«Будет повышение на 2-3 тысячи»: в автошколах Казани предупредили о росте цен с января

Компании говорят о вынужденном подорожании услуг на 35%, но жалуются на демпинг конкурентов

Фото: Дмитрий Резнов

Автошколы Казани видят необходимость в повышении цен на обучение до 35% из-за роста стоимости бензина, услуг ЖКХ и других расходов, но жалуются, что из-за многочисленных демпингующих конкурентов вынуждены сдерживать ценники в ущерб рентабельности и зарплатам сотрудников. Пока одни фирмы и дальше обещают сохранять расценки, другие констатируют, что в январе уже не смогут удержать цены на прежнем уровне и готовятся поднять плату за обучение на 2—3 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Автошколы перепишут ценники



Вместе с ростом цен на топливо, услуги ЖКХ и расходов на заработную плату в новом году вырастет и стоимость обучения в автошколах. Федеральные участники рынка заявили СМИ о росте в среднем на 10%. Опрошенные «Реальным временем» татарстанские игроки говорят, что для рентабельности их услуги должны подорожать еще больше — на 35%. Однако большая конкуренция не позволит это сделать. Тем не менее некоторые предупредили: в январе повышения платы за обучение не избежать.

У Технического центра образования две автошколы в Советском районе Казани. Руководитель ТЦО Алсу Пыженкова отмечает, что они готовятся поднять ценник на обучение вождению на 10—15% с 1 января.

— Этот год хочется довести по старым ценам, а с января будет повышение — на 2—3 тыс. рублей. Помню, года три назад стоимость обучения была вообще 30 тысяч, лет пять назад — 36 тысяч обучение стоило. Но в связи с тем, что, конечно, конкуренция большая, думаю, будут повышать планы и ломать цены. Но повышение в любом случае будет, — констатирует собеседник издания.

Сейчас, по ее словам, цены на обучение не соответствуют стоимости оказываемых услуг.

— У инструкторов по автошколам средняя зарплата от 8 до 10—11 тыс. рублей за человека. Это очень мало, по бензину уходит гораздо больше. Инструктор преподает 56 часов и затраты на бензин довольно существенные, плюс амортизация автомобиля. Цена, которая сейчас установилась на рынке, 25—27 тыс. рублей, себя не оправдывает. Тем более некоторые автошколы берут помещения в аренду. Именно себестоимость, повторюсь, никак не оправдывается существующими ценами, — говорит Алсу Пыженкова.

Татарстанские игроки говорят, что для рентабельности их услуги должны подорожать еще больше — на 35%. Фото rl0.ru



Руководитель ТЦО уверяет, что у них выручка с повышения стоимости услуг пойдет не в прибыль автошколы, а на зарплату инструкторам, потому что у них основные затраты — на бензин, газ, амортизацию машины.

Директор автошколы «Лидер» в Дербышках Игорь Кокшагин вспоминает, что если еще несколько лет назад в жилом массиве конкурентов не было, то сейчас их более чем достаточно.

— Нужно увеличивать стоимость обучения. У нас сейчас здесь пять автошкол, а была одна. Каждая старается приманить к себе людей, снижает цены, и я тоже в это дело включаюсь. Я 45 лет здесь работал, приносил пользу, а сейчас четыре-пять школ понаехали — конкуренция, что поделать. А это, несомненно, приводит к снижению цен. Сами понимаете, какое положение сейчас в стране, естественно, если есть возможность подешевле поучиться, к тому же получить более качественное образование, они туда стремятся, — рассуждает директор автошколы.

По его словам, рассчитавшись по договорным обязательствам и выплатив зарплату сотрудникам, он иногда и вовсе не остается без прибыли.

— Мы решали на уровне федерации этот вопрос. Не назначали стандартную цену, а вроде бы как подготовили объяснение под расчет цен. Тогда получилось 30 тысяч. А сейчас что? Получается, по городу цены от 20 до 25 тыс. рублей. У нас, где я работаю, 21 500, а есть автошколы, которые уже 20 тысяч ставят. Я говорю про те автошколы, где не один класс. Мне с ними трудно, — констатирует Игорь Кокшагин.

«Поднять-то мы бы и рады...»



У сети автошкол «Альбатрос» в Казани 11 отделений по всему городу, но и там сетуют на демпингующих конкурентов.

