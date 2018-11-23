«Впечатление произвело выступление товарища из Китая: «10 тысяч чиновников привлекли к смертной казни…»

«Цифры вызывают беспокойство»: Татарстан уступил лидерство по коррупции Башкирии

Фото: Максим Платонов

О том, почему не надо воспитывать нетерпимость к коррупции и является ли смертная казнь достаточно эффективной мерой наказания коррупционеров, говорили сегодня на VIII Всероссийской конференции «Диалектика противодействия коррупции». А еще на ней прозвучал тревожный звоночек для официальной Казани: открывая пленарное заседание, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Андрей Пономарев сообщил нерадостную новость о лидерстве Татарстана в ПФО по части коррупционных проявлений — по количеству выявленных преступлений (729) республика уступила лишь Башкортостану (843). За обсуждением национальных особенностей борьбы с коррупцией следила корреспондент «Реального времени».

«Ситуация не меняется»



Андрей Пономарев сообщил свежие результаты мониторинга реализации мероприятий национального плана борьбы с коррупцией в ПФО, заметив, что «эти цифры вызывают определенное беспокойство»:

— Региональными органами власти в 2018 году проведено в два раза больше проверок, чем в прошлом, — более 1300, привлечено к ответственности полторы тысячи должностных лиц государственных и муниципальных органов, уволено по утрате доверия 93 лица. Но, несмотря на принимаемые меры, ситуация существенно не меняется. В то же время правоохранительные органы продолжают фиксировать факты стремления бизнеса и криминалитета к установлению неслужебных отношений с должностными лицами различного уровня с целью получения доступа к процедурам управления государственной и муниципальной собственностью.

В числе наиболее частых нарушений федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО назвал покровительство чиновников аффилированным предпринимательским структурам, участие их, вопреки установленным законом запретам, в управлении коммерческими организациями, использование сети подконтрольных коммерческих структур, оформленных на подставных доверенных лиц для отмывания «коррупционной ренты» и вывода денег за рубеж.

Наиболее коррумпированными сферами, по словам Пономарева, в ПФО традиционно остаются госзакупки для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ и строительство.

— Всего в ПФО за 9 месяцев 2018 года выявлено 5473 преступления коррупционной направленности, что на 4 процента больше показателя прошлого года. По России также [наблюдается] рост около 2 процентов, — отметил он «опережающие» темпы коррупции в округе. — По данному показателю наш округ находится на первом месте в Российской Федерации. Для сравнения: в Центральном федеральном округе за тот же период выявлено 4580 коррупционных преступлений, а как известно, там численность населения на 10 миллионов больше, чем в Приволжском…

А еще Андрей Пономарев сообщил, правда, не называя лиц, о новой тенденции: с целью ухода от обязанности отчитываться о доходах — чтобы не засветить незаконно полученные денежные бонусы — чиновники в ПФО начали фиктивно разводиться с женами, переписывая на как бы экс-жен имущество, в том числе и зарубежное…

Без статистки

— Все это было, но было скрыто. Поэтому в том, что больше фиксируется преступлений, есть и положительные моменты, — постарался сгладить впечатление от выступления федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО ведущий — первый проректор КИУ (ИЭУП) им. Тимирясова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан Игорь Бикеев. И предоставил слово замначальника Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслану Гатину.

— Я не хочу останавливаться на какой-то статистике, но соцопросы в 2009 году и сейчас показывают, что динамика бытовой коррупции на самом деле снижается, — предпочел тот обойти острые углы и напомнил, что именно «у нас в республике был создан первый научный институт, который исследует проблемы коррупции», имея в виду КИУ (ИЭУП). — Есть очень много примеров, когда с помощью общественников мы… смогли оперативно исправить многие моменты.

Руслан Гатин выдал свой рецепт снижения коррупции — «отсечение прямого контакта чиновников с гражданами», а поднявшаяся вслед за ним на трибуну ректор КИУ (ИЭУП) Асия Тимирясова отметила, что в целом «неприятие обществом коррупции возрастает», но изящно, через цитату из классика, все-таки дала понять, что многое у нас практически не изменилось со времен нещадно клеймившего мздоимцев Салтыкова-Щедрина.

— Если на конференции появятся новые идеи, новые мысли, значит, мы проводили эту конференцию не зря, — подытожил приветствия почетный гость — консул Венгрии в Казани Ласло Дароци.

Имитация или реализация?

