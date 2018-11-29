В Казани стартовал бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2018

Фото: Максим Платонов

Форум Ak Bars Business Drive 2018 начал работу сегодня в ГТРК «Корстон». Мероприятие уникального формата совместило в себе выступления успешных российских бизнесменов-практиков, экспертов в сфере оптимизации бизнес-процессов в новой digital-среде и умении вести диалог со своей целевой аудиторией в самых современных форматах. Они раскрывают участникам Ak Bars Business Drive 2018 свои «секреты на миллион»: как взаимодействовать с клиентом в цифровом пространстве и применить полученные знания с поправкой на собственный бизнес. Важной частью мероприятия является комфортная атмосфера нетворкинга, модератором которой выступил автор бестселлеров «Эффективный нетворкинг» и «101 совет про нетворкинг» Алексей Бабушкин. Таким образом, организатор форума ПАО «АК БАРС» БАНК создал участникам все условия для изучения эффективных техник и инструментов цифрового маркетинга, налаживания полезных деловых знакомств и развития бизнеса. Этот форум — благодарность клиентам за выбор и доверие Ак Барс Банку — солидной и надежной финансовой организации, отметившей в ноябре свой 25-летний юбилей.

Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson, участвовал в формировании команд крупнейших международных медиахолдингов и российских стартапов. Роман — сертифицированный эксперт по методологии оценки руководителей высшего звена Human Asset Review, на форуме выступает с темой «Маркетинг в эпоху цифровой трансформации.

Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT». Дмитрий известен как специалист по цифровому здоровью, консультант по индивидуальной и корпоративной эффективности. Спикер предложил участникам форума задуматься над проблемой осознанности и методов защиты от цифрового детокса.

Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru, превратил небольшой интернет-магазин в крупный мебельный онлайн-гипермаркет с годовым оборотом в 1 млрд рублей. Спикер приведет успешные и провальные кейсы из личной практики, чем мотивирует участников на развитие бизнеса.

Дамир Галиев, директор по инновациям Ак Барс Банка — эксперт в области инвестиционного бизнеса и оценки рисков стартапов. На форуме он выступил с актуальной для предпринимателей темой «Как оценивать эффективность развития проекта с нулевой стадии?». Некоторые из своих рекомендаций он раскрыл и в интервью выездной редакции «Реального времени».

Партнерский материал

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов