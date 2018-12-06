«Вы все проедите! — Нет, это вы все проели!»

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Глава Марий Эл схватился с местными коммунистами: почему они это сделали

В конце ноября глава Марий Эл Александр Евстифеев впервые дал публичную (в стенах регионального парламента) отповедь марийским коммунистам. Судя по всему, предвыборный пакт сторон о ненападении изжил себя окончательно. Означает ли это установление в регионе «жаркого политического климата» — об этом в колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает политолог Константин Строкин.

Капиталистическая жилка с социалистическим лицом



Послевкусие от первых за долгие годы непредвыборных дебатов в Марий Эл вызывает жгучее переосмысление «распаковываемого» в нашей республике. Конечно, речь идет о недавнем публичном столкновении местных коммунистов-старожилов с новым руководителем республики Александром Евстифеевым.

Напомним, 29 ноября сего года в зале заседаний Госсобрания РМЭ дорогие народные избранники, министры и иже с ними обсуждали региональный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020—2021 гг. Главный для региона финансовый документ уникален, прежде всего, своей профицитностью: доходы превысили расходы, федеральный центр ой как нехило подсобил. Само по себе событие без умалений отличное. Тогда что не так? Бюджет ведь абсолютно предсказуемо приняли подавляющим большинством.

А дело в предтече — тех самых протокольных обсуждениях, на которых непосредственно присутствовал губернатор. Вообще Евстифеев, по сравнению с предшественником Маркеловым, гораздо чаще крутится в марийском парламенте, взаимодействует по различным поводам и официальным мероприятиям.

На данном узко коллективном рассмотрении предстоящих доходов и расходов депутаты от КПРФ, как и депутаты любой другой партии, представляли интересы избирателей. И вот, рутинный разбор предрешенного бюджета «серпасто-молоткастые» умудрились перевести в настоящую дискуссию.

Рутинный разбор предрешенного бюджета «серпасто-молоткастые» умудрились перевести в настоящую дискуссию



Натворили они это легко — банально озвучили вопросы. Вроде ничего особенного? Сразу и да, и нет, и в придачу еще и неожиданные последствия. «Красных» возмутило то, что — по их мнению — запланированная финансовая программа рассчитана на проедание, когда, напротив, надлежит рационально вкладываться. Короче, соображения по тактике и стратегии у них с властью разошлись. Либо имелось еще что-то потаенное и незамеченное?

Указанные оппозиционеры при ознакомлении с марийским бюджетом настойчиво и ретиво любопытствовали насчет отраслей, которые могли бы быть локомотивом региональной экономики. Ну с тем намерением, что, мол, стоит кого-то выделить, сделать на них ставки и поддержать рублем.

Разве в условиях аграрной специфики региона это не откровенный намек на казанковское агропредприятие? Если у тебя частно-коммерческие устремления, выраженные через политику, то утверждать о «представлении сугубо интересов своих избирателей» никак не получается. Смахивает на капиталистическую жилку с социалистическим лицом.

Резонанс создали не вопросы коммунистов, а ответы Евстифеева

По сути: а чего страшного произошло? Позадавали вопросы коммунисты на сессии регионального собрания, понегодовали и побузили. Дальше что? В чем экстраординарность-то? В Марий Эл аналогичное наблюдается на протяжении уже более 10 лет подряд. И почти всегда по одинаковому сценарию: одни одухотворенно голосуют «за», вторые постоянно «против». Опять же, сопоставляя с тем же экс-губернатором, — в свое время у «Герцога» выработался иммунитет на компартию. На опалу он реагировал на расстоянии: удаленно созерцал процессы и чуть позже по ТВ-экрану транслировал генеральную линию правительства, где раздувал щеки с адресной, не аргументированной критикой, окончательно превратившись из Маркелова в «Телемаркелова».

Сейчас ситуация в Марий Эл, как бы некоторые рьяно не спорили, точно иная. Во-первых, Евстифеев не трансформировался в телеобраз, предпочитая не замыливать глаза аудитории сверх меры: засветится на позитивном фоне, даст краткие добрые заявления и достаточно.

Евстифеев не трансформировался в телеобраз, предпочитая не замыливать глаза аудитории сверх меры: засветится на позитивном фоне, даст краткие добрые заявления и достаточно



Во-вторых, новый губернатор населением уже крепко воспринимается в образе дипломата: спокойного, уравновешенного и, отчасти, категоричного человека. Не озлобленного, а — в нормальном смысле слова — жесткого. Без загибов и холерических упоров в крайности.