— Автошкола с существенной материальной базой, в принципе, может выдержать повышение цен на бензин, потому что зарплата инструкторов позволяет это сделать, либо школа им ее поднимает. Но с обучающихся взять лишнюю цену, когда на рынке помимо больших автошкол представлены маленькие с «особым», грубо говоря, обучением, когда им просто недодают практических часов обучения, которые будут демпинговать… Если полностью заниматься обучением от начала до конца, то самая оптимальная его цена — это минимум 28 тыс. рублей. Но даже данную стоимость очень сложно держать, когда вокруг маленькие школы, которые катают по 20—25 часов практики, а не по 56 часов. Большим школам достаточно сложно это выдержать, потому что не каждому получается объяснить, что вы платите за качественное обучение, и в большинстве своем они идут, наверное, на цену, — комментирует заместитель директора сети автошкол Полина Осипова.

По мнению руководителя по развитию сети автошкол «Драйв» Алсу Хафизовой, автошколы, занижающие цены, просто не могут конкурировать с теми организациями, кто предоставляет качественное обучение. Фото Олега Тихонова

По ее оценкам, цены на обучение для сохранения рентабельности и достойных зарплат сотрудникам необходимо поднять на 30—35%.

— Поднять-то мы бы и рады, потому что себестоимость уменьшается, но это будет достаточно сложно сделать, так как вокруг на рынке много школ, не совсем следящих за качеством обучения, — говорит представитель «Альбатроса».

По мнению руководителя по развитию сети автошкол «Драйв» Алсу Хафизовой, автошколы, занижающие цены, просто не могут конкурировать с теми организациями, кто предоставляет качественное обучение.

— Да, существует такой выход из ситуации — занижать цену, но это путь к нулю, мы этот путь уже проходили в 2009—2010 годах, когда стоимость обучения упала до 10 000 рублей и формально превратилась просто в выписку свидетельств. Снижение зарплаты инструкторов — это самое болезненный в плане качества обучения момент, падает мотивация, падает стремление хорошо обучать и начинается работа ради галочки, — говорит представитель сети, отмечая, что они в 2018 году, наоборот, подняли зарплату инструкторам.

В связи с повышением затрат на обучение в следующем году они планируют поднять стоимость на 2 тыс. рублей.

— В 2019 году планируем, что тариф базовый будет стоить 30 000 рублей (сейчас 28 000), это обусловлено ростом стоимости топлива, а соответственно — увеличением оплаты услуг инструкторов. Наша задача — научить курсанта безопасно управлять транспортным средством и дать ему максимально комфортные условия для обучения, ведь автошкола бывает один раз в жизни, — комментирует Алсу Хафизова.

«Увеличение будет, скорее всего, не больше, чем на 20%»

Исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова прогнозирует возможное повышение до 20%.

— Если подорожание и будет, то в связи с тем, что в этом году росла стоимость бензина и дизельного топлива. Кроме того, выросла минимальная оплата труда плюс коммунальные услуги. В принципе, на следующий год также предполагается изменение стоимости ГСМ, коммунальных услуг. Вполне логично, что школы, выдерживая хотя бы минимальную рентабельность своей деятельности, будут изменять стоимость обучения. Пока прогнозировать, на какую величину произойдет рост, сложно, учитывая, что 90% образовательных организаций, которые осуществляют подготовку водителей, — частные. И там же, исходя из экономической себестоимости своей деятельности, руководители будут решать, на сколько повышать. Логично предположить, что увеличение будет, скорее всего, не больше, чем на 20%, — комментирует исполнительный директор Федерации автошкол РТ.

«Сколько уже критикуют эти автошколы. У них обучение как таковое заточено на сдачу экзаменов в ГАИ. Этому они учат, а дальше, как говорится, трава не расти», — отмечает Рамиль Хайруллин. Фото stavgorod.ru



Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин отмечает, что за ростом цен на бензин тянется повышение стоимости не только на обучение в автошколах, но и на другие услуги и товары.

— Тут не только автошколы, все пойдут повышать свои цены. Бензин тянет цены за собой практически на все, — говорит собеседник издания.

Вместе с тем он констатирует, что разросшийся рынок автошкол ставит под вопрос качество образования.

— Сколько уже критикуют эти автошколы. У них обучение как таковое заточено на сдачу экзаменов в ГАИ. Этому они учат, а дальше, как говорится, трава не расти. Автошколы, по сути, являются коммерческим проектом. Не знаю, к ним вообще применяются какие-то образовательные стандарты или нет? Понятно, что минимальный уровень должен быть, но растут они, на самом деле, как грибы, и на первом месте у них — получение прибыли. В связи с этим, естественно, страдает все остальное, — отмечает Рамиль Хайруллин.