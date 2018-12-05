Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

Президент РФ Владимир Путин побывал на форуме добровольцев России. Во время мероприятия глава государства пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции «Мечтай со мной».

Путин пообещал пригласить мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96, в Москву для знакомства с пилотами специального летного отряда «Россия», передает «РИА Новости».

Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент пригласит в Северную столицу, чтобы покатать на вертолете, если позволит погода. Он пояснил, что собирается в Петербург завтра и на следующей неделе и в один из этих визитов планирует исполнить мечту ребенка.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Еще для одной девочки президент организует визит на телеканал RT, чтобы она взяла интервью у интересного собеседника.

Президента очень тронула мечта мальчика, который хотел пожать ему руку.

«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», — сказал Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.