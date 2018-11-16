Генеральный директор Tatfight Александр Даренков: «Воспитать в Казани звезду мирового уровня MMA можно и нужно»

С чего в Казани зарождались смешанные единоборства — также в этом интервью

В эту субботу в «Пирамиде» состоится уже восьмой по счету номерной турнир международной татарстанской бойцовской лиги Tatfight. Помимо ярких боев лучших местных воспитанников ожидается приезд именитых гостей. «Реальное время» побеседовало с генеральным директором лиги Александром Даренковым и разузнало, почему все-таки это будет больше светское мероприятие, чем спортивное. Также в ходе беседы были подведены итоги другого важного события, прошедшего осенью в Казани. Обсудили и проблемы лицензирования тренеров в Татарстане, поединок Конора и Хабиба, вспомнили, с чего вообще начинался MMA в республике, а также узнали, что нужно, чтобы в Казани появились свои звезды мирового уровня.

«От спортивно-светского события — к светско-спортивному»



— Александр, расскажите подробнее о мероприятии, которое состоится 17 ноября в «Пирамиде».

— Это будет одно из самых ярких светских спортивных мероприятий не только Казани, но и России. На турнире планируется выступление лучших татарстанских бойцов, которые бросают вызов титулованным бойцам из других регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Будут профессиональные поединки по MMA, тайскому боксу (под эгидой российской лиги «Джи Про», — прим. ред.) и одному из самых жестких стилей, карате-кекусинкай. Помимо этого, будет зрелищная шоу-программа и живая музыка. Мероприятие действительно очень важное. Повторюсь, не только для нашей республики, но и для российского сообщества единоборцев.

— Кто из именитых спортсменов планируется в качестве приглашенных гостей?

— На каждый из наших турниров приезжают именитые спортсмены, либо известные актеры. В этот раз к нам в гости приедет действующий боец UFC Рамазан Эмеев, очень известный кикбоксер и боец смешанного стиля, недавно сведший свой бой вничью Владимир Минеев, плюс будет именитый боец Анатолий Токов, недавно победивший Александра Шлеменко. Также будем рады видеть Аюба Гимбатова — чемпиона мира по панкратиону, профессионального бойца MMA.

Традиционно наши мероприятия посещают и члены правительства, и различные общественные деятели, и ветераны боевых действий, и заслуженные тренеры, бизнесмены, политики, медийные лица, представители местной эстрады очень любят посещать наши бои.

— То есть можно говорить о том, что это будет больше не спортивное, а шоу-мероприятие?

— Да. Это не просто спортивное, а именно светское спортивное событие.

— Расскажите об организации трансляции.

— По традиции, мы организуем показ на телеканалах «Матч Боец», «Матч Планета», показывают нас и различные порталы с видеоплатформами, такие как Спортбокс.ру, различные ютуб-каналы. В этот раз планируется показ и на сервисах «Мэйл Групп».

— Сколько всего планируется боев и какой поединок станет главным?

— У нас пройдет один поединок в формате тайского бокса, один — в формате карате-кекусинкай. Остальные бои пройдут по правилам смешанных боевых единоборств. Всего запланировано 10 боев, из которых один будет в пре-андеркарде, то есть состоится до открытия. В 19.00 будет официальное начало, потом пройдут бои андеркарда, затем начнется мэйн-кард — основные бои вечера. В них будут сражаться один из наших лучших бойцов, Ниджат Иманов, против соперника из Кыргызстана. Также будет бой обладателя пояса ТАТФАЙТ, Мухитдина Холова, который сейчас выступает за Таджикистан. Его соперник будет из Москвы. Ну и в главном бою вечера примет участие наша восходящая звезда, чемпион республики Татарстан по MMA 2018 года, мастер спорта по кекусинкай Ленар Сулейманов. Его соперником станет известный и титулованный боец из Казахстана, Айбек Бейбетов.

Состав турнира очень интересный, будет на кого посмотреть. Например, в бою в формате кекусинкай выступит чемпион России по разбиванию твердых предметов Арман Мартиросян. В бою по тайскому боксу боец из Набережных Челнов проведет поединок против ученика девятикратного чемпиона Тайланда. Будет очень увлекательно.

