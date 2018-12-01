«Отрицательная посещаемость» и такая же игра: «Рубин» провел последний домашний матч в году

Футбол зимой — это не для России

Последний домашний матч «Рубина» в уходящем году — с московским «Динамо» (1:1) — прошел в поистине антифутбольных условиях. Закономерно, что болельщики в итоге установили настоящий антирекорд равнодушия к команде Курбана Бердыева. И, прямо скажем, они ничего не потеряли. Все подробности зимнего вечера на «Казань Арене» — в материале «Реального времени».

«Отрицательная посещаемость»

Можно сколько угодно кивать на погоду, но около 1,5 тысячи человек на трибунах 45-тысячника — это полноценный инцидент со знаком минус. Что это: реакция болельщиков на невзрачную игру «Рубина» или просчеты маркетологов казанского клуба, предстоит разобраться подчиненным Рустема Сайманова. Оценка «около 1500 зрителей» прозвучала в эфире «Матч-ТВ» до игры и сразу после нее, однако официальные данные после игры загадочно трансформировались в 3282 болельщика. Кому здесь верить, решать каждому из читателей. На наш взгляд, вчера игру посетило точно не более 2 тысяч зрителей. После игры объяснить ситуацию пробовал защитник «Рубина» Егор Сорокин.

⁃ Погода не теплая, и результаты команды не столь впечатляющие, чтобы народ ходил на трибуны. Тем не менее, мы каждому болельщику рады, который присутствовал сегодня и вообще присутствует на стадионе каждый матч и поддерживает нашу команду, — заявил игрок.



Справедливости ради, климатические условия вчерашнего вечера к футболу в любом случае не располагали. Если верить метеосайтам, перед игрой термометры показывали -8, однако по ощущениям были все -12. На подъезде к стадиону ничто, кроме работающего медиафасада «Казань Арены», о футболе не говорило. И болельщиков, дружно или поодиночке идущих к кассам, попросту не было. «Рубин» вчера обновил «рекорд» по отсутствию интереса к клубу в Казани. Как справедливо заметил в эфире перед игрой телекомментатор Константин Генич, это была «отрицательная посещаемость». После игры явлению «зимний футбол» здорово досталось от спокойного обычно Курбана Бердыева.

— Не мучение играть в такую погоду?

— Задайте этот вопрос тем, кто придумывал переход на систему «осень-весна». Обещали за счет государства закрытые манежи, стадионы. Где они, спрашивается? Те, кто голосовал об этом, — вопрошал недовольный исходом игры тренер.

Климатические условия вчерашнего вечера к футболу действительно не располагали



Совсем недавно «Рубин» шел шестым в таблице РПЛ, всерьез рассчитывая попасть по итогам сезона в зону еврокубков (в которых, правда, пока не может участвовать). Однако затем последовала серия из пяти матчей без побед, которую разбавила победа как раз над «Динамо» в Кубке России. Как следствие, «Рубин» рухнул на привычное 9-е место в таблице. И, как бы не жаловались в клубе на финансы, но у «Урала» и «Оренбурга» с бюджетом точно не лучше, состав совершенно точно беднее, а в таблице оба клуба стоят выше казанцев. Хотя все еще может измениться: дистанция от девятого места до пятого составляла перед вчерашним матчем всего два очка.

В свою очередь «Динамо» в таблице расположилось в не менее массивной группе борцов за выживание. Команда Дмитрия Хохлова занимает 12-е место, и расстояние от зоны стыковых матчей и зоны прямого вылета ничтожно — всего два очка.

Бердыев не поддерживает новый тренд РПЛ

У «Рубина» ко всем бедам добавилась еще и эпидемия травм. С учетом выбывания Игоря Коновалова у Бердыева попросту не осталось иного выбора, кроме как ставить в тройку полузащитников номинального защитника Владимира Граната. Впрочем, и это немного лукавство, если учесть, что наставник «Рубина» предпочитает оставаться в стороне от нового тренда в российском футболе, при котором клубы все чаще доверяют молодым воспитанникам своих академий. Не гнушаются рисковать подобным образом даже гранды, такие как «Спартак» и ЦСКА.

