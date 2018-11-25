Казанский переворот: как лидер «Ак Барса» отметил рождение дочери «выносом» лидера Востока

«Автомобилист» бился за выход из «черной полосы», но проиграл чемпиону

Лидер чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» вволю напроигрывал в последних матчах. Причем в поединках с не самыми сильными командами лиги. К сожалению для казанских болельщиков, именно вчера «Авто» твердо решил переломить неудачную серию, но, к счастью для них же, сделать это екатеринбуржцам не удалось — зато удалось выдать настоящий триллер на пару с «Ак Барсом». Голевое изобилие второго периода, 2 гола +1 дочка Иржи Секача и волевой камбэк (4:3) чемпиона КХЛ в битве лидеров Востока — в материале «Реального времени».

Подъяпольский как главный фактор возрождения «барсов»

На самом деле «Ак Барсу» здорово повезло встретиться с «Автомобилистом» именно сейчас, а не в разгар победной серии (18 выигрышей подряд) команды из Екатеринбурга на старте сезона. На данный момент у подопечных Андрея Мартемьянова не лучший отрезок — четыре поражения в последних пяти матчах. Казанцы же перед отчетной игрой были на подъеме, обыграв на выезде крепкий «Трактор» и одного из главных конкурентов за корону Востока КХЛ — магнитогорский «Металлург».

Многие связывают существенное преображение «Ак Барса» (после «дна» в виде разгрома от ЦСКА) с игрой молодого голкипера казанцев Владислава Подъяпольского, уверенные действия которого в последних матчах, похоже, придали уверенности и всей команде. За две игры с «Трактором» и «Магниткой» у вратаря один «сухарь», две победы и более 60 отраженных бросков. Билялетдинов несколько затянул с ревизией позиции «первого номера» в «Ак Барсе», но лучше поздно, чем никогда. Эмиль Гарипов на данный момент железно второй.

— Вы доверили место в воротах молодому Подъяпольскому. Чем обусловлен ваш выбор? — спросили журналисты у главного тренера «Ак Барса» после игры.

— Он неплохо себя зарекомендовывает. Было интересно посмотреть его в игре с сильным соперником, — ответил Билялетдинов.

Многие связывают существенное преображение «Ак Барса» (после «дна» в виде разгрома от ЦСКА) с игрой молодого голкипера казанцев Владислава Подъяпольского



Действительно, до текущего выезда наставник «Ак Барса» доверял Подъяпольскому место в основе исключительно в матчах против середняков или аутсайдеров, но разгром от ЦСКА вкупе со слабой игрой Гарипова все изменил. Владислав примерил на себя роль основного голкипера и пока не дает Биллу повода сожалеть о принятом решении. Отметим, что Подъяпольский сейчас входит в тройку лучших вратарей лиги по основным статистическим показателям — проценту отраженных бросков и коэффициенту непробиваемости.

— С «Трактором» вы сыграли на ноль, отразив около 30 бросков. Сегодня отразили 35. Усталости нет?

— Нет, нахожусь в тонусе. Успеваю восстанавливаться, — заверил молодой голкипер пресс-службу «Ак Барса» после победы над «Магниткой».

Зарипов будет заменять Ландера до конца года

Между тем от клуба по-прежнему нет информации о состоянии здоровья ключевого легионера «Ак Барса» Антона Ландера, который травмировался в игре с «Трактором». Известно лишь, что «барсы» поместили скандинава в список травмированных до 15 января — соответствующая новость появилась на официальном сайте КХЛ. В этом сезоне у шведа 22 (7+15) очка в 28 матчах, и это второй результат в команде после чеха Иржи Секача.

Таким образом, Данис Зарипов получает больше времени, чтобы доказать свою состоятельность хотя бы в первом звене клуба. Ветеран «Ак Барса» текущий сезон занести себе в актив не может. 11 очков (до вчерашней игры) и 8-е место среди бомбардиров клуба — явно не тот результат, которого ждут от одного из самых высокооплачиваемых игроков команды. Радует хотя бы то, что сам Зарипов все понимает. «Я сам уже немного начинаю нервничать, что уже не первый матч такое — моменты есть, по несколько штук за матч, но забить не получается. Но что делать — надо работать дальше и не опускать руки. Уверен, что все придет», — говорил Зарипов после игры. Вчера Данис опять не забил, но отметился тремя голевыми передачами. Что, безусловно, прогресс.

23-летний нападающий только в этом сезоне закрепился в первой команде «Ак Барса», на его счету уже 19 матчей



Михееву не хватило хладнокровия открыть счет

На старте игры Батыршин отметился не слишком чистым силовым приемом и отправился отдыхать на 2 минуты. У «Авто» лучшее большинство в лиге — в 103 попытках екатеринбуржцы забросили 32 шайбы (31,1%). Поэтому вчера «барсам» нужно было действовать максимально аккуратно. Казанцы не без труда выдержали и даже не позволили доиграть большинство хозяевам, вынудив уже хозяев нарушить правила.

