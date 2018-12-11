«Ничего запрещать нельзя, вообще, запрещать что-либо молодежи противоестественно...»

В Казани подвели итоги всероссийской работы с молодежью, а глава ведомства дал свою оценку попыткам запретить слушать ту или иную музыку

Накануне в Казани собрались молодые и активные руководители, отвечающие за молодежную политику в регионах. И все для того, чтобы послушать и обсудить с руководством Росмолодежи итоги этого года и планы на следующий. Последние, к слову, обещают быть грандиознее предыдущих — масштаб делу придали небывалые до этого финансовые вливания из федерального центра. О том, как собираются находить общий язык с молодежью в Татарстане, в частности, и в России в целом, а также об оценке главы «молодого» ведомства попыток указать современному поколению что слушать и куда ходить — в материале «Реального времени».

Три столпа работы для Минмолодежи РТ и взаимные благодарности

О том, что накануне в «Ривьере» проходило итоговое совещание руководителей органов по делам молодежи со всей страны, можно было догадаться по контингенту, гуляющему по коридорам в ожидании начала. Улыбчивые управленцы не старше 35—40 лет в костюмах с иголочки, казалось, прекрасно проводили время и готовились вести онлайн-трансляции с мероприятия.

Итоговое совещание-семинар Росмолодежи было решено провести в Казани, потому что именно Татарстан признали лучшим регионом России по реализации молодежной политики.

Руководитель федерального ведомства Александр Бугаев приехал на мероприятие после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а сопровождал его министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Предполагалось, что вместе с ними говорить о молодежной политике будут премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, но позже его имя было заменено на заместителя премьер-министра Лейлу Фазлееву, но и ее увидеть на совещании не посчастливилось.

Перед началом мероприятия Александр Бугаев и Дамир Фаттахов обменялись взаимными благодарностями — федеральный чиновник говорил «спасибо» татарстанским властям, а республиканский — Росмолодежи. Неизбежно прозвучал вопрос к татарстанскому министру об итогах работы «молодого» ведомства. Дамир Фаттахов отметил три важных направления, в которых они работают. Это пересмотр существующей молодежной инфраструктуры, чтобы «каждый человек от 14 до 30 лет мог найти себя в этой инфраструктуре и ей воспользоваться».

— Второй принципиальный вопрос связан с кадрами. У нас нет никаких иллюзий в том, что мы можем отремонтировать и даже очень хорошо отремонтировать нашу инфраструктуру, но если там не будет людей — квалифицированных, подготовленных, которые на кончиках пальцев чувствуют молодежь, на одной волне с молодым поколением, знают, что им нужно, востребованные, актуальные для наших молодых людей, — перечислил критерии отбора сотрудников для работы с молодежью министр. Для воспитания кадров, по его словам, они и запускают проект «Корпоративный университет».

Дамир Фаттахов отметил три важных направления, в которых они работают. Фото minmol.tatarstan.ru

Ну и третий блок вопросов, которым озаботилось министерство — это средства коммуникации с молодежью.

— Эти каналы коммуникации нам нужно выстроить очень понятно, внятно говорить с разной молодежью — не только с нашими успешными общественными организациями, но и с субкультурами. Настроить этот диалог даже с теми, у кого до сегодняшнего дня не было понимания, чем может министерство помочь, какие коммуникации могут быть, — рассказал Фаттахов.

О музыке: «Ничего запрещать нельзя»

У корреспондента «Реального времени» возникли вопросы по российской повестке. В частности, как относится руководитель Росмолодежи к неприятно участившимся запретам на выступления тех или иных современных исполнителей.

— Ничего запрещать нельзя. Вообще, запрещать что-либо молодым людям, мне кажется, противоестественно, если только действительно это не выходит за рамки требований нашего закона, — безапелляционно заявил на вопрос «Реального времени» Александр Бугаев.

Он отметил, что с молодежью надо работать.

— А в запретительных мерах кроется двойное дно. Все, что мы запрещаем, мы, как правило, еще и рекламируем. Запретный плод, как известно, сладок. Мы не должны запрещать, мы должны делать так, чтобы наши принципы, убеждения, наши основы воспитательной работы были ясны, понятны и доходчивы молодым людям. Мы должны сами работать с сообществами, в том числе с сообществами любителей современной музыки, — продолжил глава Росмолодежи.

Вместе с тем на вопрос «Реального времени» о том, ведет ли ведомство какую-либо работу для того, чтобы концерты и музыку не запрещали, спикер не ответил, зато рассказал, как они в Москве провели фестиваль, собравший большое количество хип-хоп исполнителей и рэперов.