Но только не «Рубин», в котором доверие молодым выражается лишь во внесении их в заявку — на поле же они не выходят даже на замену. Так, вчера в запасе мы увидели Раиля Абдуллина, Адиля Мухаметзянова, Артура Сагитова и иранца Резу Шекари. Сагитов, кстати, на поле все-таки появился — на 4 минуты в самой концовке. Ну а оценивая состав «Рубина» в целом, нельзя пройти мимо второй подряд игры защитника Игоря Калинина в основе. Напомним, именно он забил единственный гол казанцев в Махачкале (1:1).

Артур Сагитов на поле все-таки появился — на 4 минуты в самой концовке



В запасе «Рубина» остался проваливающий сезон Дмитрий Полоз. Даже Курбан Бердыев на открытой тренировке команды перед вылетом в Махачкалу признал в разговоре со СМИ, что хотел бы видеть «другого Полоза». Нападающий, который в свое время «жег» у Бердыева в Ростове, но затем растерял форму в «Зените», найти себя при любимом тренере также не может. Вчера Бердыев выставил в пару к Азмуну номинального хавбека Байрамяна (или латераля — в случае с Хореном точный ответ не может дать даже Бердыев).

«Динамо» было ближе к голу

Повторимся, «Динамо» борется за выживание, а мотивация «Рубина» в текущем сезоне вообще непонятна. Поэтому москвичи начали матч активнее. Тем более что их крошечный выездной фан-сектор ничуть не уступал хозяйским «ультрас» (именно в кавычках). Как говорится, найдите 10 отличий. Уже к восьмой минуте «Рубину» пришлось отбиться от четырех стандартов, с которыми казанцы справились не без проблем.

Москвичи какое-то время продолжали давить. На 20-й минуте после флангового прострела мяч в штрафной «Рубина» достался Федору Черных, динамовец ловко развернулся и лишь позиционное чутье Калинина не позволило гостям выйти вперед. Казанцы сподобились на ответ через две минуты, когда Байрамян умным пасом нашел под острым углом к воротам Павла Могилевца, который не смог переиграть опытного голкипера бело-голубых Антона Шунина. Да и в целом эндшпиль первого тайма уже можно занести в актив «Рубину». Казанцы смогли забрать мяч под свой контроль, более того, на 43-й минуте Азмун был обязан открывать счет после обреза Хольмена, перехвата Байрамяна и его же паса на иранца. Однако и Сердар не сумел пробить мимо Шунина.

«Динамо» лучше реагирует на перепад температур. Это стало понятно, когда на старте второго тайма москвичи, как и в первой половине встречи, были ближе к голу. После розыгрыша углового защитники «Рубина» сблокировали два удара москвичей, а убойный залп Жоазиньо прошел рядом со штангой ворот Коновалова. Затем уже Черных на фланге качнул оппонента и покатил в штрафную, где удар Липового на опыте заблокировал Цезарь Навас. У казанцев же в атаке в эти минуты мало что получалось.

На старте второго тайма москвичи, как и в первой половине встречи, были ближе к голу



Но довольствовалось ничьей

Тем не менее забили именно они. Гол вышел нелепым, отчасти случайным, но со стандарта, за которые в «Рубине», как известно, отвечает Виталий Кафанов. Хозяева по-максимуму насытили вратарскую «Динамо» при подаче углового, и это сработало. Мяч серией рикошетов от своих и чужих нашел путь за линию ворот. Последним «пятнистый» коснулся форварда гостей Луценко, которого в «Динамо» критикуют за низкую результативность. Так что Луценко в Казани все-таки забил, но «не туда».

— У нас не первый стандарт такой, мы уже забивали с такого стандарта. Мы наигрывали, в итоге это вылилось в гол, — поделился рецептом стандартов защитник казанцев Егор Сорокин.



В итоге «Рубин» при «отрицательной посещаемости» и игре чуть не вытянул полноценные три очка, наказав «Динамо» за расточительность при реализации моментов. Но гости все же ушли от незаслуженного поражения, завершив быструю атаку ударом Вячеслава Грулева в противоход голкиперу — 1:1. Грулеву, к слову, всего 19 лет.

— Первый тайм сыграли не очень, второй тайм провели более активно. Обидно, что пропустили в конце матча. Элементарные ошибки подводят снова, — сетовал после матча Бердыев.

В целом же подтвердилась давно известная истина: зимний футбол — зрелище не для слабонервных. Очевидно, что переход российского футбола на систему «осень — весна» ничего не дал, кроме вала банкротств команд во всех лигах — от элитной до второго дивизиона. Но это уже тема для отдельного материала.

Артур Халилуллов, фото vk.com/fcrk