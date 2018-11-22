Сетовать на «слабый состав» «Рубина» уже не получится
У Казани — шестой «ценник» в РПЛ: цифры, которые затмили очередную открытую тренировку команды Бердыева
«Рубин» закроет первую часть сезона тремя матчами чемпионата и одной игрой 1/4 финала Кубка России. Первый поединок в этом ряду самый простой — на выезде 24 ноября с одним из аутсайдеров турнира «Анжи». А сегодня на базе казанского клуба прошла открытая для СМИ тренировка, на которой главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал подготовку к выезду в Махачкалу, ответив попутно на вопросы журналистов. Об этом, а также цифрах, которые затмили это рутинное действо, — в материале «Реального времени».
«Анжи» и без денег воин
Снег не дождался календарной зимы в Казани, завалив основные городские магистрали на исходе последнего осеннего месяца. Посему сегодняшняя открытая тренировка «Рубина» перед отъездом команды рождала интересный вопрос: почему в мире столько разновидностей хоккея (с шайбой, на траве, с мячом) и всего один футбол (не считая американского изобретения)? Сегодняшнее занятие наводило на мысль об уместности в России футбола на лыжах или коньках, в чем вы можете убедиться, посмотрев фотографии нашего корреспондента с тренировки.
Но вернемся к футболу, ведь «Рубину» уже послезавтра играть в Махачкале. Давно известно, что «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности и может сняться с турнира в любой момент. Однако перед командой Магомеда Адиева хочется снять шляпу. «Анжи», в отличие от последней команды лиги — «Енисея», не потерял шансов на сохранение прописки в РПЛ по спортивным показателям. Махачкалинцы занимают 15-е место в таблице, но отстают от зоны стыковых матчей всего на очко, а от безопасного 12-го места — на три. Таким образом, легкой прогулки для «Рубина» в предстоящем матче ждать не приходится. Понимает это и наставник казанцев.
— Насколько сложно готовиться к матчу с командой, которую перед началом сезона практически «похоронили»? — спросили журналисты у Курбана Бердыева.
— «Анжи» показал, что может обыграть и «Динамо», и «Зенит». Это команда, которая умеет играть и знает, как играть. Если соперники их недооценивают, то, как правило, теряют очки, — ответствовал Бердыев.
Тем временем сам «Рубин» последние матчи провел слабо, забив в них лишь один мяч, правда, и проиграв всего однажды. Несмотря на это, команда сохранила шестую позицию в таблице РПЛ, которая при определенном исходе розыгрыша Кубка России также может стать еврокубковой, что позволит «Рубину» досрочно «отсидеть» дисквалификацию УЕФА. Впрочем, финиш сезона у казанцев ожидается тяжелый, так что сохранить данную позицию будет сложно. После «Анжи» и кубковой встречи с «Динамо» татарстанцам играть в Москве и Питере против «Локо» и «Зенита» соответственно. Не исключено, к зимнему перерыву «Рубин» опустится в район 10-го места — на привычные по последним сезонам позиции в табели о рангах российского футбола.
«Рубин» с трудом соответствует рыночной стоимости клуба
Средние, мягко говоря, результаты «Рубина» в последние сезоны с Курбаном Бердыевым стало принято объяснять также финансовыми проблемами, как следствие, слабым составом. О финансовых трудностях не раз и не два говорил журналистам сам Бердыев на открытых тренировках и послематчевых пресс-конференциях. Но если посмотреть данные трансферной стоимости игроков по версии авторитетного портала Transfermarkt, то цифры говорят о другом. Спонсоры «Рубина» позволяют команде Сайманова и Бердыева содержать шестой по стоимости состав в РПЛ (42 миллиона евро), поэтому сетовать на такого рода затруднения неуместно. Особенно на фоне бедствующего «Анжи».
Но далеко не все игроки казанского клуба действуют на поле в соответствии со своей стоимостью. Так, самый дорогой актив «Рубина» — иранец Сердар Азмун (цена 9 миллионов евро) в текущем чемпионате забил лишь 4 гола в 12 матчах. Этот показатель гораздо лучше прошлого сезона, когда Азмун забил 5 мячей за 26 игр, но и текущая результативность иранца не соответствует ценнику.
«Хотелось бы другого Полоза»
Да и второй по стоимости «актив» «Рубина» не блещет. Дмитрий Полоз (5,5 миллиона евро) в 13 матчах забил лишь трижды, а в последних матчах за казанский клуб и вовсе регулярно растворяется на поле. Как следствие, Курбан Бердыев довольно рано меняет его по ходу матчей. Соответствующий вопрос корреспондент «Реального времени» задал тренеру и сегодня.
— Давно не забивает Дмитрий Полоз, вы стали раньше его менять. Что у него не получается?
— Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного, — признал проблему Курбан Бекиевич.
Отметим, что оба футболиста (Азмун и Полоз) связаны с фигурой тренера еще по работе в «Ростове», как и Федор Кудряшов, который замыкает тройку лидеров по трансферной стоимости. Кто-то скажет, что Дмитрий лишь арендован у «Зенита», но включение его в текущую стоимость состава для расчета КПД на поле вполне уместно — игрок должен усиливать игру «Рубина» в соответствии со своей ценой. Но этого пока не происходит.
Таким образом, место «Рубина» в таблице пока просто соответствует его рыночной стоимости на поле. При том что вряд ли при нынешней игре он удержится на текущих позициях. А что касается Кудряшова, то Бердыев сообщил журналистам, что защитник не сыграет с «Анжи» из-за травмы. Есть вопросы у тренерского штаба и по готовности форварда Александра Бухарова.
Ребус «свой-чужой» для Бердыева
— Состояние «сборников» удовлетворяет?
— Сложно определить — они только вчера прилетели. Первый день их видел. Как правило, после таких перерывов и отлучки в сборную первый матч для игроков трудный по ряду объективных причин.
— Как дела у Сослана Джанаева? Готов ли он сыграть до конца календарного года?
— Думаю, что готов. И мы его увидим. Он летит в Каспийск и, скорее всего, сыграет в матче за дубль. Ему нужна игровая практика. А дальше уже посмотрим, как он будет себя чувствовать после игры за дубль. Тренируется он сейчас хорошо и находится в удовлетворительном состоянии, — заверил Бердыев.
Очевидно, что Джанаеву будет непросто вернуться в «основу», поскольку Коновалов за время лечения более опытного голкипера не давал повода сомневаться в себе, вытащив практически единолично несколько важных очков для «Рубина». Как решит главный тренер этот ребус в стиле «свой или сильнейший чужой» — одна из главных интриг в казанском клубе перед зимним перерывом. Напомним, что Сослан — из когорты игроков, перешедших в «Рубин» вслед за Бердыевым из «Ростова».
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