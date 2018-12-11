«Футболисты-уголовники», «Урал» против VAR и интерес к «Енисею» в правительстве

Околофутбольные итоги первой части чемпионата РПЛ перед зимним перерывом

Похождения Кокорина и Мамаева, российский дебют VAR, семейная сага Глушакова, красноярский морозный эксперимент — этим, помимо собственно футбола, запомнится нам первая часть сезона РПЛ. Популярный комментатор Виталий Ошовский подводит ее околофутбольные итоги в колонке, написанной для «Реального времени».

Почему игрой «Енисея» заинтересовались в правительстве

За пару часов до игры «Енисей» — «Ахмат» происходящее в Красноярске напоминало сюрреалистическое зрелище. В городе свирепствовала метель, поле было бело-рыжеватого цвета, а скучающие журналисты и фотографы «тусили» с талисманом. Лев Елисей с удовольствием позировал любому желающему, и настроение у него было замечательное — конечно, и шерсть толстая, и «мясо» греет. О своей любви к Елисею заявила даже Виктория Лопырева. «Мне очень понравился красноярский талисман, считаю, что он — один из самых крутых в нашем футболе! Тем более что я лев по гороскопу!».

С виду рядовая игра «Енисей» — «Ахмат» стала легендарной, поскольку прошла при 18-градусном морозе. Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов весь промерз на тренерской бровке, поэтому с дипломатией вышло не очень. «Играть в таких условиях — ненормально. Не все футболисты понимали, что происходит. Думбия уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки, поэтому в итоге его заменил.

Другой пример — Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили как стоячего. Я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия, когда у меня у поля глаза мороз резал. Вот и иранец говорил, что просто ничего не видит, что происходит на поле. Я предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он на поле не вышел», — сказал тренер.

В новом русском виде спорта — футбольном катании — команды разошлись миром 1:1. «Оренбург» и «Крылья Советов» едва не сыграли в минус 25, однако в последний момент у организаторов матча внезапно включился мозг, и игру отменили.

Новость об аномально холодном матче неожиданно дошла до вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, которая приняла революционное решение. Отныне составители календаря будут обязаны проводить ноябрьско-декабрьские матчи в южных городах! Чтобы принять это решение, потребовалось 7 лет. Лет через 20 так, глядишь, и лимит на легионеров уберут.

Без «Серег» и «Викторычей» в судейском корпусе. Системе VAR — быть, несмотря на протесты «Урала»

Свершилось! Система VAR официально дебютировала в РПЛ. И вроде бы все довольны — и справедливости будет больше, и возможности «повлиять» на арбитра практически не останется. Все, да не все! Президент «Урала» Григорий Иванов неожиданно выступил против, причем сразу после игры с «Краснодаром» (0:2), в которой эта система была опробована.

«Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то — в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только вне игры и пенальти, желтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения? Говорю судье (Сергею Иванову, — прим. ред.): «Серега, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота», — заявил Иванов.

Тот самый момент, когда репутация играет против тебя. Знаменитые «ожесточенные» схватки с «Ахматом» («Тереком») надолго уронили авторитет «Урала» в глазах болельщиков. И вот теперь — такое крайне спорное заявление. Разумеется, болельщики не остались в стороне. «С президентом «Урала» уже давно все ясно»; «Ну правильно, пчелы не могут быть против меда»; «Плохо дело, если этот гадкий VAR будет тормозить агрессивную, искрометную, безбашенную игру Урала», — поток ярких комментариев на эту тему на разных площадках не останавливается до сих пор.

Системе VAR — быть, это совершенно очевидно. Ее уже внедрили во Франции, Испании, Италии и Германии, потихоньку начинают делать это и в Англии. С весны VAR станет неотъемлемой частью Лиги чемпионов и Лиги Европы. В РПЛ, скорее всего, эта система будет окончательно введена со следующего сезона. И тогда уже никакие «Сереги» и «Викторычи» в судейском корпусе не помогут.

Болельщики против «звезд». Почему РПЛ стала самой антинародной лигой Европы

Первая часть сезона планомерно выводила футболистов на «чистую воду». Ощущение избранности и вседозволенности то и дело «заражает» порой посредственных игроков РПЛ. Всем давно ясно, что зарплаты футболистов в России даже на четверть не соответствуют их игре. Недовольство болельщиков копилось долго, и в начале октября эта чаша переполнилась: «сладкая парочка» Кокорин — Мамаев, напившись до чертиков, совершила ряд нападений и до сих пор пребывает в СИЗО. Однако, увы, подобные случаи уже не редкость.

