«Кем усилиться?»: «Нефтехимик» снова проиграл

Что еще сделать Андрею Назарову?

«Нефтехимик» не побеждает в Магнитогорске с 2015 года; вчера нижнекамцы потерпели там уже шестое поражение подряд. Однако на этот раз «волкам» не в чем себя упрекнуть — за исключением разве что одного статистического показателя. Разыгравшийся Булирж, четыре новых звена от Назарова и откровения директора и вратаря «Нефтехимика» — в материале «Реального времени».

Зачем «Нефтехимику» Дацюк и Фетисов

На этой неделе в Нижнекамске прошла встреча директора «Нефтехимика» Раила Якупова с местными болельщиками, журналистами и блогерами. Раил Рафисович обычно не скупится на яркие заявления, вот и в этот раз ему было чем порадовать пришедших.

— Планируется ли усиление состава «Нефтехимика»?

— Знаете, слово «усиление» звучит как оскорбление нашего клуба, наших хоккеистов в первую очередь. Да, селекционной работой мы занимаемся круглые сутки, она не прекращается ни на минуту. Сейчас, пока я разговариваю с вами, будут звонки на эту тему, и я вынужден буду прерываться.

Я бы на этот вопрос ответил вопросом. Кем вы хотите усилиться? Если вы внимательно смотрели трансляцию нашей игры в Екатеринбурге, то можно сделать вывод о том, что с финнами мы угадали. У нас в команде лучший снайпер КХЛ на данном этапе. У нас сильный тренер, и словом «усилить» вы бросили огромный камень в наш огород. Кем усилиться? Нам Дацюка не отдают, Телегина не отдают, Григоренко с Капризовым тоже не отдают. Фетисов закончил играть. Тогда кем усилиться? Назовите, пожалуйста, фамилии хоккеистов, которые свободны и способны усилить нашу команду, как говорится, здесь и сейчас, — говорил Якупов.

Отметим здесь, что отвечая на вопрос (совершенно, к слову, безобидный), Якупов, помимо хоккеистов нынешнего состава, защитил и тренера. Дело в том, что анонс этой пресс-конференции появился до игры (и разгромной победы) в Екатеринбурге, и были основания полагать, что после крайне неудачного для «Нефтехимика» ноября речь могла зайти и об отставке Назарова.

«Кем усилиться? Назовите, пожалуйста, фамилии хоккеистов, которые свободны и способны усилить нашу команду, как говорится, здесь и сейчас», — говорил Якупов



Невезение или закономерность?

Самое главное, с чем сейчас предстоит разобраться тренерскому штабу Андрея Викторовича, — это роковые поражения в одну шайбу. Ведь до игры с «Магниткой» нижнекамцы проиграли пять матчей из шести с разницей именно в один гол. Казалось бы, есть и неплохая игра, и неплохие исполнители, и команды в соперниках были по силам (к тому же на своей площадке). «Нефтехимик» уже пропустил вперед «Куньлунь» в борьбе за восьмую строчку Востока, но и китайский клуб, проигравший два дня назад на своей площадке «Спартаку», не выглядит образцом стабильности, поэтому паниковать рано. Зато обязательно прибавит дышащий в затылок «волкам» «Трактор» — нынешняя десятая строчка после прошлогоднего финала конференции в Челябинске рассматривается как полный провал.

На первый взгляд, все эти поражения «Нефтехимика» выглядят как сплошное невезение. Но при детальном рассмотрении можно найти и игровые закономерности. Во-первых, подопечные Назарова слабо начинают матчи. В первую очередь это касается атаки. Обычно есть штурм в самом начале встречи, затем ожидаемый спад и крайне слабая реализация. Во-вторых, провальные вторые периоды. Все те ноябрьские матчи, по сути, проигрывались уже в середине игр, когда соперник хоть немного добавлял. Концовки матчей выходили разными, но все заканчивалось неизменной фразой Назарова на послематчевой пресс-конференции: «Мы бились, старались, но чуть-чуть не хватило».

Коротаев признался, что освистывал Назарова

Настоящим нижнекамским героем недели стал вратарь Федор Коротаев, отразивший 48 бросков в выездной игре с «Автомобилистом». Человек проделал путь от члена фан-сектора московского «Динамо» до вратаря клуба КХЛ. Коротаев вспоминает, что раньше, когда ему приходилось активно болеть на секторе и в гости к ним приезжал Назаров с другими командами, его непременно освистывали:

— Ребята в фан-секторе рассказывали, что Андрей Викторович был самым жестким хоккеистом «бело-голубых», в девяностые его задрафтовали в НХЛ в десятке лучших. Помню, что в двухтысячные годы он уже в роли тренера приезжал в Лужники с «Трактором», «Витязем» и «Северсталью», фанаты «Динамо» его всегда выделяли и тепло встречали. Но когда эти команды забивали, Назарова, уж извините, мы освистывали.

На матч с «Магниткой» Назаров снова доверил место в воротах Федору, у которого теперь из конкурентов за пост «номер один» остался только Илья Ежов. Так совпало, что после супердебюта Коротаева в Екатеринбурге как раз в «Автомобилист» отправился номинальный второй вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров.

