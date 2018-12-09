Куда пойти в Казани: открытие катка на «Черном озере», дни венгерского кино и «Ярмарка добра» «СОлНЦе»

Афиша мероприятий с 10 по 16 декабря

Приближается Новый год, а это значит, что еженедельные афиши начинают пополняться тематическими мероприятиями: к примеру, на следующей неделе в Казани стартует Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной, а в парке «Черное озеро» откроется каток. Также в период с 10 по 16 декабря жители и гости столицы РТ смогут посмотреть уникальное шоу группы «Блюмены», послушать лекцию о будущем веганства или принять участие в ярмарке добра. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Тарковский, Вулох и другие

В ближайшие дни стоит запланировать поход в открывшуюся после почти двухгодичной реконструкции Галерею современного искусства. На первом этаже здесь разместилась экспозиция работ художника с казанскими корнями Игоря Вулоха, на втором — выставка, посвященная Андрею Тарковскому, где можно не только погрузиться в то, как работал великий режиссер, но и посмотреть его фильмы. Кроме этого, на втором и третьем этаже открыта выставка работ современных художников с весьма неожиданно выстроенной экспозицией. Как бонус — возможность купить оригинальные сувениры в лавке на первом этаже и выпить чашку кофе в кафе. Кстати, большая часть выставленных в эти дни в Галерее работ приехала в Казань из собрания Русского музея.

Часы работы — с 10.00 до 18.00.

«Блюмены» в Казани

На этот раз легендарный Цирк дю Солей немного отходит от правил и привозит в Казань уникальное шоу — группу «Блюмены». Они будут выступать в «Татнефть Арене» с 12 по 15 декабря. Что такое «Блюмены», впервые гастролирующие в России? Это не спектакль, не концерт, не перформанс, а все вместе, в одном флаконе. Ну и, конечно, классная музыка. Слоган шоу «Блюменов» говорит сам за себя — «Живи всеми красками». Кстати, шоу уже посмотрели более 35 миллионов человек в 25 странах мира.

Начало в 18.30. Стоимость билетов 2 800—5 500 рублей.

На этот раз легендарный Цирк дю Солей немного отходит от правил и привозит в Казань уникальное шоу — группу «Блюмены». Фото blueman.com



Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной

С этих выходных на Кремлевской набережной начнет работать Новогодняя ярмарка. Вокруг центральной елки расположатся домики, в которых гости и жители Казани смогут приобрести подарки, сувениры и сладости.

Часы работы в будни — с 16.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00. Вход свободный.

Эрмитажный лекторий

С 11 по 13 декабря в центре «Эрмитаж-Казань» пройдет лекторий Государственного Эрмитажа, посвященный российским императорам — коллекционерам и меценатам. Слушателям будет предложен цикл из трех лекций: 11 декабря — «Миниатюрная копия жизни. Нэцкэ», 12 декабря — «В стране десяти тысяч кукол», 13 декабря — «Кимоно: и форма, и содержание».

Начало лекций в 12.00 и 18.30. Стоимость одной лекции 100 рублей.



«Глумов» Александра Славутского

В среду, 12 декабря, в Казанском государственном академическом русском Большом драматическом театре им. В. И. Качалова пройдет спектакль «Глумов», рассказывающий горькую историю о невозможности выбиться в люди, не предав самого себя.



Начало в 18.00. Стоимость билетов 100—770 рублей.



В театре им. В. И. Качалова пройдет спектакль «Глумов». Фото teatrkachalov.ru

Лекция экоактивиста о будущем веганства



На следующей неделе, 12 декабря, казанцы смогут посетить занимательную лекцию экоактивиста, журналиста и писателя Булата Ханова под названием «Две экологии, или О будущем веганского движения». Местом проведения мероприятия станет кафе Vegan Day.

Начало в 18.30. Вход свободный.

Дни венгерского кино в Казани

С 13 по 16 декабря в кинотеатре «Мир» будут проходить Дни венгерского кино. В программе: 13 декабря в 19.20 — «Аврора Бореалис: Северное сияние», 14 декабря в 18.30 — «1945», 15 декабря в 12.50 — «Лисенок Вук», а 16 декабря в 19.00 — «Кинчем — Мое сокровище».

Вход свободный.

Открытие катка в парке «Черное озеро»

В следующую пятницу в парке «Черное озеро» пройдет официальное открытие катка. Для посетителей подготовили развлекательную программу, а также предложили интересный дресс-код — гостям нужно надеть яркий шарф и шапку.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Культовая рок-группа «Дом Кукол» отметит свое 20-летие в Казани концертом. Фото vk.com

Концерт группы «Дом Кукол»

Культовая рок-группа «Дом Кукол» отметит свое 20-летие в Казани концертом. Мероприятие пройдет 15 декабря в Rockstar Bar.

Начало в 21.00. Стоимость билетов 500—800 рублей.

«Ярмарка добра» от школы «СОлНЦе»

В следующее воскресенье на базе школы «СОлНЦе», возглавляемой Павлом Шмаковым, пройдет благотворительная ярмарка. Гостей ждет фудкорт, маркет, мастер-классы, живая музыка, игротека и кинопоказ. Собранные средства пойдут в помощь приютам для кошек и собак.

Начало в 13.00. Вход свободный.