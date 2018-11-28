В Татарстане бизнесу — хорошо?

Специалисты РАНХиГС пришли к неожиданным выводам о предпринимательстве и похвалили республику за кластеры и господдержку

Фото: Максим Платонов

Эксперты РАНХиГС провели исследование о влиянии малого и среднего бизнеса на развитие регионов России — и пришли к выводу, что связи между предпринимательской активностью и экономическим ростом не существует. В то же время подтвердилась другая закономерность: хорошее состояние бизнеса характерно для регионов с большим объемом ВРП. Татарстан авторы исследования отнесли к числу 10 субъектов с благоприятной средой для предпринимателей. Республику похвалили за развитие кластеров и господдержку. Подробнее — в материале «Реального времени».

Связь не установлена

В президентской Академии народного хозяйства и госслужбы на днях прошел семинар, посвященный влиянию сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) на общий уровень социально-экономического развития регионов. Эксперты, исследовавшие этот вопрос, пришли к неожиданному выводу: предпринимательская активность не является фактором экономического роста в субъектах РФ.

Авторы отталкивались от нескольких общеизвестных гипотез. Главная из них заключается в том, что малый и средний бизнес обеспечивает занятость населения (и как следствие — увеличивает его доход), а также стимулирует экономический рост. Считается, что воздействие предпринимательства на экономику может проявляться по-разному. К примеру, развитие бизнеса приводит к повышению конкуренции и в конечном счете снижает цены. Также работает принцип «предложение рождает спрос». Наконец, МСП принимает на аутсорсинг непрофильные функции других организаций.

Еще несколько тезисов было взято из мировой научной литературы. В частности: предпринимательская активность положительно влияет на экономический рост в богатых странах, тогда как в случае с бедными странами эффект обратный; рост региональных экономик зависит не от общего уровня активности бизнеса, а от быстрорастущих компаний; в странах с более высоким ростом предпринимательства наблюдаются и более высокие темпы экономического роста.



В президентской Академии народного хозяйства и госслужбы на днях прошел семинар, посвященный влиянию сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) на общий уровень социально-экономического развития регионов. Фото ranepa.ru



Однако применительно к российским реалиям авторы исследования выявили собственные закономерности. По их словам, предпринимательский капитал (способность общества заниматься предпринимательской деятельностью, создавать новые продукты и услуги, осваивать новые рынки) бывает выше в более развитых в экономическом плане регионах. В то же время связь между предпринимательской активностью и экономическим ростом не установлена, отмечают эксперты.



Под уровнем экономического развития в исследовании понимается объем ВРП на душу населения, а под экономическим ростом — динамика ВРП. «Выводы можно сформулировать так: в регионах, где высокая предпринимательская активность, при прочих равных, уровень экономического развития выше. Но при этом предпринимательская активность в России не является фактором экономического роста регионов», — объясняет один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Татарстан удостоился похвалы

Кроме того, эксперты выделили в составе России несколько «лидеров регионального развития» и определили субъекты с благоприятной институциональной средой для МСП. К числу наиболее развитых был отнесен 21 регион, однако благоприятная среда для бизнеса, по мнению экспертов, сложилась только в 10 из них. Это Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Воронежская, Калужская, Новосибирская, Белгородская, Калининградская, Ленинградская и Тамбовская области.

Татарстан, который авторы отнесли к категории крупных агломераций (вместе со Свердловской, Новосибирской областями и Санкт-Петербургом), был отмечен как регион, имеющий наиболее успешные практики развития МСП. Успешной эксперты назвали работу республики по созданию специализированных институтов развития бизнеса, упрощению доступа к инфраструктуре и предоставлению дополнительных мер поддержки.

По словам Земцова, речь идет в том числе о создании корпораций развития, бизнес-кластеров и индустриальных парков. Плюсом для предпринимательства является также наличие организаций, занимающихся господдержкой. В основном это государственные гарантийные фонды и микрофинансовые компании.





В Татарстане в 2017 году было 96,6 тыс. активных предприятий — это один из самых высоких показателей в России (больше было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области).

Оборот малых и микрокомпаний в республике составил 964,5 млрд рублей, что не является рекордом даже для Приволжского федерального округа (так, в Нижегородской области предприятия этой категории имели оборот свыше 1 трлн рублей). Тем не менее оборот средних фирм достиг 219,3 млрд рублей. По этому показателю республика уступили только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.