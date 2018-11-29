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В Казани стартовал бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2018

12:05, 29.11.2018
В Казани стартовал бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2018 Фото: Максим Платонов

Форум Ak Bars Business Drive 2018 начал работу сегодня в ГТРК «Корстон». Мероприятие уникального формата совместило в себе выступления успешных российских бизнесменов-практиков, экспертов в сфере оптимизации бизнес-процессов в новой digital-среде и умении вести диалог со своей целевой аудиторией в самых современных форматах. Они раскрывают участникам Ak Bars Business Drive 2018 свои «секреты на миллион»: как взаимодействовать с клиентом в цифровом пространстве и применить полученные знания с поправкой на собственный бизнес. Важной частью мероприятия является комфортная атмосфера нетворкинга, модератором которой выступил автор бестселлеров «Эффективный нетворкинг» и «101 совет про нетворкинг» Алексей Бабушкин. Таким образом, организатор форума ПАО «АК БАРС» БАНК создал участникам все условия для изучения эффективных техник и инструментов цифрового маркетинга, налаживания полезных деловых знакомств и развития бизнеса. Этот форум — благодарность клиентам за выбор и доверие Ак Барс Банку — солидной и надежной финансовой организации, отметившей в ноябре свой 25-летний юбилей.

Роман Тышковский, руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Berndtson, участвовал в формировании команд крупнейших международных медиахолдингов и российских стартапов. Роман — сертифицированный эксперт по методологии оценки руководителей высшего звена Human Asset Review, на форуме выступает с темой «Маркетинг в эпоху цифровой трансформации.

Дмитрий Никитин — организатор офлайн-лагеря для взрослых #ВсёВыключено, руководитель компании «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT». Дмитрий известен как специалист по цифровому здоровью, консультант по индивидуальной и корпоративной эффективности. Спикер предложил участникам форума задуматься над проблемой осознанности и методов защиты от цифрового детокса.

Антон Макаров, основатель и генеральный директор divan.ru, превратил небольшой интернет-магазин в крупный мебельный онлайн-гипермаркет с годовым оборотом в 1 млрд рублей. Спикер приведет успешные и провальные кейсы из личной практики, чем мотивирует участников на развитие бизнеса.

Дамир Галиев, директор по инновациям Ак Барс Банка — эксперт в области инвестиционного бизнеса и оценки рисков стартапов. На форуме он выступил с актуальной для предпринимателей темой «Как оценивать эффективность развития проекта с нулевой стадии?». Некоторые из своих рекомендаций он раскрыл и в интервью выездной редакции «Реального времени».

Партнерский материал

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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
Татарстан
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