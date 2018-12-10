«Это СКА и ЦСКА нужно из кожи вон лезть, чтобы обыграть «Ак Барс», а не наоборот»

Александр Кузмак об итогах первой половины сезона для команды Билялетдинова

Комментатор Первого канала и Eurosport Александр Кузмак — давний поклонник казанского «Ак Барса», имеющий, разумеется, собственное взвешенное мнение о текущем не совсем однозначном для казанской команды сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с экспертом о том, по какой причине команда Билялетдинова проваливает игры с топ-командами, почему у «барсов» не горят глаза, как раньше, действительно ли Марков потерял интерес к играм в КХЛ и нужно ли казанцам искать нового вратаря.

О разгромных поражениях от топ-команд

— В нынешнем сезоне «Ак Барс» вчистую уступает во всех ключевых матчах с лидерами — СКА и ЦСКА. Почему?

— В данном случае возникает один вопрос: зачем сейчас в данный конкретный период времени обыгрывать СКА или даже «Автомобилист», у которого «Ак Барс» выиграл? Мы же прекрасно знаем, кто такой Зинэтула Билялетдинов. Прекрасно знаем, что этот человек работает на конечный результат, а не на промежуточный.

Да, в данном конкретном матче СКА оказался эффективнее. Но весь тренерский путь Билялетдинова — это путь человека, который очень хорошо умеет анализировать собственные неудачи, при этом оставаясь четким апологетом того стиля игры, который он для себя избрал и в который «Ак Барс» играет на протяжении уже многих лет.

У нас огромный чемпионат, разбавленный Евротурами, травмами, будет и «Матч звезд» в Казани, о котором разговор особый — еще очень много всего, через что команде предстоит пройти. И крайне важно понимать, что Билялетдинов никогда в этой ситуации не ставит задачу выиграть одну конкретную отдельно взятую игру, если у него есть конечный результат.

Весь тренерский путь Билялетдинова — это путь человека, который очень хорошо умеет анализировать собственные неудачи, при этом оставаясь четким апологетом того стиля игры, который он для себя избрал



В данном конкретном матче (против СКА, — прим. ред.), в конкретном периоде (0:3, — прим. ред.) мы не можем с вами сказать, в каком физическом, физиологическом состоянии находился «Ак Барс», насколько после восьми побед подряд команда могла утратить инстинкт убийцы, подустала ли эмоционально…

«Ак Барс» умеет подстраиваться под соперника, нейтрализовать его сильные качества, умеет делать выводы. Всему свое время. Пока, на перепутье, да, проиграли одному из главных конкурентов в борьбе за Кубок Гагарина, но и «Ак Барс» остается этим конкурентом, а до плей-офф они больше не встретятся. Будь это какой-то другой тренер, я бы сказал, что, столкнувшись на сегодняшний день с фаворитом, «Ак Барс» оказался несостоятельным.

«Что дает одна победа армейцам? Да ничего»

— Но ведь у «Ак Барса» уже три разгрома от топ-команд.

— Вот что эта победа, ровно как и любая другая, дает армейцам на данном этапе? Да ничего. Это не хорошо и не плохо. Мы прекрасно знаем, что такое отсутствие конкуренции. То, что «Ак Барс» проигрывает лидерам, являясь при этом, напомню, действующим обладателем Кубка Гагарина, не делает его хуже или лучше.

В этой ситуации надо просто встать, отряхнуться и идти дальше. Если мы посмотрим, например, на НХЛ, где 82 игры за сезон, то там и лидеры могут себе позволить отдохнуть. Команда может попасть в «сламп», проиграть несколько матчей кряду — всякое может происходить. Но это никоим образом не влияет на ее конечные результаты, и пример «Вегаса» это наглядно показывает. Нет никаких причин для беспокойства.

То, что «Ак Барс» проигрывает лидерам, являясь при этом, напомню, действующим обладателем Кубка Гагарина, не делает его хуже или лучше

— А у вас нет ощущения, что «барсы», получив статус чемпионов, стали не столь заряженными в матчах топ-командами? У них как будто уже нет того желания доказать «записным фаворитам», что они не хуже.

— Билялетдинов на это 100 процентов ответит, что доказывать это надо в матчах плей-офф. Сейчас не надо никому доказывать. Такие люди, как Дацюк, Гусев или еще целый ряд опытнейших игроков СКА — они сами понимают, что ценность этих побед крайне мала. Они важны скорее для зрителей. Я думаю, что Дацюк в первую очередь скажет: вы знаете, когда начнется плей-офф, это будет другой «Ак Барс», будет другая мотивация.

И я вас уверяю, что ни ЦСКА, ни СКА не горят желанием встретиться с «Ак Барсом». Потому что прекрасно знают, кто такой Билялетдинов и как он будет готовить команду к финалу, если она туда попадет.

«Это СКА и ЦСКА нужно из кожи вон лезть, чтобы обыграть «Ак Барс»

— Западная конференция в этом сезоне сильнее?

— Закон жанра любой лиги, которая разбита на две конференции, гласит, что матчи между представителями разных конференций — это история в основном для зрителей. Эти матчи в данный момент времени не несут большой смысловой нагрузки.

Для «Вашингтона», например, значительно более важны матчи с условными «Рейнджерс», потому что они в одном дивизионе, и совершенно не важны матчи с «Далласом» или «Колорадо». Им совершенно неважно, выигрывают они этот матч или нет. Они могут его проиграть 0:10.