Почти весь первый период после пропущенной шайбы нижнекамцы имели игровое преимущество



«Кот в мешке» против «волков»

Так вышло, что по сравнению с предыдущим матчем в Челябинске Андрей Назаров выставил состав, в котором изменения касались абсолютно всех звеньев. Так, в привычное первое вернулся Йоонас Няттинен. Из первого во второе отправился Эмиль Галимов. Пропускал встречу в Магнитогорске из-за дисквалификации Рафаэль Бикмуллин, поэтому третья тройка нападения приняла такой вид: Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин. Ну а в четвертом звене изменения были технические, номинально оно выглядело так: Шарифьянов — Аркалов — Шиксатдаров, но четвертым нападающим был Павел Здунов, который максимальную пользу приносит, как раз выходя на лед с хоккеистами из этой тройки. В обороне же было всего одно изменение — вместо Брынцева вышел Огурцов, отправившийся во вторую пару защитников к Дамиру Мусину.

«Магнитка» никаких сюрпризов в плане состава не преподнесла. Не оказался сюрпризом для «Нефтехимика» и мощный старт подопечных Йозефа Яндача. Уже в начале третьей минуты счет открыл Михал Булирж, о переходе которого в Магнитогорск (из чешской Экстралиги) говорилось очень много. В первую очередь, в негативном ключе: нужен ли этот «кот в мешке» именитому клубу? Отчетный матч показал, что, безусловно, нужен. Булирж отметился дублем, оба раза выводя свою команду вперед.

Но отметим характер «Нефтехимика». Почти весь первый период после пропущенной шайбы нижнекамцы имели игровое преимущество. Когда в самом начале второй 20-минутки Виктор Антипин сделал счет 2:0 после дальнего броска, Назаров и не думал сдаваться, громко подбадривая подопечных. И всего за полторы минуты «волки» счет сравняли: на удивление, команду за собой повели не финны, а Илья Аркалов и Эмиль Галимов. Но после уже упомянутого гола Булиржа в игру по-настоящему включилось и финское звено. Йоонас Няттинен за 18 секунд до сирены точно бросил с кистей, использовав позиционную ошибку магнитогорцев — 3:3.

Катастрофа на вбрасываниях

— Это точно была не самая лучшая игра для «Металлурга», но два очка — наши. И это самое главное, — говорил после игры нападающий «Магнитки» Мэтт Эллисон. — Мы победили, завтра будем тренироваться, чтобы стать лучше к матчу против «Торпедо».

— Хорошо сыграли в начале первого и второго периодов, но потом что-то разладилось. Дали сопернику сравнять счет. Что случилось?

— Да, мы совершили несколько ошибок, так бывает. Но не забывайте, что против нас играла крепкая команда. Они играют жестко, они создают себе моменты и используют наши ошибки. В конце концов мы тоже использовали их ошибки и выиграли в овертайме.

«Не забывайте, что против нас играла крепкая команда. Они играют жестко, они создают себе моменты и используют наши ошибки». Фото metallurg.ru



Третий период прошел больше в борьбе за шайбу в средней зоне, чем с преимуществом одной из команд. Хотя больше атаковали хозяева. И в первую очередь это было связанно с отвратительной игрой «Нефтехимика» на вбрасываниях: за третий период гости выиграли всего одно, а проиграли аж 14!

— Сегодня вы уступили на вбрасываниях 8-37. С чем это связано? — спросили после матча у Андрея Назарова.

— Вы только что ответили на свой вопрос — уступили. Как это комментировать? Ну проиграли вбрасывания. Старались выиграть, но не выиграли.

В овертайме все решило превосходство в индивидуальном мастерстве в расстановке «три на три». Сначала успешными действиями отметился Сергей Мозякин, а затем и все тот же Булирж, на котором был вынужден сфолить Дмитрий Огурцов. Эллисон забил спустя всего 15 секунд — 4:3 в пользу «Магнитки», и очередное поражение «Нефтехимика» в одну шайбу.

— На мой взгляд, получился очень интересный матч, болельщики любят такие игры, — говорил на послематчевой пресс-конференции наставник нижнекамцев. — Атаки шли в разные стороны, все пытались выиграть вчистую, за десять секунд до конца основного времени я взял таймаут — там был момент, когда могли и вчистую проиграть. Рад, что с таким сильным противником сыграли вничью. В овертайме удаление, ну и мастерство игроков «Магнитки» позволило им забить решающий гол.

Очко, заработанное за ничью в основное время, даже позволило «Нефтехимику» обойти «Куньлунь» в борьбе за зону плей-офф, но у китайского коллектива сразу три игры в запасе. А вот у нижнекамцев впереди сразу две ноябрьские встречи, в которых даже одно набранное очко будет «за счастье»: гостевое дерби с «Ак Барсом» и домашняя игра с одним из лидеров Западной конференции — ярославским «Локомотивом».

Андрей Лопата, фото hcnh.ru