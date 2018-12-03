«Хоть бы Бречалов к нам приехал, но они ездят только по хорошим квартирам»

Жители дома в городке Машиностроителей в Ижевске опасаются за свою жизнь после того, как опять рухнул потолок

Жительница городка Машиностроителей в Ижевске лишь по счастливой случайности не оказалась погребенной под грудой досок. Потолок в ее комнате рухнул, едва она зашла. Подобные происшествия в этом доме не редкость. Строители лишь заделывают новые дыры, но кардинально ситуация не меняется. Люди опасаются за свою жизнь, но расселять их городские власти не собираются. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Я захожу в комнату — и тут сильный треск, бабах!»

— Никому ничего не надо, вот придавило бы меня, тогда, может, что-то и решили бы, хотя и в этом случае, наверно, ничего бы не изменилось, — сетует Ольга, жительница дома №91 в городке Машиностроителей — одном из микрорайонов Ижевска.

В тот вечер ее муж уже лег спать, а она как раз собиралась ложиться, зашла в комнату, расположенную на втором этаже двухэтажного дома, — и потолок начал обваливаться. Им удалось отскочить до того, как тяжелые доски со штукатуркой рухнули вниз и посыпались песок и пыль. В один момент примерно треть потолка небольшой комнаты в коммуналке оказалась на полу.

— Мы были в тот момент дома. Еще за пару дней до этого потолок у нас начал трещать и провис. Тут я захожу в комнату, было около половины девятого вечера — и тут сильный треск, бабах! И все рухнуло. Мы, к счастью, не пострадали. До трех ночи разбирали завалы, спасибо соседям — помогли. Наверно, целый грузовик вывезли досок и остатков штукатурки, — рассказывает Ольга.

«И все рухнуло. Мы, к счастью, не пострадали. До трех ночи разбирали завалы, спасибо соседям — помогли», — рассказывает Ольга



Конечно, вызвали МЧС, приехали полиция, скорая, представители администрации города, осмотрели, сфотографировали, на следующий день им подвезли доски, чтобы временно восстановить потолок, муж Ольги сам съездил в магазин за стройматериалами и утеплителем. Но на какое время хватит всех этих усилий, жильцы дома даже предположить не могут.

Ольге предлагали временно переехать в комнату из маневренного фонда города, но она отказалась. Говорит, если уедет, так никто ничего в ее комнате и не отремонтирует.

«Мы уже горели не раз, а в управляющей компании нам говорят: «Зачем вы звоните по пустякам?»

По словам Ольги, лет шесть назад в этом месте потолок уже рушился, но не так серьезно. Тогда просто осыпалась штукатурка, ее заделали. Крыша в доме худая, а потому ремонта потолков в этом доме хватает ненадолго. К примеру, на общей кухне потолок побелили полтора года назад, сейчас он черный от сырости.

Проваливался потолок на втором этаже и в других комнатах этого общежития. Тогда также приезжали сотрудники муниципальных служб, заколачивали новыми досками места обвала, пока такие же дыры не появлялись в другом месте. Делать ремонт жильцам приходится в своих квартирах чрезвычайно часто, за свой счет они ремонтируют и коридоры, общие кухни и санузлы.

По словам Ольги, лет шесть назад в этом месте потолок уже рушился, но не так серьезно



— Все управляющие компании от нас отказались уже. Одно время они постоянно менялись, и хотя мы регулярно платим, куда уходят эти деньги, мы не знаем. Все мы ремонтируем за свой счет. Никакой помощи нет. Мы уже не раз горели, электропроводка где-то старая, а где-то просто замыкает, потому что с потолка течет. А в управляющей компании нам тогда говорят: «Зачем вы звоните по пустякам?» — рассказывает еще одна жительница дома — Галина.

«Капитальный ремонт крыши предусмотрен только в 2025 году, а вот доживем ли мы до него»

Этот дом в городке Машиностроителей, как и соседние, был построен в 1960 году. Активная застройка этого микрорайона началась в 1950-е. Сначала это были двухэтажные деревянные дома. Они до сих пор сохранились, и в них живут люди. В 1960-е началось возведение двухэтажных кирпичных домов. Строились дома, как понятно из названия микрорайона, для работников Ижевского машиностроительного завода, который в те годы активно наращивал свои обороты, расширял производство и набирал работников. Жилье воспринималось больше как временное.

Как рассказывают местные жители, все дома в округе находятся в таком же состоянии, как и 91-й. Однако планов по их сносу у городских властей нет.

— Такие дома сносить надо, а не ремонтировать. Аварийным наш дом не признают, потому что он кирпичный. Говорят, что капитальный ремонт крыши у нас предусмотрен только в 2025 году. А вот доживем мы до него или нас тут просто придавит всех, это, видимо, никого не беспокоит, — говорит Ольга.

Как рассказывают местные жители, все дома в округе находятся в таком же состоянии, как и 91-й. Однако планов по сносу у городских властей нет



Действительно, согласно данным единого портала «Мониторинг жилищного фонда», состояние дома «исправное». На 2025 год запланирован ремонт крыши, фасадов и фундамента. До этого в 2019 году ожидается ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

«Хоть бы Бречалов к нам приехал, но они ездят только по хорошим квартирам»

Застройщики заходить на эту территорию не спешат — район достаточно отдален от центра города. В прошлом году в Ижевске началась работа по определению перспективных участков под комплексное освоение. В итоговый список из четырех территорий попала одна и в городке Машиностроителей, но через дорогу от дома №91. Там сейчас располагаются деревянные двухэтажные дома. Но и их расселять не спешат. Заметного движения в этом направлении за последний год не наблюдалось.

На собственную программу реновации жилья у Ижевска средств нет, удается лишь расселять те дома, которые были признаны аварийными, но и здесь велика зависимость от федеральных и республиканских средств. Когда очередь дойдет до таких домов, которые аварийными не признаются, но жить в них все равно рискованно, неизвестно. Жильцы говорят, что, видимо, нужно, чтобы кто-то пострадал в результате очередного обрушения потолка, чтобы власти обратили внимание на их беды.

— Мы боимся: или мы сгорим здесь, или нас задавит, или провалимся, — сетует Галина. — Такие дома надо сносить. Когда нас здесь прибьет, тогда начнут шевелиться. Хоть бы Бречалов (глава Удмуртии Александр Бречалов, — прим. ред.) к нам приехал, но они ездят только по хорошим квартирам, где дорожка хорошая, чуть ли не ковры, а нас вот — мимо…

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