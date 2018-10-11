Старт Качаловского фестиваля: страсти по Петербургу

Новый театральный фестиваль открылся спектаклем «Город. Женитьба. Гоголь»

Фото: Максим Платонов

В течение двух дней на большой сцене театра им. В.И. Качалова идет спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» — этой постановкой Юрия Бутусова в театре им. Ленсовета стартовал долгожданный Качаловский фестиваль. Подробности — в материале «Реального времени».

«Нам помогла реконструкция»

Первый день фестиваля начался с пресс-конференции в «Татар-информе», на которой присутствовали директор — художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский, директор театра им. Ленсовета Валерий Градковский и несколько участников спектакля «Город. Женитьба. Гоголь».

В начале пресс-конференции Александр Славутский рассказал, что о Качаловском фестивале мечтали почти четверть века, практически со своего приезда в Казань: «После реконструкции здания театра, прошедшей при поддержке президента республики и стоившей миллиард сто миллионов, я понял, что отступать уже нельзя и надо проводить фестиваль».

В Казани существуют известные на весь мир оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, Нуриевский балетный фестиваль. С театрами тюркоязычных стран можно познакомиться на международном фестивале «Науруз», но фестиваля русских театров в республике не было. Республиканские власти поддержали инициативу театра, более того, поначалу в театре было решено проводить фестиваль один раз в 2 года, но в Минкульте РТ уже приготовили деньги на 2019 год. Вполне вероятно, что Качаловский фест будущего года будет посвящен молодой режиссуре. Возможно, что в фестивальной афише появятся иностранные участники, тогда фестиваль обретет статус международного. Напомним, что уже в этом сезоне на сцене Качаловского театра состоятся гастроли театров из Ганновера и Пекина.

Александр Славутский рассказал, что о Качаловском фестивале мечтали почти четверть века, практически со своего приезда в Казань



Бюджет Качаловского фестиваля состоит из президентского гранта и собственных средств театра и составляет около 10 миллионов рублей. Самые дорогие билеты стоят 4 тысячи рублей.

Художественный руководитель Качаловского театра коснулся концепции фестиваля, обозначив ее как «Авторский театр: взгляд на русскую классику». Качаловский фестиваль с перерывами будет проходить 2 месяца, включая в себя показ спектаклей и офф-программу. В ней запланированы встречи с режиссерами, показ фильма о Качалове, мастер-классы и лекции. Вход на офф-программу свободный.

На пресс-конференции Валерий Градковский пояснил, что спектакль Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» был выбран для участия в Качаловском фестивале в силу того, что в основе лежит пьеса Гоголя. Вторая причина — это спектакль о Петербурге. Кроме этого, спектакль Бутусова в техническом отношении очень хорошо совпал с возможностями качаловской сцены. Оба вечера на спектакль Юрия Бутусова аншлаги.

Спектакль Бутусова в техническом отношении очень хорошо совпал с возможностями качаловской сцены



«Я очень рада, что сегодня у нас стартует наш первый Качаловский фестиваль, и стартует он, я думаю, с очень интересной постановки. Фестиваль имеет свою особенность, у него будет две фазы, первая — те спектакли, которые мы посмотрим и на этой сцене, и на малой сцене. Вторая — то, что в рамках этого фестиваля мы сможем обменяться мнениями, подискутировать, куда сегодня должен идти репертуарный театр, каковы его перспективы, есть ли альтернативные соединения творческих лабораторий и процесса, положенного в основу репертуарного театра. И для нас очень важно понять ваши ожидания от театра, потому что ни один вид искусства ничего не значит, если у него нет зрителя», — обратилась к переполненному залу, открывая фестиваль, министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«А кругом — старый город Питер…»

В спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» Юрий Бутусов включил тексты Гоголя, Пушкина, Достоевского и Цветаевой. История несостоявшегося замужества Агафьи Тихоновны (Анна Ковальчук) как бы размыта множеством коротких сюжетных линий. Они могут начаться неожиданно, практически ниоткуда, и тут же оборваться. Город — таинственный, мистический, давящий на человека и затягивающий его в невидимые сети, прекрасный и страшный — непостижимым образом напоминает о себе поминутно.

Все то, что мы знаем о Петербурге Гоголя и Достоевского, Пушкина и Ахматовой, все наши ощущения словно сфокусировались в спектакле Юрия Бутусова. Режиссер, кажется, задался целью соединить несоединяемое — фарс, буффонаду и человеческую драму. Драму непонятости и фатального одиночества.

Персонажи спектакля существуют в отсутствии любви, они даже не ищут ее, это чувство каким-то фантастическим образом минует их. Желание жениться или выйти замуж — эфемерно, да и дело в спектакле вовсе не в нем. Они живут как бы параллельно друг другу, взаимодействуя, но не пересекаясь. Меняются обличья, повторяются реплики — тотальное одиночество от этого не меняется. В принципе, если вспомнить героев произведений Гоголя, то практически все они, за редким исключением, одиноки. Возможно, автор переносил на них собственное одиночество.

Персонажи спектакля существуют в отсутствии любви, они даже не ищут ее, это чувство каким-то фантастическим образом минует их

Трагикомичны Яичница (Сергей Мигицко) и Жевакин (Александр Новиков), рефлексирует Подколесин (Олег Федоров), сквозь смех Кочкарева (Сергей Перегудов) проскальзывают слезы. Странна и притягательна Арина Пантелеймоновна (Евгения Евстигнеева). Каждый — солист, и каждый одновременно участник странного хора. Чаще нестройного, но в этом, очевидно, тоже есть замысел режиссера.

Вообще спектакль Юрия Бутусова — школа для зрителя, где одновременно надо анализировать материал и при этом доверять режиссеру, принимая на веру его сложные, неоднозначные и порой даже спорные ходы. Но в этом — магия «Города. Женитьбы. Гоголя».

В финале спектакля казанская публика аплодировала стоя и, подойдя к рампе, Сергей Мигицко обратился к залу: «Мы завтра снова играем этот спектакль, кому понравилось, приходите еще раз!». Возможно, кто-то пришел и второй раз.

1 / 51 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов