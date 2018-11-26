«Выиграть Лигу чемпионов сложнее, но тут статус». «Зенит» едет на клубный чемпионат мира

Турнир проходит без новой команды Леона — это неправильно

Фото: Максим Платонов

«Зенит-Казань» год назад закрыл вопрос с трофеем, который не мог завоевать очень долго. Клубным чемпионом мира у подопечных Владимира Алекно получилось стать вообще без каких-либо проблем — в полуфинале и финале их соперники не смогли выиграть даже сета. В этом году казанцы снова безусловный фаворит турнира в Польше, но есть некоторые нюансы. О том, как организаторы хотели «нагреть» Леона и компанию, о мотивации итальянцев и сюрпризах, которые готовят россияне, — в материале «Реального времени».

Передовики мирового волейбола: четырехлетку — в срок

Начать стоит с небольшой предыстории нынешнего турнира. По задумке организаторов, Международной федерации волейбола, с 2009 года подписывается сразу четырехлетний контракт на проведение клубного чемпионата мира в какой-либо стране. Если в первый год вдруг совершаются какие-то ошибки в организации, их можно исправить на следующий. Плюс публика и участники привыкают к определенной локации и заранее знают, чего ожидать. Так, первые четыре турнира (2009—2012) прошли в катарской Дохе, и все их выиграла одна команда — итальянский «Трентино».

Чемпионат мира среди клубов использовали как полигон для обкатки новых тенденций в мировом волейболе. Так, очень кстати пришлась апробация видеопросмотров. Зато неудачным признали эксперимент, когда первую атаку в каждом розыгрыше нужно было начинать непременно с задней линии.

Небольшой прогресс в конкуренции на турнире наметился в следующую четырехлетку, когда он проводился в Бразилии (2013—2016). После победы в первый год хозяев на следующий сезон отлично проявило себя «Белогорье». Белгородцы первыми из российских клубов выиграли этот турнир, но последующие два года снова доминировали хозяева — «Зенит-Казань» два года подряд проигрывал в финале «Сада Крузейро». Тогда многие игроки казанского клуба ссылались на непривычный южноамериканский климат.

В 2017 году был подписан контракт с Польшей, что обещало радужные перспективы турниру. На деле же год назад мы увидели полупустые трибуны и минимум интриги: «Зенит-Казань» слишком легко выиграл трофей. Пусть это проблемы его конкурентов, но тот же Финал четырех Лиги чемпионов в Казани в мае этого года по уровню организации и игры был на порядок выше того, что мы увидели на клубном чемпионате мира год назад.

На деле же год назад мы увидели полупустые трибуны и минимум интриги: «Зенит-Казань» слишком легко выиграл трофей. Фото zenit-kazan.com



Чемпионат мира среди лучших, но из тех, кого позвали

Организация турнира этого года начала вызывать вопросы еще на стадии выбора городов. Изначально местами проведения группового этапа (с 26 по 29 ноября) были определены Радом и Жешув, но затем было решено переместить матчи группы А в Плоцк. Группа Б так и останется в Жешуве, а финальная часть и вовсе пройдет в Ченстохове (1 — 2 декабря). Отметим, что в прошлом году организаторы намудрили с ценами на билеты — они оказались слишком дорогими даже для поляков, у которых волейбол возведен в спортивный культ.

Дальше — участники. В группе А, помимо казанского клуба, сыграет новоуренгойский «Факел» (о том, почему именно он, речь пойдет чуть ниже), итальянская «Чивитанова» и польская СКРА из Белхатува (от этого города до Плоцка, где пройдут матчи группы, около двух часов езды — 171 км). В группе Б выступят бразильский «Крузейро», итальянский «Трентино», польская «Ресовия» и «Ардакан» из Ирана.

Главный вопрос при изучении состава участников у любого, кто мало-мальски интересуется мировым волейболом, будет такой: а где же «Перуджа» с Вильфредо Леоном? А ее нет. Итальянцам предложили купить место на чемпионате мира за приличные деньги. Естественно, руководство клуба, которое летом прилично потратилось на контракт с лучшим волейболистом мира, возмутилось. Дело еще и в том, что не всем командам была предложена одинаковая цена за участие. Понятно, что турнир коммерческий и в случае успеха «Перуджа» все затраты отбила бы, но гарантий этого нет. Да и само отношение вызывает вопросы. Позже, по словам владельца клуба Джино Сирчи, организаторы еще делали попытки договориться, снизив цену, но получили жесткий и принципиальный отказ. Таким образом, потенциально лучший клуб мира на чемпионат мира среди клубов не приехал, и статус турнира, мягко скажем, снизился.

«Чивитанова» была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и выиграть Лигу чемпионов в Казани. Фото zenit-kazan.com

Сильная группа для «Зенита»

Вряд ли, конечно, казанскому «Зениту» есть дело до всех этих польско-итальянских разборок. Защита титула — это единственная цель действующего чемпиона, а с кем и по какому регламенту — это уже вопрос следующий. Но, зная амбиции Владимира Алекно и его команды, думается, встретиться с Леоном и компанией казанцы были бы не прочь уже сейчас.

