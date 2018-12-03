В Госсовете Удмуртии предлагают пересмотреть параметры расчета тарифа на ТКО

Фото: Михаил Красильников

Параметры тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии предлагают пересмотреть. Как сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете республики Анатолий Наумов, эта тема обсуждалась на недавнем совещании с участием членов правительства и депутатов Госсовета.

«Дело в том, что сегодня обсуждается, как мы будем платить: с квадратного метра занимаемой площади или с человека, проживающего на этих площадях. Так вот сегодня чаша весов склоняется в сторону, что платить с человека, потому что, я извиняюсь, мусор исходит от человека, а не от квадратного метра», — сказал Наумов.

Он отметил, что во многих регионах ПФО также тариф рассчитывается исходя из количества проживающих, потому Удмуртия, вероятно, последует этому примеру.

Напомним, ранее региональный оператор по обращению с ТКО предложил взимать 7,61 руб. за 1 кв. м в многоквартирных домах и 135,25 руб. с человека в частных домовладениях.