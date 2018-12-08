Опрос предпринимателей: как поступить учителю, когда ученик увел компанию

Обещания, не оформленные документально, в бизнесе не работают. Это незыблемое правило известно всем предпринимателям однажды доверившимся слову. Однако люди, пришедшие в бизнес из других сфер деятельности, склонны полагаться на уговор. К чему приводят подобные решения рассуждали предприниматели в субботнем «Бизнес-задачнике» «Реального времени».

Основатель компании, бывший ученый, передал бизнес ученику, обещав, что он станет его преемником. Однако документально его обещание не было зарегистрировано. Устав ждать оформления, заместитель открыл собственную компанию и направил в нее часть платежей заказчиков. Через несколько лет владелец компании обнаружил, что его бизнес на грани банкротства. Как следовало поступить руководителям фирмы, чтобы избежать неприятной ситуации? Как разрешить возникшую ситуацию, чтобы достигнуть соглашения между основателем компании и его заместителем?

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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр» и сети мастерских шиномонтажа «5 Колесо» Ситуация стандартная и говорит о том, что функционал нельзя соединять в одном лице. Финансовые вопросы должны быть разделены с управленческими задачами. Преемника необходимо подбирать более тщательно, ему можно все доверить, если знать, что он не будет использовать компанию в своих интересах.



Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ» В этой ситуации всплыла типичная проблема, которая возникает, когда мы не учитываем такую вещь, как бумага. Если все оформлено документально правильно, то рисков не будет. В этом случае произошло злоупотребление моральным доверием, и не использовалась такая мелочь, как полное документальное оформление сделки. Даже если вы друзья, родственники все отношения надо формулировать, потому что даже среди близких друзей возникают спорные моменты, и в этих случаях достается бумага, которая разрешает все вопросы. Сейчас им надо или мирно договориться, или прибегнуть к третейскому суду. Правовая сторона будет рассматривать документы и в споре выиграет тот, у кого они оформлены адекватно.



Антон Куховаренко директор компании «Автодория» Изначально надо либо честно работать, либо, если честно не получается, прописывать документально все задачи. Учителю надо было подумать о том, что если он воспитает специалиста, который сможет повторить его бизнес, то рано или поздно он его повторит и уйдет. Чтобы этого не случилось, договоренности, которые были проговорены между ними, надо было выполнить. Теперь учителю будет тяжело, а ученик сможет развить бизнес, если нет юридических ограничений для этого. Его даже не должны останавливать морально-этические переживания, потому что учитель первым не выполнил обещание.



Юрий Шарипов руководитель консалтинговой компании ООО «НЭКО» Основная ошибка и учредителя и его ученика — это отсутствие документального соглашения между ними. Для того, чтобы обезопасить бизнес от подобных ситуаций, необходим комплекс мер, а именно: введение режима коммерческой тайны на предприятии, определение перечня сведений, которые относятся к коммерческой тайне и являются секретами производства. В частности, к таким сведениям должна в обязательном порядке относиться клиентская база

В трудовых контрактах и должностных инструкциях сотрудников должен быть пункт о порядке допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну и об ответственности в случае ее разглашения и несанкционированного использования. Только в этом случае может быть реальная ответственность за «увод» бизнеса в другую компанию. Разрешения данной ситуации я не вижу: я бы распрощался с заместителем.

Рустам Ахметсафин руководитель юридической компании «Деловой советник» Ситуация распространенная. Учителю надо было изначально сделать ученика директором и вторым учредителем компании, а самому получать небольшой процент от доходов. В таком случае конфликта бы не вышло. Зачем ученику открывать свое дело и совсем уводить заказчиков, если у него и так все есть. Либо надо было разбивать обязанности, не отдавать все нити от бизнеса ученику. Например, если они оба ученые, то учитель мог раскрыть химическую формулу, а для работы с бухгалтерией, клиентами нанять других топ-менеджеров и каждый отдел подчинялся бы разным сотрудникам. В таком случае ученик не смог бы увести бизнес.

Сейчас можно попробовать подтащить статью о коммерческом шпионаже, хотя тут его нет, потому что учитель добровольно завел заместителя. Если собственник бизнеса считает, что способен управлять компанией, то пусть завоевывает рынок и конкурирует с учеником.

Айдар Абдрафиков руководитель компании Solar Если учитель не исполнил свое обещание, то ученик должен был с ним попрощаться и открыть свою фирму, не забирая заказчиков. Сейчас, когда ситуация уже возникла, разрешить ее помогут компенсационные выплаты со стороны ученика. Доверие между ними подорвано, и дальше работать вместе они не смогут, поэтому должны разойтись.



Вячеслав Миллер директор «Додо Пицца — Казань» Руководителям надо было сесть и все обговорить заранее. Торопиться в таких случаях нельзя. Однако теперь надо думать, как разрешить создавшийся конфликт. Если ученик настроен позитивно и у него нет отрицательной цели, то ему нужно будет все вернуть учителю. Хотя поведение ученика свидетельствует о его неблагонадежности. По своему опыту могу сказать, что в бизнесе надо знать юридические вопросы и грамотно ориентироваться в бухгалтерии. В этой ситуации им не хватило знаний, хотя ученик оказался более проворным и разносторонним.

Если есть управляющий, на которого складываются все полномочия, то надо с ним делиться. Я стараюсь управляющего делать соучредителем бизнеса, чтобы он был мотивирован на работу за свое предприятие. Так появляется рычаг, которым можно подвигнуть работать внеурочно, ведь мы становимся партнерами.

Зуфар Хакимзянов руководитель компании «Горпечать» Если договоренности не были реализованы в течение нескольких лет, вероятно и намерения такого не было. Уязвленные амбиции наемного менеджера привели к ситуации — «ничего личного, просто бизнес». Если документально не оговорено неучастие менеджера в прочих проектах, тем более смежных, то они не договорятся. У бывшего ученого скорее всего шансов нет, а другому это уже не нужно. Дружеские отношения имеют право быть, но зарегистрированные документы сильный аргумент в суде.