Обменявшись нереализованными моментами, команды устроили отрезок сумбурного хоккея, когда скорость действий на льду явно опережала мысль. Отсюда и масса брака в передачах в исполнении обеих команд. У «Автомобилиста» была и вторая попытка реализовать лишнего, но ворота «Ак Барса» в меньшинстве выручила штанга. Помимо уверенной игры Подъяпольского.

Концовка периода осталась за «барсами», когда Станислав Галиев, проводивший вчера сотый матч в КХЛ, выцарапал шайбу за чужими воротами и нашел точной передачей Артема Михеева, который уже почти объехал вратаря, но не попал в створ со средней дистанции. 23-летний нападающий только в этом сезоне закрепился в первой команде «Ак Барса», на его счету уже 19 матчей, в которых он набрал 4 (3+1) очка. Но вчера Михееву не хватило хладнокровия, чтобы вывести свою команду вперед на исходе стартовой 20-минутки.

Голевое изобилие второго периода

Зато получилось в самом начале второго периода у Иржи Секача. Получив передачу из-за ворот от Зарипова, чех в касание отправил шайбу в девятку — 0:1. Иржи, напомним, лучший бомбардир клуба и набирает очки за результативность уже в четвертой игре подряд. В матче с рижским «Динамо» он забросил шайбу, с «Трактором» оформил передачу, к которым добавил гол в ворота «Магнитки» и вчера дубль «Автомобилисту». Отметим, что во время вчерашней игры стало известно, что в семье Секача произошло пополнение — у него родилась дочь.

Во время вчерашней игры стало известно, что в семье Секача произошло пополнение — у него родилась дочь



Пропустив, хозяева ринулись отыгрываться, однако казанцы оборонялись спокойно. Но тут глупое удаление заработал Александр Свитов, ударивший в борт игрока, не владеющего шайбой. В меньшинстве казанцы дважды убегали в контратаку, но не забили, а наказание Свитову все-таки подоспело в виде точного кистевого броска от Дэна Секстона. Шайба прошла, срикошетив в ворота от стойки.

Как бы не играл «Автомобилист» в последнее время, но его легионеры работают безотказно, забросив семь из восьми шайб в последних проигранных матчах. Тут же оборона казанцев рассыпалась, пропустив Найджела Доуса на свидание с Подъяпольским, но хладнокровный Владислав «потащил». Кстати, Доус проводит первый сезон за «Автомобилист» и делает это без какой-либо раскачки, являясь на данный момент вторым бомбардиром КХЛ с 38 (14+24) очками в 31-м матче.

Подъяпольский не может «тащить» вечно

Но преимущество хозяев продолжало расти как на дрожжах, и вечно выручать в такой ситуации не смог бы ни один голкипер. На экваторе периода Ефиму Гуркину позволили беспрепятственно расстрелять Подъяпольского, и «автомобилист» попал в самую девятку — 2:1. В целом после «засухи» стартового периода во втором буквально пролился голевой дождь. До последнего перерыва команды обменялись удачной реализацией большинства. Сначала Постма мощно выстрелил от синей линии, а в ответ Доус все-таки пробил Подъяпольского, забросив шайбу «в раздевалку».

Первые минуты заключительной трети матча казанцы, видимо, отходили от психологического удара, полученного на финише второго периода. А затем судьи оставили хозяев без санкций за въезд коленом во вратаря «Ак Барса». И все же к середине периода казанцы перевели игру к воротам хозяев и выстрадали-таки удаление в составе «Автомобилиста». Но все тщетно. Опытнейший Зарипов тут же в безобидной ситуации нарушил правила сам, лишив партнеров шанса сравнять счет в большинстве.

Почувствовав безнаказанность, хозяева продолжили бить казанского вратаря, но за грязный силовой Доуса судьи хозяевам 2 минуты все же выписали, а «Ак Барс» наказал так наказал

Казанский переворот и гонка за лидером

И все-таки его партнеры по пятерке своего добились — уже в равных составах. Опытнейший Андрей Марков подключился в атаку, уехал за чужие ворота и нашел на пятачке все того же Иржи Секача, который оказался точен.

Почувствовав безнаказанность, хозяева продолжили бить казанского вратаря, но за грязный силовой Доуса судьи хозяевам 2 минуты все же выписали, а «Ак Барс» наказал так наказал. После прострела Азеведо клюшку на пятаке подставил Роб Клинкхаммер. Таким образом, казанцы перевернули ход матча к свою пользу, попутно забросив аж две шайбы в большинстве за игру. Давно такого не было.

«Ак Барс» выдал идеальный во всех отношениях уральский выезд, показав 100-процентный очковый результат и подобравшись ближе к первой строчке на Востоке благодаря победам над основными конкурентами — «Магниткой» и «Авто».

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru