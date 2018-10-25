В Челнах разгорелся скандал из-за видео с кричащим на ребенка учителем
В Набережных Челнах разгорелся скандал после публикации в соцсетях видео с учителем математики, который кричит на ребенка.
На видеозаписи, снятой одним из школьников, слышно, как преподаватель повышает голос на ребенка. В описании к видео отмечается, что кадры сделаны в кадетской школе имени Кайманова, а кричит на девочку учитель математики.
В администрации учебного заведения каналу «РЕН ТВ» подтвердили, что родители действительно пожаловались на преподавателя, но разбираться намерены после выяснения всех деталей.
Начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов в комментарии под видео сообщил, что администрацией школы начато внутреннее расследование. Проведены беседы с родителями учащихся и учителем.
«По факту нарушения педагогической этики на уроке учителю вынесено дисциплинарное взыскание» — отметил Харисов.
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