Закон жанра любой лиги, которая разбита на две конференции, гласит, что матчи между представителями разных конференций — это история в основном для зрителей



То же самое происходит и у нас. Это не матч с непосредственными конкурентами. Сейчас не стоит задача играть за Кубок Гагарина. Сейчас стоит задача играть за попадание в плей-офф с максимально удобного места. Вот когда для «Ак Барса» придет время играть с противоположной конференцией в плей-офф, а это время придет, даст Бог, в апреле, вот тогда и будет думать, как играть непосредственно со СКА, «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком».

Это закон опытной команды, которая не может на протяжении всего сезона держать мотивацию и обыгрывать каждого соперника. Это СКА нужно из кожи вон лезть. Или ЦСКА, который вообще не может его выиграть, хотя денег вложено огромное количество.

«Новые вратари команде не нужны. Билялетдинов знает, как поступать»

— У «Ак Барса» очень давно не было сильного вратаря — безоговорочно первого номера. Гарипов не был стабилен никогда. Подъяпольский пока еще «мясом не оброс». Не кажется ли вам, что команде нужен новый сильный «первый номер»?

— Абсолютно нет. Революции — это вообще, в принципе, не про Билялетдинова. У него только эволюционный путь. У него была только одна история, связанная с революцией, в локаутном сезоне, который был провален. И после которого он, как и все руководство, очень быстро сделал выводы, и появилось звено Зиновьева, и не только оно. Не надо торопиться с выводами и раскачивать эту ситуацию. Билялетдинов знает, как поступать.

Это не значит, что он обязательно выиграет, но он совершенно четко доведет до турнирного конца так, как сам считает нужным. И это тот тренер, который пользуется совершенно заслуженным авторитетом в Казани. И пока он есть, революции не нужны. Уже была попытка произвести революцию, и ни к чему хорошему она не привела.

Думаю, что и сам Быков сильно оскорбился бы, если бы ему задали вопрос: «А не хотели бы вы в этой ситуации возглавить «Ак Барс», даже через несколько лет после ухода Билялетдинова?»

— Вы сейчас об уходе Билялетдинова в сборную?

— Да. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Белову, и он сейчас находится на своем месте. Но уход Билялетдинова означал, так или иначе, серьезную перестройку, даже перестройку сознания. Потому что Билялетдинов для Казани — это «наше все», как Романцев для футбольного «Спартака». Уход означал серьезную ломку, на которую «Ак Барс» не решился. Вернул Билялетдинова и оказался прав.

— А сейчас в Казани как раз активно муссируются слухи, что Билялетдинову готовят преемников. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин уже работают в системе «Ак Барса», и их называют теми самыми фигурами, которые могут заменить Билла.

— Давайте так: к Вячеславу Аркадьевичу я отношусь с таким же огромным уважением, как и к Зинэтуле Хайдяровичу. Думаю, что и сам Быков сильно оскорбился бы, если бы ему задали вопрос: «А не хотели бы вы в этой ситуации возглавить «Ак Барс», даже через несколько лет после ухода Билялетдинова?» В этой ситуации я готов буду говорить с огромным уважением как о главном тренере «Ак Барса» Быкове, только если буду четко знать, что Билялетдинов таковым больше не является.

«При том, как развивается лига, я удивляюсь, что не только Марков, но и вся команда ЦСКА еще не потеряла интерес к происходящему»

— Как вам нынешний Андрей Марков? Есть ощущение, что он уже потерял интерес к играм в КХЛ и свой довольно внушительный контракт не отрабатывает.

— Что такое Андрей Марков для «Ак Барса»? Он, может, и не будет по ходу сезона отрабатывать свой огромный контракт, но когда придет время плей-офф, если он будет готов к плей-офф, то Марков, человек Билялетдинова со времен «Динамо», — это тот человек, который, безусловно, сыграет на том уровне, на котором он может играть в данный момент времени.

Вы сказали одну интересную вещь: потерял интерес к играм в КХЛ. Тут просто ввиду того, как развивается сейчас лига, а развивается она по-прежнему парадоксально, на мой взгляд, потерять интерес может не только Марков. Я удивляюсь, как интерес к происходящему не потеряли еще игроки ЦСКА. Потому что тот факт, что в КХЛ есть команда, которая имеет такое тотальное преимущество, говорит о том, что в лиге есть проблемы и они по-прежнему не решены. Поэтому здесь не про Маркова надо говорить, а про общую тенденцию.

Марков, человек Билялетдинова со времен «Динамо», — это тот человек, который, безусловно, сыграет на том уровне, на котором он может играть в данный момент времени



— Новые защитники Педан и Постма смогли полноценно заменить прошлогодних лидеров обороны — Токранова и Охтамаа?

— Почему бы и нет? У обоих есть опыт игры в НХЛ. Мы узнаем об этом позже, заменили они или нет. В матче со СКА не заменили, а до этого заменяли. Всему свое время.

Тут надо иметь в виду одну вещь: «Ак Барс» — это команда, которая имеет мощнейшие традиции побед и менталитет победителя. А с другой стороны мы знаем, что ни одна команда не живет вечно. Она должна очень четко дозировать эмоции, чтобы выплеснуть их в определенный момент. Придет время, и все станет понятно.

Если бы мы говорили о ЦСКА, например, у которого есть Кирилл Капризов, или о Дацюке в СКА, вот тогда бы мы говорили о том, что они дорабатывают или не дорабатывают — можно много что обсуждать. Но что касается Казани, то все, что я могу сказать — вы сейчас обсуждаете недостатки команды-чемпиона на середине пути. Когда команда дойдет до конца пути, мы скажем «а вот в этот раз были допущены вот такие ошибки». Но если констатировать эти ошибки сейчас, то Билялетдинов скажет: «Неужели я и сейчас вам не все доказал, если вы мне по ходу сезона не верите и сомневаетесь, что я делаю правильно, при том, что я — чемпион?»