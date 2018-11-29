Форум Ak Bars Business Drive 2018

Форум Ak Bars Business Drive 2018 состоится 29 ноября в ГТРК «Корстон». Мероприятие организует Ак Барс Банк в честь своего 25-летнего юбилея. Участие в форуме бесплатное.

Ak Bars Business Drive 2018 соберет на одной сцене семнадцать представителей российского бизнеса. Они поделятся опытом работы в условиях цифровизации и расскажут о том, как оптимизировать бизнес-процессы в новой digital-среде, найти своего потребителя и правильно взаимодействовать с ним в цифровом пространстве и, главное, как применять полученные знания на практике. Участники форума получат методики и инструменты цифрового маркетинга, проверенные на практике, разберут провальные и успешные кейсы и заведут полезные бизнес-знакомства.

Среди спикеров основатели и топ-менеджеры компаний из разных сфер экономики и руководители digital-подразделений: Борис Акимов, фермерский кооператив «LavkaLavka»; Никита Абраменко, сервис «Поток»; Алексей Бабушкин, журнал «Нетворкинг по-русски»; Роман Тышковский, «Odgers Berndtson»; Антон Макаров, «divan.ru»; Наталия Галкина, АО «Нейротренд»; Дарья Ваулина, «anglomania.ru»; Вардан Нерсисян, «Лаваш36»; Сергей Болисов, «Лайфхакер»; Дмитрий Никитин, «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT»; Матвей Кардаш, «amoCRM»; Александр Соколовский, «Tooligram»; Максим Григорьев, «Gartner», «MACS»; Кевин Ханда, «KazanExpress»; Виталий Анощенко, «Объединенная Консалтинговая Группа»; Дамир Галиев, Ак Барс Банк; Ярослав Шуваев, Ак Барс Банк.

«Этот форум – наша благодарность клиентам за выбор и доверие Ак Барс Банку. Мы постарались сделать его максимально полезным, поэтому пригласили только бизнесменов-практиков. Каждый спикер уже достиг высот в своей сфере и готов поделиться опытом использования самых передовых бизнес-инструментов. Надеемся, опыт приглашенных экспертов поможет развитию бизнеса наших клиентов», – комментирует Зуфар Гараев, Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.

В рамках форума будет организована специальная зона нетворкинга, модератором которой выступит один из спикеров, автор книг «Эффективный нетворкинг» и «101 совет про нетворкинг» Алексей Бабушкин.

Участие в мероприятии по предварительной регистрации: https://akbars.business/drive2018, количество участников ограничено.