— Давайте поговорим о прошедшем громком мероприятии. Снова, как и год назад, в «Баскет-холле» вашей лигой и филиалом российского союза боевых искусств по Республике Татарстан был организован совместный с M-1 Global вечер боев. Подведите его итоги…

— Да, это был номерной турнир и для М-1, и для нас. У них уже 97-й по счету, у нас 7-й. Мы как международная профессиональная лига «Татфайт» совместно с M-1 организовали событие не просто российского масштаба, но мирового уровня. Многие склонялись к тому, что побед татарстанских бойцов на этом турнире не будет. Мы же, в свою очередь, верили в победу. Год назад ни один из наших спортсменов не смог победить. Мы сделали соответствующие выводы, провели определенный этап подготовки. Наши тренеры провели работу над ошибками, поэтому бойцы были хорошо готовы. Даже несмотря на то что соперники были очень серьезные, один из наших бойцов одержал уверенную, досрочную победу против бойца из Китая.

Это, на самом деле, большой прорыв для республики Татарстан. Многие не верили в нас, но мы планомерно, с 2014 года, развиваем именно профессиональный спорт в сфере боевых искусств, смешанные единоборства и всегда были уверены, что татарстанские звезды появятся. И вот сейчас они зарождаются. Прошло всего четыре года, а благодаря общим усилиям, деятельности филиала РСБИ по Татарстану под руководством Фархата Гусмановича Хуснутдинова, и работе нашей организации, мы уже видим победы татарстанцев в таких лигах, как M-1 Global.

Президент филиала РСБИ по РТ Фархат Гусманович Хуснутдинов

Отмечу еще такой момент: на турнире было много замен, но то, что победил боец, который вышел на замену, говорит о том, что у нас общая подготовка бойцов достаточно хорошая. Победа Тимура Доронина показательна в этом плане. Она была не случайностью, а результатом подготовки сборной команды.

— Можете сравнить два турнира: прошлогодний и нынешний не только со спортивной точки зрения. Есть ли прогресс в организации, работе со зрителями?

— В этом году был больший отклик от публики. Отмечу, что в целом у нас в Казани ленивый зритель. Это надо признать. Да, есть перенасыщенность спортивными мероприятиями, но казанскому зрителю проще включить «Матч Боец» и смотреть бои по телевидению, нежели прийти на турнир самому и увидеть все вживую.

Считаю, что на фоне общемирового повышения интереса к MMA, повысился интерес к единоборствам и в Татарстане. В этом году на турнире было больше заинтересованных зрителей, которые разбираются в виде спорта, знают участников. По сути, настоящих болельщиков. Еще мне понравилось, что было много звезд, которые не близки к завершению карьеры, а которые на старте своей карьеры. Получилось много зрелищных боев, один из которых, Либу против Махно, был признан самым кровавым поединком десятилетия.

Если мы говорим о том, что 17 ноября будет светско-спортивное мероприятие, то в сентябре оно было спортивно-светское. Как такового яркого шоу там не было, зато было много ярких боев. И вот этот бой, в котором было много крови, стал настоящим украшением турнира. Отмечу, что было много именно спортивной крови, а не агрессивного неспортивного насилия какого-то. Российский боец до последнего защищал флаг страны. А то многие сейчас будут говорить, что в единоборствах много крови, травмоопасно. Это не так. Больше травм даже в том же хоккее.

Бойцы в MMA подходят к поединкам полностью готовыми. Как заблокировать удар, так и получить — принять его на себя. Специально подготавливаются мышцы, делаются специальные упражнения. Поэтому стереотип о травмоопасности наших боевых видов спорта надо развеивать. Да, бывают кровотечения, но этого совсем избежать нельзя. Многие не любят вида крови, но на боях, да и в том же боксе, рассечения — это не редкость.

Как вырастить звезду MMA в Казани?

— Сколько понадобится лет, чтобы в Татарстане появилась своя собственная звезда в мировом MMA?

— Все будет зависеть от условий. Мы со своей стороны все возможное для этого делаем. Ведем работу рука об руку с федерацией смешанного боевого единоборства ММА Республики Татарстан — официальным региональным представительством Союза ММА России, основанного легендарным Федором Емельяненко. Создаем профессиональные площадки, проводим турниры. Но все-таки хотелось бы больше внимания от спонсоров. Взять, к примеру, команду омского бойца Александра Шлеменко. Она не обделена спонсорским вниманием, имеет все условия для тренировок и хороших выступлений. Спонсорская поддержка позволяет бойцу сконцентрироваться только на боях и не работать где-то в другом месте. Это самый важный момент, так как финансовая составляющая играет большую роль. Плюс медицина, фармакология, питание, условия занятий, специализированные комплексы, тренерский состав и так далее.

