильнее. После подобных результатов у таких клубов обычно следует подъем. Игры с «Факелом» и «Локомотивом» в гостях это показали. Ну и в любом случае это Казань. Клуб, который всегда играет только на победу.

— Ваш клуб 40 дней был на выезде. Наверное, вам теперь не страшен никакой соперник?

— Да, мы в клубе решили, что такой затяжной выезд будет лучше в данной ситуации. Это был хороший опыт, и я хочу поблагодарить каждого игрока, который был с нами. Видеть друг друга каждый день — кого-то это сплачивает, кому-то мешает. У нас все отлично, думаю, нам пошла на пользу такая длительная поездка.

— Владимир Алекно сказал, что сильная сторона «Кузбасса» — это тренер, который дает команде необходимое настроение, то есть вы. Что можете сказать о сильных сторонах «Зенита»?

— Это команда, которая очень долго играет вместе. Клуб, в котором практически безболезненно произошла смена Леона на Нгапета. Конечно, их игра стала другой. Более быстрой — много передач в четвертую зону на Эрвина. Плюс от него ждут хорошей игры в защите и на приеме. Нагрузка в атаке в нынешнем «Зените» сместилась в сторону Михайлова и центральных нападающих. Но как бы они ни играли, в России они продолжают всех побеждать. Но мы готовились. Если покажем командный волейбол, то шанс обыграть казанцев на их площадке, безусловно, будет.

Чемпионат мира среди клубов показал, что «Факел» дозрел до победы над «Зенитом». Созрел ли «Кузбасс»? Фото vk.com/kuzbassvolley

— Да он же финн, что вы его слушаете? — прокричал во время подхода Саммельвуо к СМИ Спиридонов.

— Да, я могу говорить по-фински, но, кажется, по-русски уже лучше разговариваю, — ответил на это тренер «Кузбасса» и хитро улыбнулся. Его раскованность определенно подкупает и настраивает на то, что кемеровчане дадут бой казанцам. Чемпионат мира среди клубов показал, что до победы над «Зенитом» дозрел «Факел». Созрел ли «Кузбасс»?

Андрей Лопата