«Питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц без потерь для своего здоровья невозможно»

Саратовский депутат, убедившийся, что в потребительскую корзину входят далеко не все жизненно важные продукты, добивается ее увеличения

23 ноября депутат Саратовской областной думы, коммунист Николай Бондаренко завершил так называемый эксперимент, на который он пошел после спора с бывшим министром занятости, труда и миграции региона Натальей Соколовой. Депутат затронул болезненную и понятную для российских регионов тему низкой стоимости потребительской корзины, на основе которой рассчитывают уровень минимальной пенсии и оплаты труда. Чиновники пытаются убедить население, что, например, житель Саратовской области может питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц и что дополнительные социальные выплаты от государства компенсируют доходы малоимущего населения. Бондаренко решил доказать на деле, что полноценно питаться на эти деньги невозможно — по крайней мере, без последствий для здоровья, и по истечении «министерской диеты» рассказал «Реальному времени», как он чувствовал себя в это время.

«В действительности цены выше, чем по данным Саратовстата»



— Николай Николаевич, какие продукты и где вы покупали в течение последнего месяца?

— Закупал картофель, морковь, лук, иногда капусту, курицу, яйца, крупы, макароны, растительное масло из расчета 875 рублей в неделю. Конечно, на самых дешевых рынках, там, где можно поторговаться. Я не смог купить часть продуктов, которые рекомендует профильное министерство в продуктовую корзину, потому что в действительности цены на них выше, чем по данным Саратовстата. Установленная чиновниками сумма не позволяла покупать никакого другого мяса, ни сыра, ни творога, ни сметаны, ни сливочного масла, которые с медицинской точки зрения необходимы для сбалансированного питания. К моему большому разочарованию, в первые дни вынужденной диеты я выяснил, что не смогу употреблять кисломолочные продукты. Растягивал на неделю литр молока. И это продукты самые дешевые, низкого качества. Молоко — восстановленное, а значит, с содержанием растительных жиров. На неделю у меня выходило от одного до двух килограммов курицы. Из фруктов эта диета позволяла мне покупать только яблоки.

— Все эти продукты для вас привычны?

— Я родился и живу в Саратове, у меня даже не было загранпаспорта. Как депутат областной думы работаю бесплатно, на общественных началах. Вместе со всеми людьми хожу по одним улицам, езжу в общественном транспорте, знаю реальные проблемы населения. И продукты, которые покупал последние четыре недели, я ем и в обычной жизни. Однако объем порций по «министерской диете» не соответствует потребностям человека.

«Установленная чиновниками сумма не позволяла покупать никакого другого мяса, ни сыра, ни творога, ни сметаны, ни сливочного масла, которые с медицинской точки зрения необходимы для сбалансированного питания». Фото agro.tatarstan.ru



— Как отнеслись дома к вашему голоданию? Вы питались отдельно от семьи? Какие блюда вы ели?

— Домашние переживали за мое состояние. Говорили: «Испортишь здоровье, будешь потом мучиться». Их можно понять… У меня была отдельная полка для продуктов. Готовил себе сам. В соцсетях и на своем канале «Дневник депутата» в «Ютьюбе» я освещал, как это все происходило. Как правило, утром ел кашу или полтора яйца, на обед — суп из куриных костей, иногда овощное рагу, вечером — тушеные овощи и курицу.

— Вы ездили в Хакасию. Как питались во время поездки?

— Из-за вынужденного ограничения в питании в Абакане я не жил в гостинице, специально снимал квартиру, чтобы самому себе готовить. Но столкнулся с целой проблемой в психологическом плане. Перелет в Хакасию длится четыре с половиной часа. Стюардесса разносит обед, предлагает еду на выбор. Я отвечаю, что ничего не буду. Меня переспрашивают, думают, что я чего-то не понял. Я объясняю причину отказа, про три с половиной тысячи. Мне снова предлагают: «Может быть, тогда хотя бы ланч?»

На самом деле, ситуации, когда трудоспособный человек, ведя активную деятельность, в то же время лишает себя необходимой пищи из-за нехватки денег, сплошь и рядом. Ты видишь, вокруг все едят, а у тебя в руках только яблоко. Испытываешь психологически тяжелое состояние, в котором пребывают постоянно многие граждане нашей страны. Поэтому я категорически против слова «эксперимент» в этом случае. По официальным данным Росстата, 22 миллиона человек проживают за чертой бедности. Но мы с вами понимаем, Росстат как часть государственной структуры, искажает эти цифры, занижает их, чтобы оправдать итоги руководства нашей страной действующего либерального правительства РФ.

— Расскажите о вашем физическом состоянии в эти четыре недели.

— Всю жизнь занимаюсь спортом, у меня не было проблем с лишним весом. Поэтому условия этой вынужденной диеты были ненормальными, критичными для моего организма. В течение месяца я понимал по своей одежде и ощущениям, что начал худеть. Потерял за 31 день 7,4 килограмма. Сейчас вешу чуть больше 87 килограммов. У меня было постоянное чувство голода, возникала раздраженность, усталость. Врачи комментировали, что в таких условиях, безусловно, идет потеря мышечной массы, и это влияет на общее состояние человека, вызывает рассеянность, утомляемость, сказывается на работоспособности в целом.





«Ты видишь, вокруг все едят, а у тебя в руках только яблоко. Испытываешь психологически тяжелое состояние, в котором пребывают постоянно многие граждане нашей страны». Фото agro.tatarstan.ru







— Когда «пост» закончился, что вы съели первым делом?

