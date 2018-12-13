Бюджет Казани: на охрану школ денег нет, застройщики сэкономят на газоне и парковке

Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов встал во главе фракции единороссов в Казгордуме

Фото: рцб24.рф

Казгордума сегодня приняла бюджет на 2019 год. Казань планирует заработать и потратить 23,023 млрд рублей. Документ гордо назвали социально ориентированным, но набившие оскомину проблемы, например дневную охрану школ, в него не включили. Недовольство выразил только коммунист Серов, по его словам, бюджеты других столиц ПФО намного больше, причем за счет неналоговых поступлений и помощи со стороны субъектов. Впрочем, депутаты дружно проголосовали за такой бюджет, как и за новые нормативы градостроительного проектирования. Застройщикам разрешат сокращать площади детских и спортивных площадок, газонов и парковочные места, причем в соципотечных домах — сразу в два раза. На сессии также стало известно, что фракцию «Единой России» в гордуме возглавил директор Казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бюджет Казани составит 23 млрд рублей

Бюджет Казани на 2019 год депутаты приняли в размере 23 млрд рублей. По прогнозу социально-экономического развития, в следующем году средняя зарплата горожанина составит 37 тысяч рублей, а к 2021 году вырастет до 46 тысяч. Насколько вырастут при этом цены и тарифы, чиновники исполкома не уточнили.

Самый большой источник дохода среди налоговых поступлений — НДФЛ. В 2019 году он составит 5,8 млрд рублей (+112%), но в общем казна от этого не выиграет, потому что меньше соберут земельного налога (98%). Недоимка связана с тем, что собственники оспаривают кадастровую стоимость участков. Еще один крупный источник поступлений — безвозмездная помощь из бюджета республики. В этом году она составила 7,5 млрд, в будущем планируется 7,8 млрд рублей.

Самые большие расходы на социальную сферу. Если по основным категориям прирост — пара процентов, то по физкультуре и спорту — аж 424%, со 111 млн рублей в этом году до 491 млн в следующем. С чем связана такая роскошь, ни один из депутатов на обсуждении бюджета не поинтересовался. Зато спросили, учли ли при формировании бюджета льготы на 6 соток для пенсионеров? Начальник финуправления Ирек Мухаметшин ответил, что учли — потери составили 90 млн рублей. Зато не учли расходы на компенсацию платы за детсад для детей сотрудников — это городская компенсация, на нее требуется 42 млн рублей. Средства на это пообещали найти из резервного фонда, как и дополнительные деньги на поощрение победителей школьных олимпиад и педагогов, их подготовивших. В 2018 году на грантовую поддержку было заложено 10 млн рублей, но одаренных детей оказалось больше, чем предполагали, и пришлось дополнительно изыскать еще 7 млн.

Снова не хватит на тьюторов и охрану школ

Хотя бюджет и назвали социально ориентированным, но на удовлетворение всех социальных потребностей его не хватает. Оценивая финансовый документ, председатель контрольно-счетной палаты Ильнар Нургалиев отметил, что в Казани не обеспечен в полном объеме труд тьюторов детей-аутистов. Впрочем, требуются в масштабе города в общем-то копейки — 9 млн рублей. «Мы видели, с какой радостью родители приняли возможность учить ребенка в школе. Надо формировать расходы, чтобы школы не ломали голову, как им решить эту проблему».

На выполнение предписаний надзорных органов по противопожарной и антитеррористической защите в учреждениях образования необходим 1 миллиард. На дневную охрану школ — 200 миллионов. На эти цели средств резервного фонда, похоже, не хватит. Из депутатов по поводу бюджета высказаться рискнул только коммунист Алексей Серов.

— Предлагаемый бюджет в бухгалтерском смысле сверстан хорошо — он бездефицитный, но концептуально он дефицитный, и причины не в расходной, а в доходной части, — сказал Серов и предложил вниманию Казгордумы сравнение с бюджетами других городов ПФО.

Так, объем доходной части в Нижнем Новгороде — 29 млрд рублей, в Перми — 27, в Уфе — 24, в Казани — 23. Налоговые доходы в Перми — 14 млрд, в Казани — 12. Неналоговых доходов в других городах тоже на порядок больше, чем в Казани.

«По безвозмездному поступлению из бюджета регионов мы по всем городам хуже»

Да и субъекты ПФО по отношению к своим столицам щедрее — Нижнему Новгороду область выделила 15 млрд рублей, Уфе — 11, Казани — только 7. Из НДФЛ в Казани остается 16,6%, а в Нижнем — 18%.

— Нам необходимо вместе добиваться того, чтобы этот норматив был увеличен. По безвозмездному поступлению из бюджета регионов мы по всем городам хуже. С Нижним Новгородом двукратное различие, с Пермью, Самарой — 30%, — сказал Серов и посетовал, что тот вариант бюджета, который рассматривается на публичных слушаниях, по сути финальный и не было ни одного случая, чтобы в ходе обсуждений менялись хоть какие-то статьи. «Надо с людьми обсуждать муниципальные программы. Это поможет улучшить качество управленческих и финансовых решений, которые принимаются в городе», — пожелал Серов.

Комментируя выступление Серова, мэр Казани сказал, что грех жаловаться на то, что республика Казани не помогает. Столица, по его словам, больше всех получает из республиканского бюджета — и на дороги, и на общественные пространства, и по соципотеке. Больше, чем Казани, своим столицам помогают только богатые Тюмень и Ханты-Мансийск. «Надо быть благодарными!» — ответил на критику мэр.

Больше никто из народных избранников выступить не решился, в протоколе отметились лишь молчаливым согласием со всеми последующими вопросами. Решили сократить рекреационную зону в пользу многоэтажной застройки в военном городке — это будущий «экорайон» для решения проблем обманутых дольщиков и вкладчиков. Такая же трансформация произойдет с 6 тыс. кв. м земли на Ноксинском спуске.

Соципотечникам сократят парковки, а газоны разрешат сажать вертикально

Вообще, в ближайшие годы казанцам придется существенно уплотниться. Депутаты, опять-таки при молчаливом согласии, утвердили новые нормативы градостроительного проектирования. Изменения на руку прежде всего застройщикам — они могут «втыкать» многоэтажки, невзирая на ограниченные площади для парковки, зеленые насаждения и детские площадки.

Если раньше застройщик был обязан обеспечить одно парковочное место на каждые 53 кв. м жилой площади, то теперь норматив увеличен до одного места на 66 кв. м. А если дом построен по соципотеке, по программе переселения из аварийного фонда или для решения проблем дольщиков, то допускается снижение количества машино-мест до одного на 75 кв. м.

Для отдельно стоящих объектов в центре города или в 500 метрах от станции метро можно сократить парковочные места еще на 20%.

При строительстве жилых домов площадь, занятую газонами с кустарниками и деревьями, теперь можно уменьшить на 30% за счет обустройства вертикального озеленения и газонов на крышах. Кроме того, зеленые территории многоквартирного дома могут быть сокращены на 30%, если в радиусе полукилометра есть парк, сквер или бульвар. То же самое с детской и спортивной площадками во дворах.

Обновленные требования к застройке казанские власти назвали «созданием благоприятных условий для жизнедеятельности населения».

Также на сессии сегодня объявили о новом назначении: фракцию единороссов в гордуме возглавил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов. Он руководит зоопарком с 2012 года. Напомним, что до него фракцию ЕР в Казгордуме возглавлял Надыр Хайруллин, руководитель автомоек «Мойдодыр-Казань». Его приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество и исключили из партии.