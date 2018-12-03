В Красноярске группу IC3PEAK перед концертом вызвали на беседу к силовикам

Фото: скриншот

Сотрудники красноярского Центра «Э» вызвали на беседу группу IC3PEAK перед выступлением музыкантов в городе.



Общение проходило вежливо и дружелюбно, никаких претензий к силовикам нет, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина.

Отмечается, что выступление группы состоялось, о несоблюдении договоренностей неизвестно.

Ранее группе отменили выступления в Казани и Перми, а в Новосибирске перед концертом музыкантов задерживала полиция.

Напомним, что накануне музыканты были задержаны на вокзале Новосибирска. Их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный. По словам менеджера группы Олега Митрофанова, участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели». Спустя несколько часов музыкантов отпустили.

Напомним, в Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город». Ситуация повторилась и в Казани.

