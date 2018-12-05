Люди, а не метры. В Удмуртии определились как будут считать тариф на мусор

В Ижевске прошел круглый стол на тему реформы обращения с ТКО, на котором обсудили плюсы и минусы разных вариантов расчета тарифа.

Фото: пресс-служба ОНФ в УР

Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии будут рассчитывать исходя из количества проживающих, а не площади жилья, как предлагалось. Такое решение 4 декабря на круглом столе, организованном региональным отделением ОНФ, озвучил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин. Назвал он и предлагаемые ведомством тарифы, на их утверждение осталось всего 2 недели. При этом, как поведут себя граждане, впервые получившие платежки за ТКО, представление имеется смутное. Подробнее — в материале «Реального времени».

Заботы об экологии

Меньше месяца осталось до запуска работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, однако многие вопросы, в том числе самый главные — сколько же в итоге и как будут платить за ТКО жители Удмуртии, остаются без ответа. Вызывающей в последнее время повышенный общественный интерес теме «мусорной» реформы было посвящено заседание круглого стола, организованного региональным отделением ОНФ в Ижевске.

Его участники вновь напомнили, что поводом к запуску реформы стала необходимость решать проблему несанкционированных свалок и их влияния на окружающую среду, а также выстраивание полноценной системы работы с отходами: их сортировка, переработка, утилизация и хранение.

По словам министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, на 1 августа 2018 года в республике выявлена 481 несанкционированная свалка. Однако просто навалов мусора, в том числе тех, что уже за многие годы поросли деревьями, — тысячи.

За счет реформы проблему несанкционированных свалок и навалов в Удмуртии хотят решить за 7—10 лет.





По словам министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, на 1 августа 2018 года в республике выявлена 481 несанкционированная свалка. Фото facebook.com



Метры или люди

Тем не менее куда более интересный жителю республики вопрос все же тариф. Ранее регоператор по обращению с ТКО предложил взимать плату в 166 рублей с человека в частном секторе и 7,54 рубля с квадратного метра в многоквартирных домах. Независимые эксперты представили немного другой расклад — 135,25 рубля с человека для частных домовладений и 7,61 рубля за 1 кв. м для многоквартирных домов.

При этом представители общественности и пользователи соцсетей подвергли критике предложение взимать плату исходя из площади жилья.

Первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин на круглом столе в ОНФ представил раскладку, из чего формируется тариф, предложенный регоператором: 50% в нем составляют затраты на транспортировку мусора, 20% — услуги полигонов, 16% — налоги, 10% — собственно работа самого регоператора.

— Если сделаем расчет на квартиру площадью 50—60 кв. м, где проживают три человека, то плата за человека или за кв. м будет примерно одинакова — около 500 рублей, — привел пример Дмитрий Сурнин. — Если проживает на 40 кв. м три или четыре человека, выгоднее платить с кв. м, а если на 70 кв. м проживают два человека, то выгоднее платить с человека. Таким образом, там, где плотность населения на квадратных метрах проживания больше, там выгоднее платить за кв. м. Расчет по кв. м защищает наименее защищенные категории населения, то есть тех, кто живет в стесненных условиях, таких у нас больше.

С другой стороны, при начислении на человека у жителей республики появится возможность делать перерасчет, если они временно переезжают, к примеру, на дачу. Сурнин отметил, что вопрос остается дискуссионным, однако на всех площадках по этой теме, в которых участвует Минстрой УР, большинство участников обсуждения выступают за расчет тарифа на человека.

При этом замминистра привел примерные параметры, предлагаемые ведомством. Это 120—130 рублей с жителя многоквартирного дома и 110 рублей с жителя частного дома. Утвердить окончательно тариф на 2019 год власти республики должны до 20 декабря.

Иван Маринин в свою очередь отметил, что для них нет разницы, как именно будет рассчитываться тариф — с человека или квадратного метра. Важнее — поскорее его принять. Фото пресс-службы ОНФ в УР

Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин в свою очередь отметил, что для них нет разницы, как именно будет рассчитываться тариф — с человека или квадратного метра. Важнее — поскорее его принять, чтобы регоператор начал процесс заключения договоров с юридическими лицами. Однако при расчете с человека, по его словам, возникает много вопросов.

— Действительно, любого человека спроси, он ответит, начисляйте с человека — очень разумно, понятно и логически верно. В Удмуртской Республике 1 миллион 513 тысяч граждан состоят на учете, а по данным «Энергосбыта» — 1 миллион 200 тысяч. Где оставшиеся 300 тысяч жителей? Они уехали в другой регион, у человека две-три квартиры — сдает нанимателям. Мы можем попасть с вами в ситуацию, кто-то будет выигрывать, кто-то проигрывать. Поэтому давайте примем общее решение. Если с человека, тогда возникнут проблемы с регистрацией, пропиской. Вот приходит женщина, говорит, что сын учится в Москве, а прописан здесь, он же там мусорит, а платить должен здесь. Я поддерживаю любое решение, которое примет правительство и общественность, но мы должны продумать как поступать в том или ином случае, — сказал Маринин.

