«Несокрушимый»: попытка перевести фантастику жизни в заурядные разборки

Рецензия постоянного автора «Реального времени» Михаила Черепанова на военную драму Константина Максимова

Разборки солдат-анархистов, непонятно откуда появившаяся женщина-инженер, перезрелый главный герой — такие несуразности в ленте Константина Максимова «Несокрушимый», которая вышла на широкий экран, увидел заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля и наш колумнист Михаил Черепанов. В колонке, написанной для «Реального времени», он дает свою рецензию на картину, рассказывающую о подвиге экипажа танка «КВ-1» Семена Коновалова, уроженца Татарстана.

Не фантазия сценариста, а реальный факт

Не буду пересказывать содержание этой новой киноленты режиссера Константина Максимова, но сразу скажу: мне кажется, что такие фильмы, конечно, нужно показывать нашим и зарубежным кинозрителям. А где еще есть возможность так масштабно и ощутимо передать напряжение реального танкового боя, описать трагические события лета 1942 года? На сей раз очередная попытка была вполне реалистичной в общем плане, если не считать кое-какие детали.

Но если бы научным консультантом фильма был я, обязательно предложил бы его создателям не упускать главный смысл данного реального подвига. А именно он, на мой взгляд, так и остался за кадром.

Главной задачей фильма о подвиге танкистов экипажа танка «Клим Ворошилов» должна быть мысль о том, что при грамотном использовании советской техники, правильной расстановке фигур на шахматной доске боевых действий в 1941 и 1942 годах просто не было бы никакого «блицкрига».

Немецкая пушка

Судите сами: один тяжелый советский танк был способен не только выстоять при массированном обстреле десятков немецких бронемашин, но и вывести из строя за несколько часов боя более десятка из них. И если бы была система снабжения танкистов снарядами (хотя бы по траншее), бой бы продолжался. А если представить, что неподалеку в засаде оказался бы еще один «КВ», от танковой колонны врага вообще бы ничего не осталось.

И хочу подчеркнуть, что показанный в фильме боевой эпизод — не фантазия сценариста, а реальный факт, зафиксированный в наградном документе. Особым скептикам предлагаю внимательно прочитать описание подвига экипажа Коновалова, рассекреченное, к сожалению, лишь в XXI веке и размещенное на сайте Министерства обороны РФ «Память народа».

Наградной лист

«Коновалов Семен Васильевич, лейтенант, командир танка «КВ» 1 роты 1 танкового батальона 15 танковой бригады. Год рождения 1920. Национальность русский. В Красной Армии с 1939 года. Член ВЛКСМ. Ранений и наград не имеет. Призывался Теньковским РВК Татарской АССР.

13 июля 1942 года в районе хутора Нижнемитякин (Тарасовского района Ростовской области) танк «КВ» лейтенанта Коновалова стоял из-за неисправности после боя. Экипаж своими силами восстанавливал танк. В это время показались 2 немецкие бронемашины. Тов. Коновалов немедленно открыл огонь, и 1 машина была подожжена, вторая поспешно скрылась.

Вслед за бронемашинами показалась движущаяся колонна танков, сначала 35 машин, а затем еще 40. Противник продвигался к деревне. Лейтенант Коновалов, используя выгодную позицию своего замаскированного танка, решил принять бой. Подпустив первую колонну танков на расстояние 500–600 метров, экипаж «КВ» открыл огонь. Прямой наводкой было уничтожено 4 танка. Колонна противника не приняла бой, вернулась обратно. Но через некоторое время развернутым строем деревню атаковали 55 танков противника. Лейтенант Коновалов решил продолжать борьбу с бронированными машинами немецко-фашистских захватчиков, несмотря на такое подавляющее превосходство. Героический экипаж поджег еще 6 танков противника и заставил его вторично откатиться.

Враг предпринимает третью атаку. Герои танкисты, руководимые своим комсомольцем-командиром тов. Коноваловым, ведут огонь по танкам и машинам противника до последнего снаряда. Они уничтожают еще 6 вражеских танков, 1 бронемашину и 8 автомашин с вражескими солдатами и офицерами. Советская кре­пость умолкает. Фашисты открывают огонь из 105-мм орудия, которое подтягивают к танку на расстояние 75 метров.

Экипаж танка с Героем-командиром лейтенантом Коноваловым вместе с танком погиб в этом неравном бою…

За героизм, проявленный при защите Родины, тов. Коновалов достоин посмертного присвоения звания «Герой Советского Союза» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Документ оформлен лишь 17 ноября 1942 года, о чем свидетельствует подпись командира 15 танковой бригады майора Савченко.

А само звание присвоено по Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 месяцев спустя, 31 марта 1943 года. Причем не посмертно, а живому капитану Коновалову.

Это уже после того, как был освобожден от фашистов район г. Миллерово Ростовской области и танк «КВ» с многочисленными следами от вражеских попаданий стал реальным доказательством подвига экипажа Коновалова.

Кстати, судя по картам боев той самой 15 танковой бригады на сайте «Память народа», в Тарасовском районе Ростовской области она вообще не воевала. Просто проходила мимо при переброске с одного участка фронта на другой. И переброска, судя по карте, была на сотни километров.

В послевоенные годы

«Показана не Красная Армия, а какое-то собрание индивидуальностей»

Могли ли тяжелые танки быть эффективными при таких бессмысленных дальних маршах? Неудивительно, что большинство тяжелых машин было просто брошено по дороге из-за поломок и нехватки горючего.