Предположительно в состоянии опьянения (алкогольного и наркотического) за рулем в Самаре были задержаны Башкиров и Тигиев. Причем, по словам очевидцев, Тигиев угрожал правоохранительным органам «влиятельными людьми». Народный «любимец» Денис Глушаков был пойман на измене и теперь при разводе сам же (!) требует от экс-жены Дарьи 80 тысяч рублей. Чтобы оценить всю высоту человеческих качеств «капитана», обратимся к словам адвоката Дарьи — Дениса Жорина: «Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить ее платить алименты. После того как суд решил, что алименты должен платить он, Глушаков подал заявление в полицию, в котором указывает, что кто-то выводит деньги с его счета. Требует поймать мерзавцев и посадить. Злоумышленники без его ведома выводили деньги на баню и девочек. Думаю заявить ходатайство о проведении психиатрической экспертизы. Денис, ты бесподобен. Самое интересное, что полицейские уже начали разыскивать тех, кто снимает деньги со счета Глушакова. А чтобы мошенникам было удобнее выводить семейные средства, Глушаков уговорил суд снять арест со своих счетов», — написал Жорин в «Твиттере».

Но это еще далеко не все. В ходе сезона выяснилось, что у экс-хавбека «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио в России растет ребенок, не получающий от него никакой поддержки; братья Миранчуки были пойманы на вечеринке перед матчем со «Спартаком»; в Сети стали всплывать официальные зарплаты некоторых футболистов, в которых нолики сосчитать совсем непросто. РПЛ — это не только футбол. Точнее, не столько футбол…

Отбивают аппетит и заставляют спать. Как даже в пешеходной РПЛ выделяться серостью и скукой

Время 3 часа ночи, а вы все ворочаетесь с боку на бок? Слишком много энергии и желания поесть на ночь глядя? С этого сезона у вас есть железное решение этой проблемы. Самой скучной и унылой командой первой части чемпионата, без всяких сомнений, стало московское «Динамо». После матча с «Крыльями Советов» вокруг «бело-голубых» тоже хватало слухов: все ждали, что Широков сейчас расправится с Хохловым. Однако в этот момент внутри клуба возникли еще более сложные проблемы, и Дмитрий Валерьевич выстоял. А потом — поражение от «Краснодара» и три нулевых ничьих подряд… Меньше, чем «Динамо», пропускает только ЦСКА. Вот только с атакой все просто ужасно.

«Все меньше и меньше этих эмоций [от команды]. На протяжении энного количества лет не понимаю, кто руководит клубом. Когда из дубля убирают тренера, который лидировал в чемпионате, это для меня сразу обо всем говорит. Есть что угодно, но только не футбол. Думаю, и Хохлова в скором времени отставят. Не те люди и не своим делом в этом непонятном мне руководстве занимаются. На протяжении многих лет все структуры меняются как шило на мыло. И все так беззастенчиво, будто люди ничего не понимают. А футбола, кстати, как не было, так и нет. Не удивлюсь, если «Динамо» вскоре вновь отправится в ФНЛ», — сказал экс-футболист «Динамо» Игорь Добровольский.

Во второй половине осени от игры «бело-голубых» как никогда повеяло безнадегой. Никто не удивился, что эту команду все чаще стали сравнивать с кобелевской — той самой, что бездарно и позорно вылетела в ФНЛ в 2016-м. Однако последняя игра с «Уралом» получилась удивительно результативной: москвичи победили 4:0 и показали однозначно лучший футбол в сезоне. Как правило, последнее запоминается лучше всего. Но как быть с безнадежно унылой динамовской осенью?

И «уголок футбола» в РПЛ

Сезон для российских команд отнюдь не закончен. «Зенит» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, в то время как для остальных наступает момент истины. Перед матчем «Вильярреал» — «Спартак» с поста тренера хозяев был уволен Хави Кальеха. Вместо него назначен Луис Гарсия Пласа — специалист, вершиной карьеры которого стала работа в «Леванте» и «Хетафе». «Все будет зависеть от того, насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить», — заявил тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Краснодар» набрал 12 очков, идет первым в группе, но совершенно спокойно может не выйти из нее. Для этого «нужно» поражение от «Севильи» в гостях и победа «Стандарда» над «Акхисаром». Предчувствия по «быкам» нехорошие, тем более что все мы знаем, насколько неудобен для российских команд и даже болельщиков «Рамон Санчес Писхуан».

У «Локомотива» шансов крайне мало — немногие даже в Бундеслиге сейчас способны обыграть «Шальке» на его поле. Но даже этого может оказаться недостаточно, ибо в параллельном матче «Галатасарай» на своем поле примет немотивированный и ослабленный «Порту». К сожалению, шансы ЦСКА в борьбе за 3-е место едва ли выше. Для этого нужно набрать хотя бы очко в гостях с «Реалом»… «Реалом», который при Сантьяго Солари оживает буквально на глазах.

ЦСКА нужен подвиг, «Локомотиву», «Спартаку» и «Краснодару» — тоже. Слишком многое должно совпасть, чтобы мы сохранили всех своих представителей на евровесну.