В-третьих, в Марий Эл сложилась некая пустующая неопределенность. Нынче «бац», и одной стрелой трех белок в лоб. Как известно, выступивший на обсуждении бюджета Евстифеев шибко резко отозвался на вопросы коммунистов. Отозвался так, что аж зарезонировало и раскачало.

Диковинно все-таки. Нетривиальный всплеск для жителей республики. Тут и губернатор махал шашкой на поле брани, то есть лично фигурировал в конфликтной обстановке под пристальным вниманием фото- видеокамер. Здесь и проявление новой ауры вокруг его персоны для широких слоев общественности — в стиле «выдержанный глава готов и способен к методам жесткой руки». Еще «тет-а-тетный» контакт в охапке. Также тезисы Александра Александровича отчетливо проявили расклад сил и обоюдных суждений в Марий Эл.



Все перечисленные и непривычные для местных аспекты в совокупности оказались причиной для глубокого погружения и широкого охвата материалов относительно финансово-политической ругани в Марийской республике. Вдобавок интрига подстегнула, туман с регионального политического ландшафта рассеялся, соответствующие органы замониторили кто на что горазд вместе с реакцией «целевой аудитории». Повод оперативно растиражировался во внутреннем информационном рынке, откуда потом шустро перекинулся на внешний, где тоже заскучали по ярким сочным новостям из Марий Эл.

Следовательно, махни рукой Евстифеев на вопросы коммунистов — такой ажиотаж не разгремелся бы. А этот громкий шум многих подстегнул дотошно изучить конкретные претензии «красных» к бюджету республики — что там: прорывной рост, натянутая стабилизация или завуалированная стагнация? Кстати, местных «красных» тоже стали изучать. Значит, вовсе не коммунисты умудрились перетащить локальные обсуждения на рельсы дискуссии. Евстифеев смог. Принципиальную роль сыграли не вопросы, а ответ.

Тезисы Александра Александровича отчетливо проявили расклад сил и обоюдных суждений в Марий Эл. Фото ch.versia.ru. На фото Сергей и Иван Казанковы на встрече с Александром Евстифеевым

«Красные» размежевались с «евстифеевцами», но к реальной конфронтации не готовы

Но являются ли предложения и недоумения от крупнейшей оппозиции касательно общерегиональной денежной сметы действительно предложениями и недоумениями от идеологической оппозиции как таковой? После «стычки» в марийском парламенте чрезвычайно впечатлительные жители республики взбудоражено заговорили, что «в Марий Эл пришла горячая атмосфера, настал жаркий политический климат».

Ох, так и желалось шутя вразумить: «Ага, настолько солнечный, температурный и жаркий, что посади возле здания республиканской администрации пальму — на ней заведется орангутан. К тропическому дереву обязательно подбегут депутаты-коммунисты, начнут беззаботное животное к себе приманивать бананом, поймают и отвезут на стахановскую работопроизводительность в одно из звениговских агропредприятий. Ибо — согласно Энгельсу — «труд из обезьяны сделал человека», и «выгода помещика заключается не в бесплатном или хотя бы более дешевом труде крестьянина, а в том, что в его распоряжении за обычную плату всегда находились необходимые ему работники». Просто местные коммунисты отказались голосовать за «капиталистический бюджет». Однако довольно спорно, что ближе к рыночному мышлению: вкладываться за счет социалки или наоборот?

Но обойдемся без иронии. На самом деле весь текущий календарный год в информационном пространстве республики, преимущественно в блогосфере, неоднократно мелькали сводки о тенденции размежевания «красных» с «евстифеевцами». А за полтора месяца до прилюдного «переполоха» в региональном заксобрании в СМИ рубанули прямо с плеча: отношения между верхушкой Марий Эл и группой Казанкова давно охладились, по сообщениям осведомленных источников, вплоть до нередких закрытых взаимных недовольств. Раньше ропот шипел подальше от посторонних ушей, сейчас брожение впервые вылилось в публичную плоскость.