С подобной ситуации и началась история, показанная в фильме. Вызывает недоумение тот факт, что танк с незначительными поломками попросту брошен на нейтральной территории боевыми товарищами на свой страх и риск. Выбирайся, мол, как сможешь, не до тебя.

Вообще в картине показана не Красная Армия, а какое-то собрание индивидуальностей, у каждого из которых чисто свои интересы. Никакой взаимовыручки между экипажами, никакого безусловного подчинения вышестоящим командирам. Сплошная анархия, основанная на мужских разборках. В том числе по поводу внезапно оказавшейся в расположении воинской части невесть откуда на мотоцикле загадочной женщины-волшебницы. Судя по фильму, не было на фронте ни одного мужика-ремонтника, способного довести до ума топливную систему страшно сложных танков «КВ». Пришлось вызывать женщину-инженера аж с самого завода (!!!).

Если трезво поразмышлять — это ощутимая пощечина не только фронтовым танкистам-ремонтникам, но и конструкторам данного танка. Что же это за бронемашина, если отремонтировать ее в полевых условиях мог только инженер высшей квалификации с самого завода?

Кумулятивный снаряд

Объяснить логику авторов фильма можно лишь желанием продюсера Ольги Погодиной сыграть одну из центральных ролей. Чего не сделаешь ради красивой женщины и привлечения ее ровесниц в кинотеатры.

Не увязывается с реальными событиями и еще один немаловажный факт: Семену Коновалову в момент совершения описанного подвига было всего 20 лет. Он не имел ни жены, ни такого жизненного опыта, который, судя по фильму, был у героя, сыгранного 45-летним Андреем Чернышовым.

В реальной жизни авторитет среди танкистов молодой лейтенант имел не по причине возраста, а по воинскому званию и боевой смекалке. По большому счету, боевого, да и технического опыта у вчерашнего почтальона, ставшего в 1939 году курсантом Куйбышевского пехотного училища, просто не было. Само училище перепрофилировано в бронетанковое лишь в 1940 году. Коновалов успел повоевать в Прибалтике на посту командира взвода легких танков «БТ-7» в составе 125-й стрелковой дивизии погранвойск лишь два месяца. В августе 1941 года он уже получил ранение и оказался в госпитале города Вологды. После излечения был назначен инструктором учебного центра в Архангельске. На фронте оказался добровольно лишь весной 1942 года. До 13 июля оставалось также два месяца боев.

Так что в реальной жизни экипаж Коновалова в единоборстве с десятками немецких бронемашин оказался победителем не по причине боевого опыта командира. Прежде всего благодаря достоинствам «КВ», на броне которого снаряды германских Т-4 могли лишь сделать вмятину. И который сам имел пушку, способную нанести реальный ущерб любому немецкому танку тех времен.

Вот о чем нужно было снимать фильм сегодня.

О подвиге Савинова снимите кино

Еще одна немаловажная деталь. Почему именно с 75 метров немецкая пушка смогла пробить броню нашего «КВ»? Ответ можно найти в нашем Музее-мемориале Великой Отечественной войны, который находится в Казанском кремле. Только у нас каждый желающий может увидеть тот самый надкалиберный кумулятивный снаряд 3.7 CM STIEL-GR. 41 с весьма внушительной боеголовкой, который выстреливался холостым зарядом даже из обычной 37-мм пушки. Именно он летел лишь на 75 метров, но мог прожечь огненной струей небольшую дырку в любой броне танков того времени.

А что касается возвращения из вражеского тыла на немецком танке, был еще более впечатляющий подвиг другого нашего земляка. Среди уроженцев Татарстана, а конкретно села Верхние Казыли Рыбнослободского района, был сельский учитель Петр Иванович Савинов, который на своем САУ в январе 1944 года в ходе трех рейдов по тылам противника на Украине уничтожил не только несколько сотен автомашин с боеприпасами, три самоходных орудия, но и шесть танков (в том числе Т-4, «Пантеру» и 4 «Тигра»).

Думается, о подвиге Петра Савинова, дважды представленного к званию Героя Советского Союза, но звания так и не получившего даже посмертно, стоит снять не менее интересный фильм. Судя по рассекреченным наградным листам и журналам боевых действий, реальные подвиги наших земляков были еще более фантастичными, чем самые смелые выдумки сценаристов.

И еще одно, на мой взгляд, упущение создателей фильма в том, что зрители так и не узнали, откуда он взялся, этот ликвидатор немецкой техники. О том, что он был родом из с. Ямбулатово Верхнеуслонского района Татарстана, почтальоном из семьи крестьянина. И что именно за этот бой получил высшую награду родины. Этого нет даже в финальном тексте.

Что же касается самого реального героя, Семен Васильевич Коновалов дошел с победой до Германии, уволился в запас в 1946 году. В 1952 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. Преподавал в Казанском танковом училище. Работал на железной дороге, в ГАИ, инженером завода ЭВМ. С 1956 года подполковник запаса. Умер 4 апреля 1989 года, похоронен в пос. Дербышки в Казани.

Имя героя носит улица в пос. Царицыно, в Советском районе города Казани. Его биография опубликована в книге «Герои Казани», выпущенной в 2017 году.

Михаил Черепанов