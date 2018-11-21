Все идет по плану! Сборная России не вышла в «элиту» Лиги наций

Почему не хочется упрекать команду Станислава Черчесова

Накануне сборная России потерпела в Стокгольме первое поражение (0:2) в Лиге наций УЕФА — и оно, увы, оказалось роковым, оставив россиян в дивизионе В турнира. Популярный комментатор Виталий Ошовский попытался разобраться в причинах произошедшего в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Перед игрой и ничьей со шведами никто не хотел

Весь день у болельщиков сборной России прошел в раздумьях о главном осеннем матче этого года. Ничья в Швеции выводила нас в полуфинал Лиги наций и заодно в дивизион А — группу сильнейших сборных в следующем розыгрыше турнира. В игре со шведами для этого хватило бы и ничьей. Однако уходящий год резко повысил нашу футбольную самооценку: думать об этой ничьей большинству совершенно не хотелось.

Об этом говорили и предматчевые интервью экспертов. «Наша сборная не будет играть вторым номером. Россия попытается реабилитироваться после матча с Германией и показать, что это поражение было случайностью. Что касается большого количества травм, то оно не скажется на планах на игру, ведь у нас поправился Дзюба. Как показывает время, он — системообразующий игрок в команде, многое от него зависит», — отметил экс-игрок сборной России и казанского «Рубина» Олег Кузьмин.

Для шведского тренера Янне Андерссона последняя неделя была моментом истины. Перед двумя заключительными турами его команда могла как упасть в группу С, так и взлететь с последнего места в таблице в группу А. Ответный матч со сборной Турции проходил не менее тяжело, чем первая игра этих соперников (закончившаяся поражением шведов 2:3). Сыграй турки в ответном матче хотя бы вничью, наши бы досрочно выходили в полуфинал Лиги наций. Но не срослось — скандинавы за счет реализованного пенальти победили 1:0, перенеся интригу на игру с Россией.

«Я очень доволен результатом субботней игры с Турцией, мне кажется, мы победили вполне заслуженно. Это был реванш за поражение в Стокгольме. Теперь нас ждет настоящий финал с Россией! Нужно побеждать, ведь это матч года!» — разогревал публику Андерссон. Помимо прочего, он отметил «крепко сбитый» состав сборной России, с которым нужно уметь играть в силовой футбол.

Не сказать, что Андерссон удивил россиян каким-то новым составом или другим футболом по сравнению с игрой с Турцией. Фото Константина Рыбина / rfs.ru



Дзюба вернулся — да не тот

Наконец-то в команду Черчесова вернулся Артем Дзюба. Но, увы, по ходу игры со шведами было видно, что он не в лучшей форме. В условиях серьезной изоляции от полузащиты российской сборной Артем проигрывал чуть больше силовых единоборств и допускал заметно больше брака в передачах, чем обычно. Однако вешать всех собак на Дзюбу, как в свое время сделали с Аршавиным, абсолютно недопустимо. Даже при своих болячках нападающий «Зенита» выиграл более половины верховых единоборств и регулярно скидывал мячи на фланги и в опорную зону.

И вот здесь мы подходим к одному из главных выводов: в нынешней сборной России есть по-настоящему незаменимые футболисты — Головин и Черышев. Да, Ионов совершил за матч несколько весьма впечатляющих «progressive runs» и был близок к тому, чтобы посадить пару шведов на желтую карточку. Однако у него не получилось связки ни с Полозом, ни с Ерохиным. Полоз вообще провел неожиданно слабейший матч, и еще в перерыве был заменен на Камболова. Замена, кричащая о нехватке по-настоящему креативных игроков впереди. Пожалуй, впервые за многие десятилетия главной проблемой сборной России оказался не центр обороны!

Не сказать, что Андерссон удивил россиян каким-то новым составом или другим футболом по сравнению с игрой с Турцией. Больше того, он вообще отказался от ротации и выпустил 10 (!!!) игроков, участвовавших в том изнурительном матче. На лавке остался лишь ведущий опорник сборной Швеции и «Сампдории» Альбин Экдаль, и это стало настоящей сенсацией. Аналитики, детально разобравшие игру «желто-синих», наверняка обрадовались, не увидев в основе системообразующего игрока, но вышедший вместо него Кристофер Ольссон провел отличный матч. А ведь ему всего 23 года, и он представляет шведский «АИК».