Решение принято

Во время обсуждения за круглым столом замминистра говорил о том, что ведомство склоняется к расчету тарифа на человека, к концу дискуссии и на подходе к прессе заявил, что такое решение уже принято.

— Мы собрали рабочую группу, куда вошли представители управляющих и общественных организаций, ТСЖ. Выслушали их мнение. Приняли позицию муниципальных образований, которые тоже выступали за начисление платы за обращение с ТКО с человека. Сегодня пообщались за круглым столом с представителями Общероссийского народного фронта и приняли решение, что плата по обращению с твердыми коммунальными отходами должна и будет начисляться в Удмуртской Республике с 1 января 2019 года из расчета на человека. Это будет справедливо и понятно, — сказал в итоге замминистра.

На круглом столе в ОНФ не исключили, что в будущем людям смогут предоставить право выбирать, по какому расчету им платить выгоднее. Фото пресс-службы ОНФ в УР



Ясно, что такие решения принимаются не заместителем министра и не во время очередного обсуждения. Накануне круглого стола руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Анатолий Наумов рассказал журналистам о совещании на эту тему под председательством премьера Ярослава Семенова с участием спикера Госсовета Алексея Прасолова и других депутатов. Именно там стало известно, что республиканские власти склоняются в сторону расчета на человека. Логика проста — мусор производят люди, а не квадратные метры.

При этом на круглом столе в ОНФ не исключили, что в будущем людям смогут предоставить право выбирать, по какому расчету им платить выгоднее.

Впрочем, звучало и предложение взимать плату исходя из фактического объема вырабатываемого конкретным домом мусора, мол, сколько мусора машина увезла из контейнеров, столько и будет оплачено. Однако в этом случае нельзя исключать, что жители могут «подкладывать» свой мусор в контейнеры у другого дома, чтобы меньше платить, а запирать контейнерные площадки тоже не выход.

Однако такая возможность — платить по факту накопленного мусора есть у юридических лиц, подобным образом могут поступать и садоводческие товарищества.

Разделяй и получай скидку

Постепенно приучать жителей Удмуртии будут и к раздельному сбору мусора. Как отметил Иван Маринин, сейчас уже установлено 53 контейнера для сбора. В 2019 году планируется оборудовать ими еще около 3 тысяч площадок, а с 2020 года добавить емкости для приема бумаги и картона. Это должно значительно увеличить долю перерабатываемых отходов. По словам Дениса Удалова, сейчас получаемое таким образом вторсырье занимает лишь 13% в объеме мусора, к концу 2020 года в республике хотят довести долю переработки до 39%.

Маринин в свою очередь отметил, что дома, участвующие в сортировке мусора, надо за это поощрять, давать скидку, однако как именно отрегулировать это пока не ясно. Понятно, что не все жители дома будут сортировать мусор. В то же время, по словам Маринина, запрос у общества существует. Интересно, что большую готовность здесь проявляют жители общежитий и в меньшей степени — элитных домов. В этой части нужно повышать уровень экологического сознания у граждан, считает он, чтобы со временем доля граждан, сортирующих мусор, росла.

Постепенно приучать жителей Удмуртии будут и к раздельному сбору мусора. Как отметил Иван Маринин, сейчас уже установлено 53 контейнера для сбора. Фото udmurt.ru

Уход от сигнального метода

Отдельная тема — сельские территории и частный сектор городов, где контейнерные площадки большая редкость. Мусор обычно вывозится так называемым сигнальным методом, когда мусоровоз едет по графику по определенному маршруту и принимает пакеты с отходами у населения. А иногда вывоза мусора нет, но есть просто свалки.

Оборудование контейнерных площадок — это забота местных властей, в среднем она обходится в 50 тысяч рублей. Понятно, что далеко не у каждого муниципалитета есть финансовые возможности сразу установить контейнеры во всех населенных пунктах.

Есть сложности и с их размещением по нормативам, в селах бывают очень длинные улицы, а хозяева домовладений будут явно против установки контейнеров слишком близко к их дворам.

Пока же видимо во многих деревнях и селах забирать мусор будут именно сигнальным методом, но машина будет приезжать на конкретную точку. Некоторые участники совещания высказали опасения, что на этих точках могут образоваться несанкционированные свалки. Кто-то из местных жителей не станет дожидаться мусоровоза и будет оставлять свои мешки там, куда он обычно подъезжает.

Иван Маринин отметил, что в течение трех лет вопрос с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах, где проживает больше 500 человек, должен быть решен, и от сигнального метода откажутся.

Участники круглого стола призвали муниципалитеты активнее заниматься просвещением населения. Фото пресс-службы ОНФ в УР

Участники круглого стола призвали муниципалитеты активнее заниматься просвещением населения, чтобы оно было готово к новым реалиям по обращению с отходами, в том числе по поводу предоставления льгот и субсидий по оплате. Однако как жители воспримут новые платежки, можно будет увидеть только в начале следующего года.