Александр Даренков (слева) и Федор Емельяненко

Практически все наши ребята, которые бьются за Татарстан, где-то еще работают, либо учатся, ведут тренерскую деятельность. Я сам, как тренер с почти двадцатилетним стажем, могу сказать, что очень тяжело готовиться самому к соревнованиям, еще и тренировать ребят. Приходится отдавать очень большую энергию, тренируя детей, молодежь. Восполнить эту энергию очень сложно, если идет еще и самостоятельная подготовка к турниру. Конечно, даже в таком контексте можно вырастить звезд, но это очень тяжело и в целом неправильно с профессиональной точки зрения. Мы будем работать, чтобы все условия, которые я перечислил, попытаться в республике Татарстан создать.

— То есть человек утром может сидеть в офисе, а вечером выходить драться?

— Совершенно верно. Такие тоже есть. Конечно, они не в татарстанском «топе» бойцов, но уже где-то близко. Те, кто сейчас находятся в республиканском «топе», они по большей части совмещают свою бойцовскую карьеру с тренерской. Либо работают в спецподразделениях. Только замечу, что они выходят не драться а тренироваться, спарринговать и участвовать в соревнованиях.

— Если брать пример того же Александра Шлеменко, который долго боролся за свой зал «Шторм» в Омске, который привлек тюменский «Новый Поток» к сотрудничеству с его командой. Реально ли повторить такое в Татарстане? Для этого нужна будет частная поддержка или можно обойтись государственной?

— Очень важно, чтобы был тандем. Первое — это личности, от которых зависит развитие: руководители спортивных федераций, промоутерских лиг Татарстана. Отмечу, что сильные спортивные функционеры у нас есть. Нас всех сплотил Фархат Гусманович Хуснутдинов, президент филиала РСБИ по Республике Татарстан, и дал верное направление развития. Этот этап мы прошли.

Следующий этап — это поддержка государственной власти, поддержка от СМИ. Как раз сейчас нас частично поддерживает государство. Но важно понимать, что это происходит в любительском спорте. Очень тяжело говорить о поддержке государства в профессиональных боях.

Ну и главный этап — это спонсорство. Я бы хотел обратить внимание потенциальных спонсоров на такой момент: возьмите ту же команду Александра Шлеменко. ACB, Bellator, M-1 — на всех турнирах только и мелькает логотип «Нового Потока», его спонсоров. Тот же турнир в Казани транслировался более чем в 130 странах. В большинстве из них — в прямом эфире. А теперь представьте, на какую аудиторию был показан логотип спонсоров Шлеменко. Да эту нефтяную компанию увидел весь мир. И увидел не в обычной надоедающей всем рекламе, а в благородном и сильном деле.

Если в Татарстане появится компания, которая захочет взять на себя не такую уж и большую социальную нагрузку, это будет прорыв для нас и для них. Ведь это не такой дорогой вид спорта, как хоккей. А отдача для спонсора большая — идет не просто завуалированная непонятная реклама, а по-настоящему действенная и имиджевая. Мы в свою очередь получили бы возможность перейти на следующий этап и воспитывать настоящих звезд. Так вот, возвращаясь к разговору о тандеме: как только у нас в республике появится заинтересованный спонсор, можно будет говорить о кратчайших сроках воспитания звезд единоборств.

Есть примеры, когда бойцы высокого уровня воспитываются за два года. У нас есть перспективный боец Руслан Хисамутдинов — он пришел к нам из футбола. Переехал из Башкирии, начал учиться в Энергоуниверситете. Пришел с соседом по общежитию за компанию заниматься единоборствами в клуб «Дивизион» к профессиональному тренеру Ивану Платцеву — одному из моих коллег по созданию лиги «Татфайт». А через два года стал чемпионом. Теперь он выступает в профессиональных боях за нашу республику.

— Когда Хабиб Нурмагомедов в 2017 году приезжал в Казань, то был очень большой ажиотаж, даже несмотря на недешевые билеты на его мастер-класс и возможность пообщаться с ним. Легко представить какой ажиотаж будет в Татарстане, если когда-нибудь появится местный боец на таком уровне…

— Вы абсолютно правы, так как личности во многом правят спортом. Мы к этому и идем, чтобы воспитать своего звездного бойца. Даже организовывая совместные с M-1 турниры, мы преследуем цель не просто показать публике бои. Нам нужно, чтобы в главных боях вечера сражались татарстанские бойцы.

Нужно не забывать, что главная мировая площадка смешанных единоборств UFC очень пристально следит за всеми турнирами M-1. Фактически, если мы сейчас заведем своего сильного татарстанского бойца в M-1, он там будет на виду, завоюет титул, то ему будет прямой путь в UFC. А эта организация снова планирует свои турниры в России. В том числе хорошие шансы принять один из их турниров и в Казани. А это уже был бы высочайший уровень: турнир UFC в столице Татарстана, да еще и с участием татарстанского бойца в главном бою вечера. Вот тогда бы публика, конечно, взорвалась. О лени публики уже не придется говорить — ажиотаж будет феноменальный.

На сегодняшний день у единоборств нет таких спонсоров, как у футбольных или хоккейных команд. Зато есть такая популярность у людей. Ведь молодежь, которая интересуется единоборствами, она кто? Для политиков — будущий электорат. Для бизнесменов — сотрудники или проводники их рекламы. Для нас же главное не просто увлечь молодежь боями, но и воспитать в них характер, развить личность.

Важно еще понимать, что в командные виды спорта вкладываются и государство, и частные спонсоры. У нас же государство в сфере единоборств вкладывает пока только в любителей. Частных спонсоров в единоборствах ищут сами. Порой, каждый тренер ищет себе в клуб какого-нибудь мецената.

В любительском спорте ты можешь выиграть кубки, медали, получить мастера спорта. А в профессиональном ты уже выстраиваешь самостоятельную карьеру, зарабатываешь спортом, и от любого поражения зависит твоя дальнейшая судьба. Хотя мы вот говорим, что в футболе, в хоккее важно работать в команде. Но и у нас тоже. Это же не просто так, что боец вышел и подрался две минуты. Это многоэтапная работа целой команды: тренерского штаба, руководителей, одноклубников, различных специалистов. И от взаимосвязи и взаимоотношений в этой команде очень многое зависит. Возьмите того же Шлеменко — у них огромная команда, которая здорово поддерживает друг друга.

«В начале 2000-х бойцов брали прямо со стройки»

— Расскажите, с чего, вообще начиналось MMA в Казани?

— В Татарстане, да и вообще в России, это очень молодой вид спорта. Официально он организовался чуть более пяти лет назад. Кто-то приходил с ударной базой, кто-то — с борцовской. Затем «ударники» начали учиться бороться, борцы — учится бить, и постепенно выросли в бойцов MMA. На сегодняшний день уже есть система подготовки с нуля, есть специалисты.

В 90-е же годы ничего такого не было. Проводились какие-то подпольные бои. В России были популярны частные клубы, частные мероприятия, где проводились так называемые «бои без правил». Конкретно в Казани первые бои состоялись примерно в 1999-2000 годах. Я тогда был юн и присутствовал в качестве зрителя на первом подобном мероприятии, плюс принимал участие в показательных выступлениях. Почти все последующие бои я уже принимал участие в качестве со-организатора.

В Казани основателем промоутерского движения являлся Андрей Нестеренко по прозвищу Итальянец. Он сплотил вокруг себя тренеров, руководителей и убедил, что публике нужны зрелища, нужны бои. Они проходили не в спортивных клубах, а в ресторанах, ночных клубах: «Арена», затем «ЦКЖ», «Джентельмен Клуб» и другие. Исключением стал УНИКС — официальная площадка для далеко не официального действа. Первые поединки собирали у нас очень мало участников. Я однажды попробовал подраться в бою без правил. Понял, что это явно не мое. А были и те, кому очень по душе пришлась подобная драка. Мероприятия пошли одно за другим. Для меня это было некое сумасшествие, потому что били во всю силу, а каждый одевал все что хотел. Кто-то выходил драться в штанах от кимоно, кто-то — в шортах и с голым торсом. Кто-то в перчатках, кто-то — без перчаток. Я понял, что здесь убить здоровье можно враз. И никто вам его не восстановит. И никаких гонораров не хватило бы даже чтобы нос себе поправить сломанный. Гонорары были порядка двух-трех тысяч рублей. Иногда больше.

