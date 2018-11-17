НДС ударит по квартплате: жильцы компенсируют коммунальщикам выпадающие доходы

Госкомитет по тарифам Татарстана и антимонопольщики обсудили подорожание услуг ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги обсудили накануне на публичных слушаниях Татарстанского УФАС. Впрочем, обсудили — это громко сказано, скорее предупредили. Так, в предстоящем году будет сразу два повышения: традиционное — на размер инфляции в июле и внеплановое, связанное с повышением НДС, в январе. Граждане компенсируют 2% роста налога на добавленную стоимость ресурсоснабжающим организациям, правда, успокаивают в Госкомитете по тарифам, конечная сумма в платежках все равно не превысит предельный индекс. Подробности — в материале «Реального времени».

НДС ударит по платежкам

Публичные слушания УФАС проводит раз в квартал, в этот раз на повестке дня были вопросы тарифного регулирования. Интерес вызвала не только эта животрепещущая тема, но и кадровые рокировки в управлении. Впрочем, увидеть Айрата Шафигуллина в составе президиума не удалось. Вероятно, экс-секретарь Совбеза еще не успел проникнуться антимонопольной темой и вел собрание его зам Сергей Павлов.

Первое слово дали заместителю председателя Госкомитета по тарифам Лилии Борисовой. Она рассказала, что если последние 4 года плату за коммунальные услуги повышали в июле, то в 2019-м она вырастет дважды. Связано это с изменением налогового законодательства, а именно повышением НДС с 18 до 20%.

— У предприятий, которые находятся на общей системе налогооблажения, тариф повысится на 2% или в 1,17 раза. Услуги у нас оказывают «Водоканал», «Татэнерго», «Казэнерго», которые на общей системе налогообложения. При этом себестоимость услуг остается на уровне, для населения изменится лишь ставка НДС, — говорит Лилия Борисова, заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам.

Лилия Борисова рассказала, что если последние 4 года плату за коммунальные услуги повышали в июле, то в 2019-м она вырастет дважды. Фото kt.tatarstan.ru



То есть, граждан попытались успокоить, что предстоящее повышение в платежках — это не рост тарифов, а следствие изменений в налоговом законодательстве. Но, хотя и в таком завуалированном виде, им все равно придется компенсировать выпадающие из-за повышения налога, доходы ресурсоснабжающих организаций.

Что касается повышения тарифов, которое запланировано на 1 июля, то как сказала Борисова: «Пока я вам не могу сказать насколько повысятся тарифы, потому что пока нет документов правительства России на установление индексов предельной платы. Вопрос пока в течение недели-двух открытый», — сказала зампред комитета по тарифам.

Аппетиты «Водоканала» не удовлетворены: вода должна стоить в полтора раза дороже

Повышение платы за услуги ЖКХ ограничено индексами, которые устанавливаются ежегодно правительством России, как правило, они соответствуют уровню инфляции. «На 2018 год был установлен предельный индекс 4,2 процента. То есть, наша квартплата должна была повысится не выше этого уровня», — сообщила Борисова.

По ее словам тарифы на коммунальные услуги в Татарстане «средние» среди регионов ПФО. А выступавший следом замдиректора МУП «Водоканал» сообщил, что даже самые низкие в ПФО и среди городов-миллионников.

— В последние 10 лет уровень роста наших тарифов далек от роста инфляции, — похвастался, но скорее пожаловался Марат Салахов.

По словам Салахова, у «Водоканала» есть планы по модернизации, на реализацию которых 19 млрд рублей нашли, а источники еще 40 млрд пока не определены. Фото tatar-inform.ru

За его спиной появилась табличка с тарифами на водоснабжение, на которой Казань на 11-м месте с 19,64 рубля за кубометр. А минимальный необходимый тариф, считают в «Водоканале» — 36,44 рубля (в этой же табличке он был демонстративно выделен красным). Выше сейчас только в Москве — 38,06 рубля и Ростове-на-Дону — 41,88 рубля.

По словам Салахова, у «Водоканала» есть планы по модернизации, на реализацию которых 19 млрд рублей нашли, а источники еще 40 млрд пока не определены. «Мы надеемся, что будет как федеральная, так и региональная поддержка», — сказал замдиректора МУП «Водоканал».

«К сожалению, республика очень мало и плохо работает в этом направлении»



Еще один тариф, над которым сейчас ломают головы в комитете по тарифам, — за вывоз и утилизацию ТКО. Из жилищной услуга переводится в коммунальную, а определение стоимости — от муниципалитетов к органам власти субъекта федерации. Если ранее стоимость услуги устанавливали УК и ТСЖ, то теперь тариф будет единый, пока правда неизвестна сумма.

На совещании подняли вопрос заключения концессионных соглашений.

— К сожалению, республика очень мало и плохо работает в этом направлении. Ничего сложного в этом нет, процедура прописана четко. Самое сложное — это подготовительный этап — учет объектов недвижимости и согласование тарифов, — говорит замруководителя татарстанского УФАС Сергей Павлов.

Еще один тариф, над которым сейчас ломают головы в комитете по тарифам, — за вывоз и утилизацию ТКО. Фото Олега Тихонова

По словам Павлова лишь в 20% районов применяют эту форму государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, на совещании были озвучены два удачных примера — в Тукаевском и Альметьевском районе, где 40 км сетей водоснабжения были переданы по договорам концессии. В остальных же районах муниципальное имущество передают без соответствующих процедур, оформляя как ответственное хранение, безвозмездное пользование и так далее.

— Мы как представители антимонопольного органа присутствуем на принятиях тарифных решений и обращаем внимание, каким образом имущество было передано. Если это имущество было передано с нарушениями, то ставим вопрос о том, что данному хозяйствующему субъекту тариф устанавливать нельзя. Тариф не установлен, значит ты не можешь возмещать затраты, которые были, либо — работай бесплатно, — подстегнул Павлов, скорее заключать концессионные соглашения, ведь бесплатно вряд ли кто-то захочет работать.