Игорь Бикеев сформулировал главную цель проведения конференции — выяснить, действительно ли в России ведется борьба с коррупцией или мы имеем дело с ее имитацией? И выразительно попросил докладчиков «по возможности удерживать себя в рамках регламента», однако далеко вышедшего за эти рамки профессора Института международного права и правосудия Московского государственного лингвистического университета Сергея Иншакова слушали, не перебивая. Возможно, потому, что он начал с отсыла к недавнему выступлению почетного гостя конференции — заместителя генерального консула КНР в Казани Чэна Вэя:

— На меня очень хорошее впечатление произвело выступление нашего китайского товарища. С вежливой улыбкой, с доброжелательностью такой: «Один миллион триста представителей власти привлекли к уголовной ответственности, и десять тысяч — к смертной казни…» Не в отношении всех приговор исполнили, но они живут под угрозой, молятся, работают над собой — вот тогда можно улыбаться.

Иншаков напомнил и двухвековой давности слова Гегеля о том, что радикальное средство борьбы с коррупцией нашли еще в Древнем Риме:

— Смертную казнь за уклонение от декларации о доходах, за предоставление неверных сведений о доходах, за различие — то есть когда расходов больше, чем доходов…

А затем призвал российских борцов с коррупцией брать пример с китайцев, но предупредил об опасности радикальных мер и крайностей: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, — это не выход, но и баранами быть (терпеть существующее положение вещей, — прим. ред.) не хочется».

Как выяснилось, профессор Института международного права и правосудия выступает за «стратегию соглашения», в рамках которой «делается выбор между хорошим и плохим», а карательные меры применяются точечно, в отдельных регионах и отраслях, и это служит сигналом для остальных к тому, чтобы соблюдать закон.

А вышедший следом за Иншаковым на трибуну член рабочей группы президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Павел Кабанов осветил проблему терминологического хаоса в антикоррупционном законодательстве. Он указал на расплывчатость такого тезиса, как «формирование нетерпимости к коррупции», и указал на то, что формировать надо все-таки мировоззрение, а нетерпимость воспитывать в людях попросту опасно — политики умело используют ее для достижения личных, отнюдь не бескорыстных интересов…

Хартия — хорошо, а расстрелы лучше?

— Я хотел бы обратить внимание на проблемы, связанные с государственными закупками и ценообразованием, — заявил Игорь Бикеев на импровизированной пресс-конференции перед началом VIII Всероссийской конференции «Диалектика противодействия коррупции». — Искусственно создавались схемы, когда раздувались сметы, стоимость, а накопленные таким образом финансовые ресурсы выводились и расходовались не по назначению… Мы [ОНФ] проводили социологическое исследование среди татарстанских предпринимателей, и на вопрос «Участвуете ли вы в коррупционных схемах?» порядка 30—40 процентов опрошенных отказались дать ответ. Получается, они либо не хотят об этом говорить, либо у них есть какие-то проблемы… Более того, Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата РФ издали Антикоррупционную хартию бизнеса. Я специально долго искал, кто же из татарстанских предприятий ее подписал. Обнаружил только одного подписанта — ПАО «КАМАЗ»!.. Хартия накладывает на предприятия обязательства работать честно, не давать взяток — получается, моральные обязательства всего лишь. Ее нарушение влечет репутационные риски…

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, считает ли он коррупционной часто встречающуюся в Татарстане схему реализации госзакупок — когда подрядчик приступает к выполнению госзаказа задолго до завершения аукциона на право поставки, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Андрей Пономарев заметил, что «уполномоченным органам нужно в этом разобраться и определить роль должностных лиц в этом нарушении». Он подчеркнул, что «предварительно можно говорить о том, что здесь могут иметь место нарушения, но коррупционная составляющая — это прерогатива специально созданных подразделений в правоохранительных органах».

А Игорь Бикеев проиллюстрировал местным примером, как коррупционная, по мнению законопослушного обывателя, схема может вовсе таковой и не быть с точки зрения правоприменительной практики. Он рассказал, как два года назад организация (ныне уже несуществующая) поставляла в детские дошкольные образовательные учреждения Казани яблоки по цене 200 рублей за килограмм при экономически обоснованной цене в 60 рублей. Региональное отделение ОНФ подняло по этому поводу шум. Оказалось, что чиновники разработали и утвердили, согласно предоставленному им законом праву, такой хитрый регламент ценообразования и «привлекать» их не за что.

— Лично я считаю, что смертную казнь следует применять в качестве наказания за коррупционные преступления, но это моя частная позиция, не позиция генерального консульства Китая в Казани, — заявил, в свою очередь, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», заместитель генерального консула КНР в Казани Чэн Вэй.