Итоговое совещание-семинар Росмолодежи было решено провести в Казани, потому что именно Татарстан признали лучшим регионом России по реализации молодежной политики. Фото fadm.gov.ru

Как Бариеву за молодежную отрасль было обидно

После официальных приветствий на совещании-семинаре слово взял депутат Госдумы РФ Марат Бариев. Он начал с того, что острая необходимость формирования государственной повестки по молодежной политике появилась после 90-х годов, после чего ударился в экскурс по законопроектам, постановлениям правительства и указам президента, направленными, собственно, как раз на ее формирование. Но некоторые законопроекты, по его мнению, требуют доработок. Например, 44-ФЗ о контрактной системе, где в статье об единственном поставщике сделаны исключения только для социальной сферы. Дальше Бариев рассказал, как летом вместе с коллегой из Алтайского края они внесли поправку в законопроект, депутаты ее одобрили, но инициатива натолкнулась на айсберг в виде Министерства финансов РФ и подготовленное решение было отменено. Попытки доказать важность поправок успехом не увенчались. Негодуя, депутат решил напомнить, кто входит в это самое исключение по закону.

— Все учреждения культуры, включая зоопарки, парки культуры и отдыха, театры, учреждения, осуществляющие концертную деятельность, цирки, музеи, дома культуры, все образовательные учреждения, организации для детей-сирот и детей без попечения родителей, физкультурно-спортивные организации и так далее. То есть зоопаркам можно, а нашим учреждениям — детским оздоровительным центрам, подростковым клубам это нельзя, потому что нет закона, — посетовал Бариев, но вместе с тем и обрадовал — необходимый законопроект готовится.

На этом моменте депутата неожиданно прервал ведущий, ссылаясь на тайминг, он попросил его побыстрее заканчивать со своим выступлением, что, собственно, спикер спустя несколько минут и сделал. Завершил он свое выступление утверждением о необходимости базисного федерального закона о молодежной политике, на принятие которого и попросил присутствующих бросить свои силы.

Завершил Бариев свое выступление утверждением о необходимости базисного федерального закона о молодежной политике. Фото Максима Платонова

Небывалые вливания и грандиозные планы

Дальше Александр Бугаев приступил к подведению итогов работы за 2018 год. Ими он оказался более, чем доволен. Начнем с того, что этот год был объявлен решением Путина годом добровольца и волонтера. Следствием стало увеличения количества людей, так или иначе ассоциирующих себя с волонтерской деятельностью.

— По общим оценкам, это самое массовое, наверное, сейчас движение и объединение в постсоветский период, — уверен руководитель Росмолодежи. У движения, по его мнению, огромный потенциал, и они не имеют права этот внутренний порыв забюрократизировать и не поддержать.

На эту самую поддержку, а точнее на Всероссийский конкурс молодежных проектов было выделено 2 млрд 525 млн рублей. Грантовую поддержку за счет этих средств получили 3 825 проектов из практически 20 тысяч заявок.

— Этот год был для нас уникальным. Такое количество грантов, как в этом году, федеральное агентство никогда не раздавало, — отметил глава Росмолодежи.

На следующий год спикер пообещал, что сохранятся форумы «Таврида», «Территория смыслов», форум на Дальнем Востоке, «Балтийский Артек», «Евразия» и основной набор окружных форумов. Продолжится и поддержка студенческих объединений.

В следующем году Росмолодежи планирует развивать федеральный проект «Национальная активность», который Бугаев называет «ключевой историей», а все потому, что государство до 2024 года выделило на поддержку добровольческих волонтерских инициатив прежде всего в регионах через молодежное ведомство почти 7 млрд рублей. По зарубежному направлению спикер считает важным продолжение развития молодежной сети соотечественников за рубежом. В России же ведомство планирует продолжить развивать свое участие в социальных сетях, в интернете — все для того, чтобы быть ближе к молодежи.

Своими достижениями в Росмолодежи также считают Единую информационную систему «Добровольцы России», которая стала лауреатом премии Рунета в 2018 году, а также увеличение грантового фонда в 10 раз и получение статуса лауреата премии Рунета 2018 АИС «Молодежь России».

Ксения Разуваева поблагодарила организацию «Наше дело» и казанца Тимура Сафина с командой за проект «Мечтай со мной», в котором принял участие даже Владимир Путин. Фото goputin.ru



К волонтерам «пробили дамбу»

Коллега Бугаева, руководитель дирекции Года добровольцев Ксения Разуваева рассказала, что работа с волонтерами в этом году дала свои результаты. По ее словам, им удалось «пробить дамбу», в результате чего «хлынул поток волонтеров». Если в 2017 году свое участие в добровольческой деятельности подтверждали 15% взрослых россиян, то в 2018 цифра выросла до 34%. Подросло и количество людей, которые считают себя волонтерами. Из было год назад 7%, сейчас — 14%. Количество школьных волонтерских отрядов выросло с 1 350 до 6 500, студенческих — с 178 до 350. Региональных ресурсных центров год назад было 17 штук, а сейчас открыто или в процессе открытия — 70. Увеличилось и число центров развития «серебряного» волонтерства — с 5 до 20.

Кстати, отдельно Ксения Разуваева поблагодарила организацию «Наше дело» и казанца Тимура Сафина с командой за проект «Мечтай со мной», в котором принял участие даже Владимир Путин.

На этом итоги не закончились — после перерыва по плану были доклад о стратегических задачах деятельности структурных подразделений Росимущества на 2019 год и о реализации федерального проекта «Социальная активность» национального «Образование». Ну а продолжился слет молодых и активных сегодня, 11 декабря.