— О! Сразу после диеты у меня был долгожданный прием пищи! Он полностью отразил мое желание удовлетворить голод. Это была простая еда, но в нормальном количестве. Что такое для взрослого молодого организма 1,5 яйца на завтрак, когда ты просыпаешься от чувства голода?! Никуда не годится! Так что 23 ноября у меня была яичница не из полутора яиц, а из четырех, мясо, помидоры, лук. Плотный, замечательный завтрак улучшил мое эмоциональное состояние, поднял настроение.

«Это политика геноцида со стороны правительства»

— Как окружающие относились к вашему ограничению в питании?

— Однопартийцы поддерживали, оппоненты из «Единой России» высказывались иронично, шутили на эту тему. Да это и понятно, им надо каким-то образом оправдывать свою позицию.

— Если все чиновники и большинство депутатов по вопросу потребительской корзины отстаивают позицию, противоположную вашей, получается, зря уволили Соколову? Она-то ничем не отличается от остальных.

— Нет, не зря. Только ее надо было увольнять не за произнесенные слова, а за ее политику не в интересах народа.

— Но ведь в споре с вами она одна представляла не столько личное мнение, сколько точку зрения областного правительства?

— Да, все правительство и губернатора надо отправлять в отставку.

«Подобная сумма позволяет потреблять дешевые продукты низкого качества в недостаточном объеме, человек недоедает. Но так существуют из года в год десятки миллионов людей». Фото Максима Платонова



— Что последует после вашего голодания?

— По истечении месяца диеты я сделал несколько выводов. Первый и главный: безусловно, питаться на три с половиной тысячи рублей без потерь для своего здоровья невозможно. Второй: подобная сумма позволяет потреблять дешевые продукты низкого качества в недостаточном объеме, человек недоедает. Но так существуют из года в год десятки миллионов людей (в действительности — примерно треть населения), понимая, что это ненормально. Обречение населения на тяжелую судьбу — политика геноцида со стороны правительства.

Как у депутата регионального законодательного собрания, у меня есть право обратиться в Госдуму. Если мои коллеги — оппоненты, которых большинство в областной Думе, меня не поддержат, мы выйдем в федеральный парламент через нашу вертикаль, депутатов Госдумы от КПРФ, с инициативой о повышении потребительской корзины до 10 тысяч рублей и минимального прожиточного уровня до 20 тысяч рублей. Повысив прожиточный минимум, от которого формируется минимальный размер пенсии и оплаты труда, мы сможем улучшить благосостояние всего общества. За прошлый год прибыль от продажи нефти и газа компаний нашей богатейшей страны составила 27 триллионов рублей, в бюджет попало меньше половины. Это необходимо изменить. Если власть отклонит нашу инициативу, то будет возможность показать населению, чьи интересы она выражает. Наша петиция за это предложение уже собрала десятки тысяч подписей граждан страны на сайте Российской общественной инициативы.

— Видела, как ведущие федерального канала, пригласившие вас на свою передачу, выключали вам микрофон, и эксперты в студии, в том числе депутат Госдумы, давали вам советы идти работать, копать огороды, если не хватает денег. Это уже были, по сути, рекомендации не вам, а трудящимся гражданам страны с низким доходом. Вы ждете от этих людей какой-то адекватной реакции на ваши инициативы?

— У ведущих этой телевизионной передачи редакционное задание, в соответствии с которым они пытаются показать проблему в нужном им ракурсе. Но, к счастью, мои взгляды разделяет преобладающее число граждан. Люди согласны, что вопрос повышения стоимости потребительской корзины и минимального прожиточного минимума нужно решать как можно быстрее.

«Мы стремимся объединять людей. Уверен, что власть под давлением общества будет вынуждена слышать население и идти с ним на компромисс и уступки». Фото kprf-saratov.ru



— Как вы думаете, вас, группу коммунистов, слышат в областной Думе, а также государственные руководители, которые в силах изменить ситуацию с прожиточным минимумом?

— Безусловно. Мы видим, что любой вопрос государственной важности, который раньше принимался тихо, с молчаливого согласия подавляющего большинства представителей партии власти, сегодня обсуждают на самом высоком уровне. Его комментируют федеральные политики, сенаторы. Многие СМИ при освещении серьезных социальных тем задают правильное направление, в интересах населения страны. Это достижение общества. Только так можно изменить ситуацию к лучшему.

— Но недавно региональный бюджет на 2019—2021 годы приняли без учета предложений депутатов от КПРФ. Во время его обсуждения представители вашей фракции в знак протеста надували черные шарики. Вы заставили обратить на себя внимание, но все же не смогли противостоять думскому большинству. Полагаете, в Госдуме ваши инициативы найдут поддержку?

— У области есть возможность сделать бюджет значительно больше. Мы предлагали сократить расходы на содержание правительства, областной общественной палаты. Вместо того, чтобы покупать 30 новых «Тойот Камри», лучше отремонтировать школы, детсады. Однако сегодня все депутаты от ЕР голосуют по установке жесткой централизованной власти… Наша партия работает в интересах большинства трудящегося населения, которое нас однозначно поддерживает. Другой вопрос, что многие люди вбили себе в голову тезис «от нас ничего не зависит». Но это уже задача депутатов от КПРФ — всячески разрушать эти нелепые аргументы. Мы стремимся объединять людей. Уверен, что власть под давлением общества будет вынуждена слышать население и идти с ним на компромисс и уступки.