Бойцы и организаторы одних из первых боев без правил в Казани. Андрей «Итальянец» Нестеренко — с дипломом, Александр Даренков — в верхнем ряду, второй слева



Участников было мало. Были, конечно, и опытные спортсмены, и уличные драчуны. Была такая история: не смогли набрать необходимое количество людей для предстоящего вечера боев. Андрей Нестеренко пошел на ближайшую стройку, увидел там югославов, которые делали кирпичную кладку. А ребята такие здоровые, крепкие. Спрашивает: «Вы, вообще, дрались на улице?» Они отвечают: «Да, дрались. А будете драться на боях?» Согласились. Один из них даже занял второе место.

В общем, к своему стыду, о безопасности тогда мы не думали. Сейчас уже приходит понимание насколько это было опасно. У нас даже не было ограничения по возрасту. Помню, участвовал в боях даже начальник Восьмого батальона ОМОНа по кличке Ильич. Ему уже тогда было в районе пятидесяти лет. Представлял ушу. С ним были очень зрелищные поединки — стиль «пьяного мастера», стиль обезьяны и так далее. Он выходил даже с гораздо большими по весу соперниками, молодыми и сильными, и побеждал.

— Тогда, в начале 2000-х, могли представить, что у MMA со временем будет такая популярность, как сегодня?

— Лично я в это верил. Еще в 18 лет, когда я стал тренировать в секции карате, а затем и прикладные боевые искусства, сделал для себя вывод, что единоборства — это важнейшая часть моей жизни. Я понял, что у меня относительно хорошо получается с точки зрения спорта, позже понял, что очень хорошо получается с точки зрения педагогики, организации. Вот и сейчас, по мере сил, в составе нашей большой команды-семьи РСБИ работаю над дальнейшим развитием.

Когда мы только начинали проводить бои, это было стихийно. В какой-то момент начали закручивать гайки и просить проводить бои только по отдельным видам спорта. Площадки нам стали отказывать плюс кончались деньги у спонсоров и меценатов. Организовать самим и «отбить» деньги с входных билетов было достаточно проблематично, да и не умели мы этого тогда, если честно.

Новый виток случился, когда был организован первый турнир в «Пирамиде». Одним из организаторов этого знакового события был еще один мой коллега по основанию лиги «Татфайт» Рустем Зинатуллин. Тогда там был бой еще совсем молодого Александра Шлеменко с Венером Галиевым из Уфы. Шлеменко проиграл Венеру, нашему очень хорошему другу, который недавно проводил в Казани семинар, мастер-классы.

— Хотелось бы поднять важный вопрос о лицензировании тренеров по единоборствам в Татарстане. Как оно проходит сейчас?

— Да, это действительно важная тема в контексте травмоопасности. Я уже говорил, что единоборства далеко не на первом месте по травмам, но тем не менее любой контактный вид спорта предполагает риск получения повреждений различной степени тяжести. Поэтому обучать такому виду спорта должен только специалист, который сведет к минимуму такие риски, который проведет грамотную подготовку. Плюс наша задача не только воспитывать чемпионов, но и разносторонне развить личность, укрепить характер занимающегося. Нужно прививать лучшие человеческие качества, фундаментальные общечеловеческие принципы. Базовые принципы уважения: к старшим, к сопернику, принцип воздержания от насилия, привить патриотизм. Нам нужно воспитать людей с крепким характером. И если этим занимается какой-то неквалифицированный специалист, который умеет просто лупить по груше, то неизвестно, кто из его зала выйдет.

— Фактически, когда человека обучают единоборству, то дают ему в руки оружие?

— Да, но это не нож или пистолет, а оружие, которое всегда с ним. И он должен правильно им распоряжаться. Также нередки случаи, когда неквалифицированные люди попросту губят своими тренировками здоровье людей. Чаще всего — детей. Тренер с квалификацией, когда видит перед собой талантливого воспитанника, начинает тренировать его по индивидуальной программе. И она настроена на этого конкретного человека и учитывает множество параметров: вес, рост, возраст, психологические особенности, даже личная жизнь учитывается. Спринтер он или стайер — нюансов много. А тренер без квалификации, какой-нибудь условный мастер спорта, набирает себе группу и просто начинает гонять ребятишек так, как когда-то гоняли его, готовя к бою. Но это неправильно и одно дело, когда тебя, созревшего, готовили к боям, другое дело — подготовка детей и молодежи с учетом физиологических особенностей.

Конечно, я уважаю энтузиастов. Но только если они не губят здоровье занимающихся. Чтобы этого избежать, каждый тренер должен быть лицензирован. В Татарстане лицензированием занимается филиал РСБИ. Что такое лицензия? В первую очередь, это наличие специального педагогического образования, высшего физкультурного. Во-вторых, тренер должен относиться к легитимной, аккредитованной Министерством спорта федерации. Создать общественную организацию может любой, но получить разрешающий документ можно только от определенной российской спортивной федерации.

Почему же нельзя ограничиться только этим разрешающим документом, а обязательно нужна лицензия? Приведу такой пример: приходит какой-то человек к директору школы и говорит, что хочет открыть секцию карате. У него спрашивают: «А есть высшее образование?». Он отвечает: «Да, я — физрук». Его закономерно переспрашивают: «Но если ты физрук, то как будешь преподавать карате?». А он: «У меня вот бумага, ее подписал какой-нибудь сэнсэй, например, Накомура из Японии». Директор смотрит — действительно, подписал известный сэнсэй. Но так можно принести любую бумагу и от китайских сэнсэев, и тайских, индонезийских, а кто-то на английском языке принесет, все красиво опишет. И как директору школы разобраться, какой документ легальный, а какой — нет? Поэтому нужен единый документ. Сейчас он есть, в каждой официальной федерации он свой, но разобраться какой документ легитимный, а какой — нет, и должна помочь организация, имеющая право на выдачу лицензий. Этой организацией и является филиал РСБИ по Республике Татарстан. Лицензия выдается совершенно бесплатно, без всяких взносов или экзаменов. Человека с лицензией уже когда-то экзаменовала федерация, поэтому мы требуем документ о высшем образовании и документ от официальной федерации. При их наличии и выдаем лицензию.

— Раз эту процедуру лицензирования внедрили еще не везде, то получается некий правовой вакуум?

— Да, закон о физической культуре и спорте в нашей стране ничего нам подробно не разъясняет конкретно о тренерах по единоборствам. Поэтому, в принципе, преподавать карате может и обычный физрук. В связи с этим мы при участии Министерства спорта Республики Татарстан добились того, что есть рекомендательный порядок, в котором указано, что рекомендуется сотрудничать только с лицензированными специалистами, у которых есть документ от филиала российского союза боевых искусств. У нас очень много тренеров уже лицензировалось.

Есть ведь много людей без всякого высшего образования, которые просто снимают в аренду коммерческие помещения и преподают. Я бы рекомендовал родителям быть предусмотрительнее и внимательно изучать места, куда они отдают своих детей на тренировки. А также смотреть портфолио людей, которые их тренируют.

«В MMA нужен симбиоз Запада и Востока»

— Можете рассказать о кардинальном отличии поведения в MMA и том же карате…

— MMA идет с Запада. Его прародителем был панкратион, соревнования по которому проводились даже во время одних из первых Олимпийских игр. Вряд ли там были какие-то правила, неудивительно, если там вообще дрались до смерти. Особых традиций и философии боевого искусства в ММА не сложилось в истории. Но поведение во многом все-таки зависит от конкретной личности, ее воспитания и мировоззрения. Я бы тут всех в одну кучу не кидал.

Карате — это восточное единоборство, корни которого идут с Востока: Япония, Китай, Индия, Таиланд и так далее. Там очень бережно относятся к традициям, почитают основателей, уважение проявляется во всем. Приведу пример: если во время поединка карате-кекусинкай человек что-то оскорбительное крикнул на татами, то это для него может закончиться полным исключением из федерации и полной его дисквалификацией. Ему может быть закрыт путь в карате. Но почему никто не кричит? Не потому что такое жесткое требование и жесткие санкции, а потому что есть подготовка в плане поведения. Его к этому готовят с садика, со школы — неважно с какого возраста он пришел. В восточных единоборствах все начинается и заканчивается этикетом, вежливостью и дисциплиной. Это фундамент.