«Мы предполагали, что Россия будет играть низко, ведь их устраивала ничья. У нас было 10 дней, чтобы подготовиться к такому сопротивлению, и мы все продумали до мелочей», — радостно сообщил после матча журналистам Андерсон. Фото Oleg Bkhambri (Voltmetro) / commons.wikimedia.org

Наблюдательный Колосков

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков тоже внимательно наблюдал за игрой Турция — Швеция и пришел к неутешительному для шведов выводу. «Из-за большого количества травм можно сказать, что наша сборная сегодня будет играть резервным составом, но я не думаю, что это повлияет на исход встречи. Судя по матчу против Турции, Швеция — посредственная команда, которую нам вполне по силам обыграть. Конечно, дома она может преобразиться, но я думаю, что даже таким составом их можно обыграть», — заявил Вячеслав Иванович накануне матча. В целом эти слова не выглядели совсем уж шапкозакидательски — у шведов действительно прямолинейная команда.

Начнем с того, что у «желто-синих» очень посредственный «билд-ап» (построение позиционного нападения). В первые 40 минут мяч у шведов перемещался по полю очень медленно, благодаря чему наши легко заполняли нужные зоны. Периодические переводы с фланга на фланг тоже никакого результата не имели. В одном из эпизодов получилась, правда, очень острая диагональ на Людвига Аугустинссона, но левый защитник «Вердера» ужасно обработал мяч.

«Мы предполагали, что Россия будет играть низко, ведь их устраивала ничья. У нас было 10 дней, чтобы подготовиться к такому сопротивлению, и мы все продумали до мелочей», — радостно сообщил после матча журналистам Андерсон. Увы, тренеру сборной Швеции нужно готовится к плохим новостям. С таким стерильным перекатом мяча и полнейшим отсутствием креатива в опорной зоне ничего хорошего в группе А их однозначно не ждет. Как, впрочем, не ждало и нашу сборную.

На помощь шведам пришел стандарт — после навеса с углового ни один игрок сборной России не уследил за Виктором Линделёфом, одним из самых мощных игроков Швеции. Фото Константина Рыбина / rfs.ru

«Терли» и наконец растерли

И вот тут мы подходим к ключевым моментам матча. 40 минут подряд шведы бесхитростно передавали мяч в центре поля, иногда пытаясь делать навесы в штрафную и читаемые проникающие передачи низом. Но уже минуте к 25-й стало очевидно: оборона сборной России начинает слегка гнуться. Если растирать руку 5 минут, это не даст никакого эффекта, но если растянуть процесс на час, кожа начнет слезать. На помощь шведам пришел стандарт — после навеса с углового ни один игрок сборной России не уследил за Виктором Линделёфом, одним из самых мощных игроков Швеции.

Пропустив гол, сборная России перестала добровольно «растирать себе кожу» и заметно отодвинула игру от своих ворот. Тем обиднее оказалась новая «рана» в виде гола Маркуса Берга на 72-й минуте — 2:0. «Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они будут много подавать с флангов, стандарты опасные. Откуда знали — там и получили. Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно уступили, нужно быть объективными. Может, если бы Леха Ионов забил, не самый простой момент, выходил сбоку, может, по-другому бы все сложилось. Но в целом они были лучше нас. И, что ни говори, большое количество футболистов, которые отсутствовали, сказывается на нашем уровне. Мы теряем очень много качеств, к сожалению», — подытожил Артем Дзюба.

Феерический для российского футбола 2018-й заканчивается для сборной двумя болезненными поражениями — ранее, напомним, проиграли в контрольной игре Германии 0:3. Несмотря на это, бросить камень в команду Черчесова может либо ничего не понимающий в футболе «прохожий», либо Сергей Юрьевич Бирюков из Таганрога. Как мудро подметил Руслан Нигматуллин после матча: «Если вы хотите критику [в адрес сборной России], вы ее не услышите». Не дождетесь!