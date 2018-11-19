Как Загитова отбиралась в финал Гран-при

Итоги самого «мимимишного» этапа в сезоне: мировой рекорд, троллинг Транькова и мудрость Тутберидзе

Нынешний сезон в фигурном катании у женщин получается даже интереснее прошлогоднего олимпийского года. Перед последним этапом Гран-при во Франции на путевку в финал соревнований, который пройдет в Канаде, претендуют сразу пять фигуристок, среди которых остается Евгения Медведева. Скажите об этом год назад и собеседник бы покрутил у виска, а сейчас это вполне себе реальность. Впрочем, путь Загитовой в финал оказался чуть ли не самым убедительным. Ни у кого не возникает вопросов, заслужена ли путевка Алины в Канаду, и на российском этапе Гран-при она уже каталась больше ради удовольствия. О самом главном в фигурном катании у женщин — в материале «Реального времени».

Этап в Москве стал самым «мимимишным» в сезоне

Вопросов, кто главный фаворит пятого этапа Гран-при в России, ни у кого не возникало еще задолго до начала выступлений. Заявившаяся на турнир Загитова оказалась чуть ли не единственной, кого можно в этом сезоне отнести к топам женского фигурного катания. У тех же Туктамышевой или Медведевой соперницы по этапу куда серьезнее, но это уже проблемы тех, кто выбирал, куда заявлять спортсменку. Ругать Загитову в этом плане абсолютно незачем, она продолжает показывать свой высочайший уровень, не оглядываясь на остальных.

Несмотря на состав участниц и наличие среди мужских одиночников Юдзуру Ханю, трибуны «Мегаспорта», где проходили соревнования, лишь к появлению на разминке Алины Загитовой заполнялись битком. Олимпийская чемпионка стала хедлайнером этапа в Москве, чем наверняка обрадовала организаторов турнира. Ходили слухи, что те даже были вынуждены доплачивать спортсменам в виде бонусов с бесплатными доставками к арене, настолько сильно не хотели заявляться на турнир остальные лидеры сезона.

Пришедшие в эти дни на трибуны вряд ли хоть капельки об этом пожалели. Кроме Загитовой они смогли увидеть попытку возвращения на лед Грейси Голд, набирающую кондицию казахстанку Елизавету Турсынбаеву, а также восхититься новой восходящей звездочкой российского фигурного катания Софией Самодуровой. Последняя в этом сезоне уже поднималась на пьедестал почета в Канаде и смогла удержать задранную планку на достаточно высоком уровне. Противостоять Загитовой София все же не смогла, но, стоит признать, вряд ли она это планировала до начала соревнований.

В итоге, несмотря на опасения организаторов, этап в Москве получился чуть ли не самым милым во всем сезоне. То огромное количество выброшенных на лед игрушек и теплая атмосфера на трибунах превратили арену в настоящий дом, где каждый из участников мог почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Больше всего подарков, ожидаемо, насобирала Загитова, которой дважды принесли огромного плюшевого медведя. Сброшенного на лед медведя после произвольной программы по очереди пытались поднять несколько флауэр-герлз (девочки, собирающие после проката подарки), но те смогли справиться лишь вчетвером.

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Публикация от Natalia Sechina (@nata_sechina) 17 Ноя 2018 в 10:56 PST



Ребяческий поступок Транькова и дипломат Загитова

Увидеть такую атмосферу было немного удивительно. Особенно после того, какая взбучка поднялась за день до начала турнира. Все началось с того, что олимпийский чемпион, а ныне тренер пары Тарасова-Морозов, Максим Траньков откровенно завалил свое общение с прессой. Специалист то ли невзначай, то ли специально вспомнил внутреннюю кухню спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. По его словам, получилось, будто все собравшиеся в Китае болели лишь за Медведеву, считая Загитову в какой-то мере выскочкой.

Слово, как говорится, не воробей и это неоднозначное интервью мгновенно разошлось по всем основным спортивным изданиям. На следующий день Транькову пришлось серьезно потрудится над чисткой своего аккаунта в Инстаграм, туда забежало огромное число фейковых страниц, написавших Максиму немало недобрых слов. Естественно все эти комментарии списали на фанаток Загитовой, тем более сам Траньков, словно маленький ребенок, также не сдержался, опубликовав язвительный пост о случившемся.

Некоторые СМИ даже дошли до того, что начали советовать Загитовой извиниться за инцидент, но доказать чьи это были фанатки не поддается возможному. Чуть позже стало понятно, что возможно имела место быть провокация, только опять же, фактов для стопроцентной уверенности в этом не хватает.

Но остается лишь позавидовать выдержке самой Загитовой и ее тренерскому штабу (без них вряд ли обошлось). После соревнований у нее спросили про Транькова, на что Алина ответила максимально дипломатичным образом и даже «потроллила» Олимпийского чемпиона.

Короткая — супер. Оценки за технику — вопрос

Про мудрость тренерского штаба Загитовой стоит сказать отдельно. В отличие от тренеров Туктамышевой и Медведевой, они не стали кидать Алину в омут закулисных интриг на стартовом отрезке сезона. Понимая возможный спад после Олимпиады, тренеры предусмотрительно заявили ее вначале на турнир в Германии, а потом на два этапа Гран-при, в которых состав участниц позволял Загитовой спокойно без нервов показывать свои программы.

Однако, сама Алина не собирается сидеть сложа руки. Вот и на этот раз, не имея для себя видимой конкуренции со стороны соперниц, она все равно выдала максимум в короткой программе. Мировой рекорд она уже не устанавливала, а всего лишь обновляла свое же достижение, что прекрасно доказывает в какой она находится форме. Произвольная часть для Загитова закончилась двумя недокрутами и сдвоенным флипом, но даже в таком состоянии сомневаться в ее силах не приходится.

Правда, пройти мимо одной неприятной тенденции все же не получится. Копаясь в детализации судейских решений можно наткнуться на снижение оценок Загитовой по части техники. Результат в 68 баллов на Rostelecom Cup серьезно уступает показателям главных конкуренток Алины — Кихиры и Туктамышевой. В особенности боязно, учитывая, что оценки за технику падают уже на протяжении третьего соревнования. Так, в Германии у Загитовой было 83 баллов, в Финляндии — 74, а сейчас и вовсе 68. Непорядок.

Загитова в финале, а Медведева?

Как бы там ни было, теперь Загитова, в компании Туктамышевой и Мияхары, спокойно дожидается финала Гран-при. На оставшиеся три места все еще претендуют 5 спортсменок, среди которых есть и Медведева. Для того, чтобы отобраться на финал в Канаде, ей необходимо побеждать во Франции. Там Медведеву может поджидать олимпийское дежавю, где в роли Загитовой выступит японка Рика Кихира. Туктамышева под напором молодой представительницы страны Восходящего солнца уже не устояла, так что соперничество получится не из легких.

В этом месте еще раз вспоминается абзац про мудрость Тутберидзе и компании. Медведевой, в отличие от Загитовой, сейчас придется сразиться в условиях цейтнота. Второго шанса попасть в финал у Евгении уже не будет, а пролететь мимо Канады будет большущим минусом для амбициозной спортсменки. Нервов на этапе во Франции может и не хватить, так что Медведевой предстоит сильно напрячься в борьбе за место среди сильнейших фигуристок мира. И есть большие сомнения, что ей это все же удастся сделать.