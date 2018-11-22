Сетовать на «слабый состав» «Рубина» уже не получится

У Казани — шестой «ценник» в РПЛ: цифры, которые затмили очередную открытую тренировку команды Бердыева

Фото: Максим Платонов

«Рубин» закроет первую часть сезона тремя матчами чемпионата и одной игрой 1/4 финала Кубка России. Первый поединок в этом ряду самый простой — на выезде 24 ноября с одним из аутсайдеров турнира «Анжи». А сегодня на базе казанского клуба прошла открытая для СМИ тренировка, на которой главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал подготовку к выезду в Махачкалу, ответив попутно на вопросы журналистов. Об этом, а также цифрах, которые затмили это рутинное действо, — в материале «Реального времени».

«Анжи» и без денег воин

Снег не дождался календарной зимы в Казани, завалив основные городские магистрали на исходе последнего осеннего месяца. Посему сегодняшняя открытая тренировка «Рубина» перед отъездом команды рождала интересный вопрос: почему в мире столько разновидностей хоккея (с шайбой, на траве, с мячом) и всего один футбол (не считая американского изобретения)? Сегодняшнее занятие наводило на мысль об уместности в России футбола на лыжах или коньках, в чем вы можете убедиться, посмотрев фотографии нашего корреспондента с тренировки.

Но вернемся к футболу, ведь «Рубину» уже послезавтра играть в Махачкале. Давно известно, что «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности и может сняться с турнира в любой момент. Однако перед командой Магомеда Адиева хочется снять шляпу. «Анжи», в отличие от последней команды лиги — «Енисея», не потерял шансов на сохранение прописки в РПЛ по спортивным показателям. Махачкалинцы занимают 15-е место в таблице, но отстают от зоны стыковых матчей всего на очко, а от безопасного 12-го места — на три. Таким образом, легкой прогулки для «Рубина» в предстоящем матче ждать не приходится. Понимает это и наставник казанцев.

— Насколько сложно готовиться к матчу с командой, которую перед началом сезона практически «похоронили»? — спросили журналисты у Курбана Бердыева.

— «Анжи» показал, что может обыграть и «Динамо», и «Зенит». Это команда, которая умеет играть и знает, как играть. Если соперники их недооценивают, то, как правило, теряют очки, — ответствовал Бердыев.



Тем временем сам «Рубин» последние матчи провел слабо, забив в них лишь один мяч, правда, и проиграв всего однажды. Несмотря на это, команда сохранила шестую позицию в таблице РПЛ, которая при определенном исходе розыгрыша Кубка России также может стать еврокубковой, что позволит «Рубину» досрочно «отсидеть» дисквалификацию УЕФА. Впрочем, финиш сезона у казанцев ожидается тяжелый, так что сохранить данную позицию будет сложно. После «Анжи» и кубковой встречи с «Динамо» татарстанцам играть в Москве и Питере против «Локо» и «Зенита» соответственно. Не исключено, к зимнему перерыву «Рубин» опустится в район 10-го места — на привычные по последним сезонам позиции в табели о рангах российского футбола.

Курбан Бердыев: «Анжи» показал, что может обыграть и «Динамо», и «Зенит». Это команда, которая умеет играть и знает, как играть. Если соперники их недооценивают, то, как правило, теряют очки»



«Рубин» с трудом соответствует рыночной стоимости клуба

Средние, мягко говоря, результаты «Рубина» в последние сезоны с Курбаном Бердыевым стало принято объяснять также финансовыми проблемами, как следствие, слабым составом. О финансовых трудностях не раз и не два говорил журналистам сам Бердыев на открытых тренировках и послематчевых пресс-конференциях. Но если посмотреть данные трансферной стоимости игроков по версии авторитетного портала Transfermarkt, то цифры говорят о другом. Спонсоры «Рубина» позволяют команде Сайманова и Бердыева содержать шестой по стоимости состав в РПЛ (42 миллиона евро), поэтому сетовать на такого рода затруднения неуместно. Особенно на фоне бедствующего «Анжи».

Но далеко не все игроки казанского клуба действуют на поле в соответствии со своей стоимостью. Так, самый дорогой актив «Рубина» — иранец Сердар Азмун (цена 9 миллионов евро) в текущем чемпионате забил лишь 4 гола в 12 матчах. Этот показатель гораздо лучше прошлого сезона, когда Азмун забил 5 мячей за 26 игр, но и текущая результативность иранца не соответствует ценнику.

«Хотелось бы другого Полоза»



Да и второй по стоимости «актив» «Рубина» не блещет. Дмитрий Полоз (5,5 миллиона евро) в 13 матчах забил лишь трижды, а в последних матчах за казанский клуб и вовсе регулярно растворяется на поле. Как следствие, Курбан Бердыев довольно рано меняет его по ходу матчей. Соответствующий вопрос корреспондент «Реального времени» задал тренеру и сегодня.

— Давно не забивает Дмитрий Полоз, вы стали раньше его менять. Что у него не получается?

— Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного, — признал проблему Курбан Бекиевич.

Отметим, что оба футболиста (Азмун и Полоз) связаны с фигурой тренера еще по работе в «Ростове», как и Федор Кудряшов, который замыкает тройку лидеров по трансферной стоимости. Кто-то скажет, что Дмитрий лишь арендован у «Зенита», но включение его в текущую стоимость состава для расчета КПД на поле вполне уместно — игрок должен усиливать игру «Рубина» в соответствии со своей ценой. Но этого пока не происходит.



Таким образом, место «Рубина» в таблице пока просто соответствует его рыночной стоимости на поле. При том что вряд ли при нынешней игре он удержится на текущих позициях. А что касается Кудряшова, то Бердыев сообщил журналистам, что защитник не сыграет с «Анжи» из-за травмы. Есть вопросы у тренерского штаба и по готовности форварда Александра Бухарова.

Самый дорогой актив «Рубина» — иранец Сердар Азмун (цена 9 миллионов евро) в текущем чемпионате забил лишь 4 гола в 12 матчах



Ребус «свой-чужой» для Бердыева

— Состояние «сборников» удовлетворяет?

— Сложно определить — они только вчера прилетели. Первый день их видел. Как правило, после таких перерывов и отлучки в сборную первый матч для игроков трудный по ряду объективных причин.

— Как дела у Сослана Джанаева? Готов ли он сыграть до конца календарного года?

— Думаю, что готов. И мы его увидим. Он летит в Каспийск и, скорее всего, сыграет в матче за дубль. Ему нужна игровая практика. А дальше уже посмотрим, как он будет себя чувствовать после игры за дубль. Тренируется он сейчас хорошо и находится в удовлетворительном состоянии, — заверил Бердыев.

Очевидно, что Джанаеву будет непросто вернуться в «основу», поскольку Коновалов за время лечения более опытного голкипера не давал повода сомневаться в себе, вытащив практически единолично несколько важных очков для «Рубина». Как решит главный тренер этот ребус в стиле «свой или сильнейший чужой» — одна из главных интриг в казанском клубе перед зимним перерывом. Напомним, что Сослан — из когорты игроков, перешедших в «Рубин» вслед за Бердыевым из «Ростова».

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов