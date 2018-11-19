Очень «Добрая Казань»: цены на тепло повысят дважды, а на государство советуют не надеяться

Фото: Олег Тихонов

«Казэнерго» в будущем году дважды повысит цены на отопление. Руководство компании утверждает, что по причинам, не зависящим от них. В первом случае — рост НДС, во втором — традиционная индексация. На помощь государства советует не рассчитывать мэр Казани, оно, по его словам, не может решить всех проблем своих граждан. Мастер-класс по фандрайзингу дадут в рамках форума «Добрая Казань», на который приедут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Валерия. Подробности в материале «Реального времени» с «делового понедельника».

Расценки на отопление вырастут с 1 января

Цены на тепло для казанцев вырастут с 1 января на 1,7%, об этом рассказал Рустам Абдулхаков, генеральный директор АО «Казэнерго». Это повышение связано с ростом НДС на 2% с 1 января 2019 года. Еще одно повышение предстоит с 1 июля. Максимум, на который коммунальщики могут повысить платежи, составляет 2%.

— Возможно, мы подрастем на 1% или 1,7% — это будет зависеть от того, как будет складываться работа за последний год, — сказал Абдулхаков.

Чиновник отметил, что расценки в Казани ниже, чем в столицах некоторых регионов ПФО. Это, по его словам, связано с вложениями в автоматизацию.

— Мы освобождаемся от персонала, ставим более точное, энергоэффективное оборудование, соответственно, потребляем меньше топлива и сопутствующих материалов.

Долгов за теплоснабжение у казанцев почти нет. Горожане в этом плане дисциплинированные и платят по счетам вовремя или почти вовремя. На 31 октября сумма задолженности составляет 156 млн рублей при начислениях за год 3 млрд.

Ежегодно «Казэнерго» заменяет порядка 3% теплосетей, в этом году — 17 км на сумму 122 млн рублей.

Чиновник отметил, что расценки в Казани ниже, чем в столицах некоторых регионов ПФО. Это, по его словам, связано с вложениями в автоматизацию. Фото kzn.ru



Да будет свет: до поселков доходит электричество

Еще одна сфера деятельности предприятия — обслуживание электросетей. Уровень автоматизации управления наружным освещением в этом году достиг 90%. «Планируемый показатель был 88%, мы перевыполнили свои же поставленные планы», — похвастался Абдулхаков.

— Промедление ведет к негативным последствиям — это дополнительные затраты, если освещение не удалось отключить в нужное время, и недовольство жителей, если освещение не удалось вовремя включить.

Ртутные уличные светильники заменяют на экономичные светодиодные — этой осенью заменили 6100 таких ламп, еще порядка 6700 остается.

В этом году светлее стало в казанских поселках — на 117 улицах были построены новые сети наружного освещения. Из 6500 фонарей, установленных в Казани за последние три года, 3479 в этом году появились от поселка Юдино до Нового Юдино и вдоль дорог микрорайона «Салават купере». Свет включили в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, бульваре на Фучика, набережной Кабана и в Горкинско-Ометьевском лесу.

«Ни одно государство не может решить все проблемы своего гражданина»

Другие «светила» озарят жизнь казанцев 30 ноября — к нам приедут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Валерия. Выступят они в рамках Всероссийского форума «Добрая Казань», на котором эксперты поделятся практиками в сфере добровольчества и благотворительности.

— Ни одно самое богатое государство не может решить всех проблем своего гражданина, и статистика показывает, что чем богаче государство, тем больше благотворительных фондов и участия граждан в этих проектах, — заранее предупредил мэр Казани доводы о том, что государство должно помогать нуждающимся, а не сограждане.

Государство, в свою очередь, помогает некоммерческим организациям, занимающимся благотворительными сборами. Так, 23 НКО из Казани получили гранты на сумму 118 млн рублей. Как рассказал «Реальному времени» председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, большая часть от этой суммы ушла опекаемому мэром Казани фестивалю «Добрая волна», остальные деньги распределили между благотворительными фондами «День добрых дел», «Ярдэм» и казанским отделением «Подари жизнь».

Как рассказал Айрат Фаизов, большая часть от этой суммы ушла опекаемому мэром Казани фестивалю «Добрая волна». Фото kzn.ru

В Казань едут учиться студенты из Африки и США

Завтра в «УНИКСе» пройдет День первокурсника среди вузов, в этом году фестиваль отмечает свое 25-летие, а 28 ноября на сцене ДК Ленина День первокурсника наступит для учащихся учреждений среднего профессионального образования.

В этом году поступили в вузы 38 тыс. человек. Больше всего в КФУ — 10 тыс., на втором месте по численности КХТИ — 5 тыс., на третьем — КАИ — 3,2 тыс. человек. Среди учреждений СПО самым многочисленным стал медицинский колледж — 1001 первокурсник.

Доля приезжих студентов в этом году составила 66% — это 88 тысяч человек. Чаще всего, по данным комитета по делам молодежи, в Казань едут учиться из Московской, Ленинградской, Ульяновской, Пензенской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

Интересны вузы Казани и иностранцам. Традиционно больше всего представителей ближнего зарубежья — 2 тысячи — приехали из Узбекистана, 1 тысяча — из Туркменистана, на третьем месте — Казахстан и Китай. Есть студенты из экзотических стран. По одному человеку приехали с Африканского континента — из республик Джибути и Бурунди, еще один — с Ямайки. Один студент прибыл из неэкзотической, но очень редкой страны в плане того, что обычно наблюдается обратная миграция — из США. 2 человека — из Тайваня. Всего в этом учебном году в Казани более 8 тысяч иностранных студентов.