В любом случае, «Зениту» досталась совсем не проходная группа. «Факел» пока не потерпел в чемпионате России ни одного поражения, «Чивитанова» была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и выиграть Лигу чемпионов в Казани. В финале перевесил лишь тот самый пресловутый фактор Леона — у кого кубинец, тот и побеждает. Подопечные Джанпаоло Медеи стали еще злее и сильнее по сравнению с прошлым сезоном, когда они проиграли сразу пять финалов (чемпионата, кубка, Суперкубка, клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов). Два из них — казанскому клубу.

И, наконец, СКРА. Поляков возглавляет амбициозный итальянец Роберто Пьяцца, который много раз играл против российских клубов в еврокубках. В атаке до сих пор «пылит» MVP чемпионата мира 2014 года Мариуш Влажлы. СКРА в этом сезоне играет в максимально быстрый волейбол. Учитывая тенденции мирового волейбола и то, что поляки в этом году выиграли чемпионат мира среди сборных, посмотреть на них в матче с физически крепким «Зенитом» будет интересно с точки зрения даже не результата, а некоего идейного противостояния. Пусть Алекно уже не раз и говорил, что стиль казанцев с приходом Нгапета изменился.

В диагональ был куплен пусть не топовый, но имеющий определенный потенциал игрок — белорус Артур Удрис. Все остальные лидеры клуба остались на местах. Фото fakelvolley.ru

При чем здесь «Факел»?

Как уже было отмечено, организаторы турнира формируют состав участников клубного чемпионата мира не по спортивному принципу. Преобладает коммерция. Но все равно, объяснить сходу, почему была приглашена именно шестая команда прошлогоднего чемпионата России, довольно непросто. Давайте разбираться.

Во-первых, очевидно, что у «Факела» в этом сезоне есть деньги. Пару лет назад у клуба из Нового Уренгоя были финансовые проблемы, но они довольно быстро разрешились. В этом году на позицию либеро был приглашен недешевый американец Эрик Шоджи. В диагональ был куплен пусть не топовый, но имеющий определенный потенциал игрок — белорус Артур Удрис. Все остальные лидеры клуба остались на местах: это, в первую очередь, связующий Игорь Колодинский и доигровщики сборной России Дмитрий Волков и Егор Клюка. Того же Лихошерстова и Власова на блоке с успехом заменили Яковлев и Ананьев.

Второй момент — поддержка Российской федерации волейбола. Уже давно не секрет, что ВФВ имеет заинтересованность в развитии «Факела», а интересы большинства игроков представляет агентство «Волей Сервис». Хотя очевидно, что этот фактор не решающий. Так же тесно федерация сотрудничает и с питерским «Зенитом», который при желании мог бы запросто претендовать на поездку в Польшу. Но, видимо, в питерском клубе решили не торопить события и спокойно дебютировать в Лиге чемпионов. Клубный чемпионат мира в будущем, при удачном выступлении, от питерцев никуда не уйдет.

Третий момент, пожалуй, ключевой. На приглашении «Факела» настояли сами организаторы. Не секрет, что Волков и Клюка крайне популярны в Польше, и каждый их приезд — это событие для болельщиков. С приездом любимцев публики вырастает и коммерческий потенциал турнира. Но, опять же, Леона любят еще больше, а его команду не позвали. Скорее всего, с подачи федерации вовремя подсуетился и сам новоуренгойский клуб, когда стало понятно, что «Перуджа» не приедет точно. Сейчас «Факел» занимает вторую строчку в чемпионате России, выиграв шесть матчей из шести, но вряд ли он заслужил поездку на клубный чемпионат мира больше того же московского «Динамо», которое стало бронзовым призером прошлогоднего сезона.

— Мы рады, что нас пригласили на этот танец, — заявил перед самым стартом турнира главный тренер «Факела» Камилло Плачи. — И надеемся танцевать до последнего. У нас большой энтузиазм перед турниром.

В составе «Зенита» большое внимание будет приковано к Эрвину Нгапету. Фото Максима Платонова



Чемпионат мира среди личностей

Без участия Леона и «Перуджи» вывод напрашивается сам собой: вряд ли команда-победитель будет объективно лучшей в мире. Поэтому болельщикам можно расслабиться и просто понаблюдать за классными игроками, настоящими личностями, уже сделавшими себе имя в мировом волейболе. А их на турнире будет много. Так, летом новичками «Чивитановы» стали бразильский связующий Бруно, доигровщик Йоандри Леал и блокирующий, начинавший сезон в диагонали, Робертланди Симон (оба кубинцы). При этом остались в команде еще один кубинец Османи Хуанторена и болгарин Цветан Соколов. Хуанторена стал лучшим игроком прошлого чемпионата мира среди клубов. К слову, в свое время он отказался ехать в Казань, освободив место для Мэттью Андерсона.

В составе «Зенита», понятное дело, большое внимание будет приковано к Эрвину Нгапету. Не до конца восстановился от повреждения капитан Александр Бутько, но от него также можно многого ожидать именно в решающих матчах. Набрал какой-то сумасшедший ход Максим Михайлов.

Главный тренер казанского клуба на пресс-конференции перед началом турнира высказал такое мнение:

— На мой взгляд, выиграть Лигу чемпионов намного сложнее. Там больше напряжения. Но клубный чемпионат мира привлекает своим статусом — многие хотят называться сильнейшим клубом мира.

Андрей Лопата