«Казанков-джуниор пока отважно отмалчивается, вместо него оборону держат штатные партийцы». Фото journal.ru



Подтверждением тому служат эмоции депутатов от компартии, когда в Госсобрании РМЭ закончилось оглушительное рассмотрение бюджета. Очевидцы сообщают, что по выходу на их лицах было ноль удивления. Они загодя прекрасно осознавали, к чему все приплывет. Сам якобы безмятежный Казанков-джуниор пока отважно отмалчивается, вместо него оборону держат штатные партийцы, да и то в ракурсе разъяснений журналистам рескомовской позиции. К реальной конфронтации в данный момент они готовы слабо, потому что пребывают в нелепом и неловком положении в глазах лево-протестного электората.



Обвинения в помощи маркеловскому правительству — при «маркеловцах» в своем окружении

Неужели кто-то всерьез надеялся на естество и долговечность «пакта о дружбе» Евстифеева и Ko c группой Казанкова? Местная профессиональная оппозиция на то и профессиональная, что она умеет только компетентно оппонировать и параллельно, судя по комплексу нюансов, не забывать проворно лоббировать за «шкурную пользу». Приезжее руководство в народе без скрипа в сердцах часто называют «варягами». Их союз изначально выглядел нежизнеспособной химерой. И, как бы ни хотелось, невозможно не поднять брови на выпады Евстифеева. На содержание того, чем он апеллировал.

Что сказано — важно, кем сказано — архиважно. Трибунные слова и упреки губернатора на заседании депутатов даже у лоялистов, нейтралов и антикоммунистов породили улыбки или искреннее замешательство. Цитата: «Построить коммунизм в отдельно взятом субъекте РФ еще никому не удавалось и не удастся <…> И если вы в составе прежнего правительства и вашего депутатства 16 лет разваливали республику, то у вас нет никаких оснований требовать от нынешнего состава правительства все исправить и поднять на ура <…> И не думайте, что это безобидная вещь. У нас впереди электоральный цикл. Все это будет доведено до каждого жителя республики».

В чем прав Евстифеев, так это в том, что «построить коммунизм в отдельно взятом субъекте РФ еще никому не удавалось». Построить на отдельно взятой территории, по заверениям «специалистов», его околосоциалистическую полуверсию удалось лишь Иосифу Сталину, да и то там было целое государство. Марий Эл же полноправный регион федерации новой России. Плюс глава верно подметил, что при прошлом периоде компартия в республике не блистала структурной активностью.

Депутаты от КПРФ законодательные инициативы вообще не выдвигали, хотя штука несложная и в перспективе им выгодная. Напишут они законопроект, его отклонят, реском отчитается в партийном агитпропе или ролике, мол, «смотрите, мы вышли с такой-то нужной для жителей республики инициативой, внесли чин по чину, ее забраковали». Подобную предметику народ явно оценит. Прочее — обвинение «оппозиции» в разрухе республики — спровоцировало супротив. Степень вины никто не отменял и на региональную турбулентность народ откликнулся оживленно. Внутри его бурления адекватно возникли вопросы. Куча вопросов. Причем без капли стремлений защитить «коммунистов-рыночников».

Надеемся, выборы депутатов марийского парламента в 2019 году будут интересными.



Чисто гипотетически вообразим, что марийский филиал компартии никогда не отстранялся, а принимал именно активное соучастие в развале Марий Эл. Тогда обнажаются чувствительные раны от самострела. Потому что, когда губернатор в Госсобрании РМЭ обвинял коммунистов в подмоге маркеловскому правительству, огромная аудитория сфокусировалась и на его окружении. Влияющие на мнение масс слухи разбежались мгновенно.

«Кто сидел за спиной Евстифеева, когда он говорил за трибуной? Кто сидел толпой перед главой в депутатском корпусе? Среди них были те, кто ранее водил хороводы вокруг тела «Герцога»? Те, кто сотрудничал с прежним руководителем? Те, чья степень вины за региональный кризис в разы значимее, чем у «красных»? Вдруг кто из несвежих затесался или достался в наследство? Перепроверите? В чем у законсервировавшихся «маркеловцев» кроется давний сомнительный подвиг во спасение Марий Эл?» — навскидку перебивая друг друга, риторически, справедливо и ехидно вопрошают люди в рамках той же самой железной логики, формулу которой им преподнесли местные власти через СМИ.

Наверное, ответственные граждане в качестве реакции решили расширить тематику и подключиться к обличению первоочередно виновных, чтобы надежно за каждого-каждого сопричастного подлеца в будущий «электоральный цикл всем жителям республики все было доведено».



Так или иначе, надеемся, выборы депутатов марийского парламента в 2019 году будут интересными.