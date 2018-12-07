«Ведущие телеграм-каналы Удмуртии — это способ «передать привет» местным элитам»

Анонимные каналы в республике набирают популярность, однако их влияние пока что довольно ограниченное, а качественного инсайда очень мало, считают эксперты

Телеграм-каналы набирают популярность в Удмуртии. Сейчас регулярное обновление и публикация собственного контента, а не просто репостов, происходит на 13 каналах, не связанных с каким-либо СМИ. В последнее время активно обсуждается влияние крупных федеральных телеграм-каналов на формирование информационной повестки и возможное их использование в интересах определенных структур. Насколько влиятельны и интересны могут быть с политической и коммерческой точки зрения региональные каналы и много ли там действительно инсайда — эксперты поделились мнением с «Реальным временем».

15 каналов

Бурное развитие телеграм-каналов в Удмуртии началось около двух лет назад, и после попыток Роскомнадзора заблокировать этот мессенджер перестала функционировать всего пара малопопулярных каналов. Сейчас с разной степенью интенсивности информацию публикуют 15. Два из них освещают жизнь моногородов Глазова и Сарапула, один, «Темная Удмуртия», посвящен рассказам о криминальных авторитетах и громких преступлениях прошлого.

Только два канала имеют больше тысячи подписчиков и регулярно попадают в рейтинги российских региональных каналов — «Очки Бречалова» с 5 тысячами подписчиков и LIFE 18 с почти двумя тысячами. Чуть меньше тысячи у каналов «Очко Энвиля» и «Канал имени Великого Удмуртия». Только два канала из 15 не анонимны, авторство остальных часто приписывают местным политическим деятелям, политтехнологам и журналистам, однако они свое отношение к этим новым инструментам трансляции информации отрицают.

Свои телеграм-каналы имеют и некоторые местные СМИ.

Инсайды и достоверность

Как отмечают эксперты, интерес к телеграм-каналам вызван в частности неудовлетворенностью определенной части аудитории повесткой, транслируемой местными СМИ, а также форматом их работы. В отличие от телеграм-каналов, работа СМИ регулируется законодательством, и они не могут публиковать непроверенную информацию, слухи. Кроме того, формат зачастую не позволяет им публиковать оценочные суждения и измышления.

— Интерес к телеграм-каналам растет на почве снижения уровня доверия к СМИ, а также контроля со стороны власти за социальными сетями, откуда вытравливается политика, не вписывающаяся в очерченные властями рамки, — считает общественник, экс-лидер регионального отделения партии «Яблоко» Тимофей Клабуков, которого часто называют возможным автором телеграм-канала «Очки Бречалова».

Политтехнолог Константин Труфанов называет телеграм-каналы новым и интересным инструментом реализации региональной информационной политики. Однако, по его мнению, местным каналам не хватает действительно достоверной информации.

— На мой взгляд, главная проблема местных телеграм-каналов — отсутствие качественной инсайдерской информации, которая после обнародования находила бы реальное подтверждение. За исключением тре-четырех телеграм-каналов, которые действительно иногда интересно почитать, все остальное — сплошная рефлексия, графоманство и перемывание косточек местным медийным фигурам, которые, как правило, к рычагам принятия решений в местной политике не имеют никакого отношения. Сегодня те самые три-четыре ведущих телеграм-канала в Удмуртии — это способ «передать привет» друг другу у местных группировок политэлиты, — говорит Труфанов, которого некоторые наблюдатели называют возможным автором канала LIFE 18, сам он это отрицает.

Главный редактор газеты «Удмуртская правда» и бывший депутат Госсовета УР Энвиль Касимов отмечает, что телеграм-каналы могут быть интересны, если у них есть хотя бы одно из двух качеств – наличие инсайда или качественной аналитики.

— К сожалению, в Удмуртии нет ни одного телеграм-канала, который бы обладал инсайдом, потому что наши органы власти и правоохранительные органы сейчас настолько закрыты, что получить инсайд невозможно. Раньше я, как представитель СМИ, мог получить такую информацию из многих источников, ныне это практически невозможно. По части аналитики наши телеграм-каналы тоже слабы, порой там больше нелогичности и эмоций, — рассказал Касимов.

Нередко ему самому приписывают авторство сразу нескольких каналов, однако он это отрицает.

— Это миф о том, что я веду какие-то телеграм-каналы. На самом деле я очень ленивый человек, чтобы что-то писать, я больше говорю, — комментирует он, при этом, по его выражению, он «спокойно и с юмором» относится к существованию канала «Очко Энвиля», хоть и считает, что у его создателя «патология».

Степень влияния

При этом относительно влиятельности телеграм-каналов у экспертов разные мнения. В первую очередь они отмечают их относительно небольшую аудиторию, несравнимую с традиционными СМИ или соцсетями.

— Телеграм-каналы стали своеобразным симбиозом официальной, полуофициальной информации и слухов, которые очень часто создаются специально и с четкими целями, поэтому они имеют влияние, но очень узкое. Преимущественно в среде госслужащих, СМИ, части бизнеса и людей, которые так или иначе связаны с властью. Заменой печатных СМИ и телевидения они не будут. Также не смогут заменить по охвату сайты, — считает политолог Павел Заболотских.

Константин Труфанов отмечает, что преимуществом здесь является «прямая доставка месседжа прямо в телефон потенциального читателя».

