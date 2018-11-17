Режиссер Юрий Бутусов: «Я люблю говорить только о театре»

В Казани продолжается Качаловский фестиваль

Фото: Максим Платонов

На Малой сцене Качаловского театра прошла встреча с одним из интереснейших российских режиссеров Юрием Бутусовым. Она состоялась в рамках офф-программы Качаловского фестиваля и традиционно собрала полный зал. Подробности о том, какие вопросы задавали режиссеру, — в материале «Реального времени».

«Нужны единомышленники»

«Вообще-то я человек молчаливый, разговаривать люблю только о театре. О чем другом можно еще разговаривать?», — пошутил Юрий Бутусов в ходе встречи. «О театре» он разговаривал с казанцами почти 2 часа. Встреча с одним из топовых российских режиссеров, обладателем «Золотой маски» и «Золотого софита», нынешним главным режиссером Вахтанговского театра, прошла в рамках офф-программы Качаловского фестиваля.

Кстати, напомним, что фестиваль начался в октябре именно со спектакля Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь», который привез в Казань театр им. Ленсовета, где до недавнего времени Бутусов был главным режиссером. В октябре Бутусов не смог приехать в Казань, ставил спектакль за границей, выбравшись же в ноябре, запланировал для себя просмотр булгаковского «Бега» в постановке Александра Славутского и вчерашнюю встречу с актерами, студентами и журналистами.

Встреча шла в формате вопрос-ответ. Первый вопрос из зала касался того, по-разному ли режиссер работает с актерами и студентами? «Никакой принципиальной разницы для меня нет. Я что-то, видимо, умею одно, и делаю это и со студентами, и с актерами. Если актер не готов, то, скорее всего, мы не будем работать вместе», — ответил Бутусов.





Театр – дело полюбовное, если нет любви, нет доверия, то ничего не выйдет



Не называя впрямую это понятие, он, скорее всего тяготеет к формуле «театр-дом ». По его словам, когда он ставит спектакль, для него важно, если не «создать семью», то «выстроить маленькую компанию», сплотить группу единомышленников. Он никогда никого не держит, потому что «театр — дело полюбовное, если нет любви, нет доверия, то ничего не выйдет». Очевидно, по этой причине Бутусов достаточно прохладно относится к антрепризе.

Как близкий ему в этом смысле коллектив, Бутусов привел в пример Малый драматический театр Льва Додина, как раз существующий по принципу «театр-дом». Бутусов рассказал, что ему просто нравится находиться в МДТ, «просто сидеть у них в коридоре, потому что там аура такая — как в библиотеке».

Тем не менее, он любит новые театры, «потому что нефть иногда кончается и надо бурить новые места».

«Зритель не должен читать пьесу»

Должен ли зритель приходить в театр подготовленным, прочитать пьесу, например? Об этом давно ведутся споры, и, естественно, что такой вопрос был задан Юрию Бутусову. По мнению режиссера, это необязательно: «Зритель не должен читать пьесу, не должен готовиться к спектаклю. Если он потом захочет пьесу перечитать, значит, мы чего-то добились.

Станиславский или Брехт? Чьи режиссерские методы ближе Бутусову? Вопрос об этом тоже прозвучал. Режиссер ответил на него вполне обстоятельно, обозначив, что творческий человек должен быть открыт всему новому: «Для меня не существует никаких рамок. Я поклонник Малевича, предположим, его «Черного квадрата», и так же великого Иванова с «Явлением Христа народу». Вершин много, и отрицать что-то, мне кажется, нелепо, это обедняет жизнь человека. Что такое система Станиславского? Я сегодня отношусь к ней не как вчера. Вот есть классические пьесы, но для того, чтобы их понять, их надо перечитывать постоянно. Если ты перечитал ее 10 лет назад, то это не значит, что ты знаешь эту пьесу. Потому что она живая, и она развивается вместе с тобой, с миром. Система Станиславского, его метод, назовите как угодно — это абсолютно идеальная вещь для воспитания артистов. Лучше что-то трудно придумать. Но при этом я люблю и методологию Брехта. Существует еще масса ответвлений, и мне кажется, правильно знакомить студентов со всеми ними. Актерский организм должен сам выбрать свой путь».

Вот есть классические пьесы, но для того, чтобы их понять, их надо перечитывать постоянно. Если ты перечитал ее 10 лет назад, то это не значит, что ты знаешь эту пьесу. Потому что она живая, и она развивается вместе с тобой, с миром



У Юрия Бутусова весьма своеобразное отношение к успеху и неуспеху. На собственном опыте он полагает, что неуспех иногда более продуктивен, чем успех. В его биографии есть такой случай, когда он попросил снять с репертуара очень успешный с точки зрения зрителей спектакль, который шел при аншлагах. И при этом из казалось бы неуспешного спектакля потом выросло несколько интересных постановок.

Режиссер пояснил, как возник спектакль «Город, Женитьба, Гоголь», который дважды при аншлагах прошел в рамках Качаловского фестиваля. Ему хотелось высказаться о Петербурге, и пьеса Гоголя, населенная этими странными, но исконно питерскими персонажами, для этого очень подошла.

«Что для вас включает понятие «Мой артист?», — спросили Бутусова. «Мой артист не может быть важным. Мой артист, это человек, который берет на себя ответственность», — ответил режиссер.

Качаловский фестиваль между тем продолжается. В его программе пройдет «круглый стол» по проблемам современного репертуарного театра и в течение двух вечеров (в ближайшие воскресенье и понедельник) труппа Вахтанговского театра сыграет «Дядю Ваню» Римаса Туминаса.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов