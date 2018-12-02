«Живые страницы» и «Читалка нового уровня» от праправнучки Льва Толстого

Великий писатель в цифровую эпоху — в один клик и одной лекции Феклы Толстой

На минувшей неделе в Национально-культурном центре «Казань» состоялась публичная лекция Феклы Толстой — журналиста, телеведущей, заведующей отделом развития Государственного музея Льва Толстого в Москве, автора проектов по оцифровке работ писателя и популяризации его творчества, праправнучки Льва Толстого по линии его второго сына Ильи Львовича. Ее выступление «Толстой в цифровую эпоху» собрало полный зал слушателей, среди которых были студенты и преподаватели Казанского федерального университета, а также видеокорреспондент «Реального времени».