— Причем не абы какого читателя, а того, кто в той или иной степени погружен в реалии местной политики. Ну и то, что все всех читают, мониторят, анализируют и делают выводы — это тоже правда, — говорит он.

В то же время информация, публикуемая каналами, часто может получить эффект, если на нее все-таки обратят внимание СМИ или она попадет в соцсети.

— Телеграм-каналы задают повестку, провоцируют интерес в ней, который выплескивается потом в соцсети и СМИ и, разумеется, на нее уже власть не может не реагировать. Более того, я уверен, что все значимые телеграм-каналы в УР (регулярно обновляемые и не попадающие в разряд абсолютно маргинальных, с достаточно большой аудиторией) мониторятся и местными и окружными властями очень внимательно, — считает Алексей Каркин, главный редактор интернет-журнала «Свое дело» и автор телеграм-канала «Деловая Удмуртия».

Глава Удмуртии Александр Бречалов известен своим негативным отношением к анонимным телеграм-каналам и якобы даже против того, чтобы их читали сотрудники его администрации. Около года назад по поводу внимания аудитории к информации из таких источников он высказался, отвечая на вопросы читателей.

— Зачем вы читаете анонимные телеграм-каналы? <…> А есть анонимы, которые смело открыв анонимное забрало, чушь пишут. Зачем в это вникать? Это же слухи, они кем-то специально разгоняются для того, чтобы повозбуждать народ. Если будет решение — мы о нем скажем, — отметил глава региона.

Александр Бречалов: «Это же слухи, они кем-то специально разгоняются, для того, чтобы повозбуждать народ. Если будет решение — мы о нем скажем». Фото oprf.ru



Поводом для такой отповеди послужили слухи об отказе от возможного сверхнормативного повышения тарифов на коммунальные услуги из-за предстоявших выборов президента России. Правда, тогда телеграм-каналы лишь репостили ссылку на статью в «Своем деле».

Коммерческий интерес

Опрошенные эксперты говорят, что местные телеграм-каналы пока что неинтересны с коммерческой точки зрения для продвижения каких-то интересов групп влияния или бизнеса. Им для этого, собственно, не хватает подписчиков, говорит Труфанов.

— Когда ведущие телеграм-каналы перевалят за 10 тысяч подписчиков — тогда, да, возможно. Но таких региональных телеграм-каналов во всей стране — не больше пяти. Всем интересно читать, что пишут в «телеге». Но рассматривать ее в качестве бизнес-коммуникации пока мало кто готов, — считает он.

По мнению Алексея Каркина, людей, которым интересно было бы продвигать свои интересы через «Телеграм», в Удмуртии очень мало.

— Фактически нет тех, кто ведет самостоятельную политическую игру. У нас странная такая ситуация. Есть большой спрос со стороны аудитории на информацию, которую выдают телеграм-каналы — особенно такую, которая отличается от форм подачи в СМИ: слухи, какие-то даже сливы, комментарии, попытки анализа. С другой стороны — нет людей, которые хотели бы и могли эту аудиторию использовать в своих политических или бизнес-целях. Выходит, что телеграм-каналы у нас почти все — это такие авторские независимые продукты. Они иногда встают на ту или иную сторону в зависимости от своих убеждений и какой-то внутренней конъюнктуры, но ангажированными их не назовешь, — говорит Каркин.

Однако определенные кампании за или против кого-то ряд телеграм-каналов проводили, но сложно оценить, было ли здесь какое-то финансовое участие. Так, LIFE 18 планомерно критиковал мэра Ижевска Юрия Тюрина, в том числе после того, как он покинул свой пост и баллотировался в Гордуму. Ряд негативных публикаций был и по поводу врио главы города Сергея Задорожного и его якобы темного прошлого, что некоторые наблюдатели восприняли как некий элемент давления на чиновника в вопросе приватизации «Ижевских электрических сетей».

В то же время LIFE 18 довольно лоялен к работе главы Удмуртии, в отличие от «Очков Бречалова» и «Великого Удмуртия».

Канал «Очко Энвиля» планомерно выступает против руководителя республиканского отделения КПРФ Владимира Бодрова, появлялись публикации о том, что он якобы в прошлом совершал преступления, которые сейчас часто называют харассментом. Сам Бодров обвинения отвергает, однако на эту информацию на недавней сессии Госсовета Удмуртии обратил внимание коллега Бодрова по фракции Петр Басов, предложив рассмотреть ее на комиссии по этике.

В целом эксперты ожидают дальнейшего развития местных телеграм-каналов, тем не менее интерес к ним будет во многом зависеть от качества контента, наличия уникальной и достоверной информации. Со временем их влияние может стать более заметным.

Самые популярные удмуртские телеграм-каналы

№ Телеграм-канал Количество подписчиков 1 Очки Бречалова 5 032 2 LIFE 18 1 948 3 Очко Энвиля 936 4 Канал имени Великого Удмуртия 932 5 Темная Удмуртия 832 6 Удмуртские срачи 643 7 Удмуртизатор 627 8 Секретарша Госсовета Удмурдии 556 9 Деловая Удмуртия 523 10 Глазовский телеграф 509 11 Поручик Ижевский 417 12 Слухи Воткинска 402 13 Удмуртский депутат 353 14 Не Могу Молчать 353 15 Бурановские дедушки 305