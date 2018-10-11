Старт Качаловского фестиваля: страсти по Петербургу
Новый театральный фестиваль открылся спектаклем «Город. Женитьба. Гоголь»
В течение двух дней на большой сцене театра им. В.И. Качалова идет спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» — этой постановкой Юрия Бутусова в театре им. Ленсовета стартовал долгожданный Качаловский фестиваль. Подробности — в материале «Реального времени».
«Нам помогла реконструкция»
Первый день фестиваля начался с пресс-конференции в «Татар-информе», на которой присутствовали директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский, директор театра им. Ленсовета Валерий Градковский и несколько участников спектакля «Город. Женитьба. Гоголь».
В начале пресс-конференции Александр Славутский рассказал, что о Качаловском фестивале мечтали почти четверть века, практически со своего приезда в Казань: «После реконструкции здания театра, прошедшей при поддержке президента республики и стоившей миллиард сто миллионов, я понял, что отступать уже нельзя и надо проводить фестиваль».
В Казани существуют известные на весь мир оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, Нуриевский балетный фестиваль. С театрами тюркоязычных стран можно познакомиться на международном фестивале «Науруз», но фестиваля русских театров в республике не было. Республиканские власти поддержали инициативу театра, более того, поначалу в театре было решено проводить фестиваль один раз в 2 года, но в Минкульте РТ уже приготовили деньги на 2019 год. Вполне вероятно, что Качаловский фест будущего года будет посвящен молодой режиссуре. Возможно, что в фестивальной афише появятся иностранные участники, тогда фестиваль обретет статус международного. Напомним, что уже в этом сезоне на сцене Качаловского театра состоятся гастроли театров из Ганновера и Пекина.
Бюджет Качаловского фестиваля состоит из президентского гранта и собственных средств театра и составляет около 10 миллионов рублей. Самые дорогие билеты стоят 4 тысячи рублей.
Художественный руководитель Качаловского театра коснулся концепции фестиваля, обозначив ее как «Авторский театр: взгляд на русскую классику». Качаловский фестиваль с перерывами будет проходить 2 месяца, включая в себя показ спектаклей и офф-программу. В ней запланированы встречи с режиссерами, показ фильма о Качалове, мастер-классы и лекции. Вход на офф-программу свободный.
На пресс-конференции Валерий Градковский пояснил, что спектакль Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» был выбран для участия в Качаловском фестивале в силу того, что в основе лежит пьеса Гоголя. Вторая причина — это спектакль о Петербурге. Кроме этого, спектакль Бутусова в техническом отношении очень хорошо совпал с возможностями качаловской сцены. Оба вечера на спектакль Юрия Бутусова аншлаги.
«Я очень рада, что сегодня у нас стартует наш первый Качаловский фестиваль, и стартует он, я думаю, с очень интересной постановки. Фестиваль имеет свою особенность, у него будет две фазы, первая — те спектакли, которые мы посмотрим и на этой сцене, и на малой сцене. Вторая — то, что в рамках этого фестиваля мы сможем обменяться мнениями, подискутировать, куда сегодня должен идти репертуарный театр, каковы его перспективы, есть ли альтернативные соединения творческих лабораторий и процесса, положенного в основу репертуарного театра. И для нас очень важно понять ваши ожидания от театра, потому что ни один вид искусства ничего не значит, если у него нет зрителя», — обратилась к переполненному залу, открывая фестиваль, министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«А кругом — старый город Питер…»
В спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» Юрий Бутусов включил тексты Гоголя, Пушкина, Достоевского и Цветаевой. История несостоявшегося замужества Агафьи Тихоновны (Анна Ковальчук) как бы размыта множеством коротких сюжетных линий. Они могут начаться неожиданно, практически ниоткуда, и тут же оборваться. Город — таинственный, мистический, давящий на человека и затягивающий его в невидимые сети, прекрасный и страшный — непостижимым образом напоминает о себе поминутно.
Все то, что мы знаем о Петербурге Гоголя и Достоевского, Пушкина и Ахматовой, все наши ощущения словно сфокусировались в спектакле Юрия Бутусова. Режиссер, кажется, задался целью соединить несоединяемое — фарс, буффонаду и человеческую драму. Драму непонятости и фатального одиночества.
Персонажи спектакля существуют в отсутствии любви, они даже не ищут ее, это чувство каким-то фантастическим образом минует их. Желание жениться или выйти замуж — эфемерно, да и дело в спектакле вовсе не в нем. Они живут как бы параллельно друг другу, взаимодействуя, но не пересекаясь. Меняются обличья, повторяются реплики — тотальное одиночество от этого не меняется. В принципе, если вспомнить героев произведений Гоголя, то практически все они, за редким исключением, одиноки. Возможно, автор переносил на них собственное одиночество.
Трагикомичны Яичница (Сергей Мигицко) и Жевакин (Александр Новиков), рефлексирует Подколесин (Олег Федоров), сквозь смех Кочкарева (Сергей Перегудов) проскальзывают слезы. Странна и притягательна Арина Пантелеймоновна (Евгения Евстигнеева). Каждый — солист, и каждый одновременно участник странного хора. Чаще нестройного, но в этом, очевидно, тоже есть замысел режиссера.
Вообще спектакль Юрия Бутусова — школа для зрителя, где одновременно надо анализировать материал и при этом доверять режиссеру, принимая на веру его сложные, неоднозначные и порой даже спорные ходы. Но в этом — магия «Города. Женитьбы. Гоголя».
В финале спектакля казанская публика аплодировала стоя и, подойдя к рампе, Сергей Мигицко обратился к залу: «Мы завтра снова играем этот спектакль, кому понравилось, приходите еще раз!». Возможно, кто-то пришел и второй раз.
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