Как сказал один из сэнсэев: «Карате начинается с поклонов».

— В октябре прошел главный бой года в UFC, в котором Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора. Как прокомментируете его?

— На мой взгляд, результат был закономерен. Хабиб вел долгую и планомерную подготовку именно к этому бою. Все сильные стороны Нурмагомедова, которые ожидали многие увидеть, в этом бою проявились.

У Конора были шансы только если бы он сохранил свою форму. Но это было тяжело сделать, так как у человека не было с 2016 года боев. У него, видимо, пропало ощущение большой клетки, большого ринга, большого боя. Он просто слегка потерял форму и шансы имел небольшие.

— Многие даже удивились, что Конор выиграл один раунд из трех…

— Понимаете, боевые искусства — это абсолютно непредсказуемое зрелище. Есть такое понятие, как лаки-панч, «счастливый удар». Он вообще может прилететь абсолютно в любом бою любых соперников. Возьмите бой Александра Волкова на том же турнире, где был бой Конора с Хабибом. Волков весь бой доминировал, люди уже пошли чай наливать к следующему бою, с этим все было понятно. А он раз, и в концовке проиграл. На последних секундах. Даже сам соперник Волкова удивился такому результату.

Конечно, в поединке с Конором, Хабиб свел элемент случайности до минимума и благодаря этому выиграл.

— Очень много говорилось и о том, что было после боя. Хабиб в доли секунды перелетел через октагон и устроил драку с командой Конора. Ваше отношение к такой выходке российского бойца?

— А вы вспомните, как его доводили до этого. Не хотелось бы кого-то осуждать, читать морали. Лично мое мнение, как мастера восточных единоборств: конечно же, я против всех вот этих вещей, которые к спорту никакого отношения не имеют. Запад диктует нам моду на трештокинг, но лично я ее не приемлю. Да, это элемент шоу, но в некоторых случаях идет уже перебор — шоу выходит за рамки этики и приличий. Поэтому с трештокингом лучше не бороться, а просто выставлять рамки, границы.

Повторюсь, есть боевые искусства, которые пришли с Востока и там моду диктуют как раз восточные принципы. Возьмите тех же японцев: крайне вежливые, порядочные. И в противопоставлении им Запад, у которого все наигранно, много провокаций и оскорблений. На мой взгляд нужен некий симбиоз Востока и Запада. Должна быть какая-то концепция достойного поведения, пропагандирующая в первую очередь честную спортивную соревновательную борьбу.

Александр Даренков ( второй слева) в молодости

«Кто сделал из Хабиба звезду? Его папа»

— Есть мнение, что некоторые поединки UFC уже напоминают рестлинг, где в первую очередь важно шоу, а драки там наиграны, они же ненастоящие.

— Да, в UFC элемент шоу все больше возрастает. Но в ММА все равно на первом месте всегда будет спортивная составляющая. Кто сильнее — тот и будет побеждать. Ну а шоу требует в первую очередь западная публика. На спрос отвечают и предложением. Но важно все-таки выяснить кто сильнее в октагоне, а не кто кого сильнее перетроллит. Например, Ронда Раузи проиграла несколько боев подряд в UFC, ушла в рестлинг и там делает отличную карьеру.

— Пойдет ли по такому же пути Конор Макгрегор?

— Нет, думаю, у него в UFC есть определенная имиджевая роль. Он помогает привлекать спонсоров, подписывает кучу контрактов. Он после боя с Хабибом даже не особо-то и расстроился, по-моему. Нурмагомедов — это спортсмен по своей сути. А Макгрегор — это еще и шоумен.

— В России многие болели за Конора. Вы сами за кого переживали?

— Ну конечно, я буду всегда поддерживать того бойца, который защищает российский флаг. Тем более я с Хабибом познакомился во время его визита в Казань. Очень понравилось его поведение — скромное, хорошее.

Я познакомился и с его отцом. Замечательные люди. Отмечу, что это очень эрудированная семья. С ними можно поговорить абсолютно на любую тему. У Хабиба очень грамотные и четкие суждения. Думаю, что это от отца. А он, в свою очередь, отличный тренер и может для многих служить эталоном. Я внимательно смотрел, как Абдулманап Нурмагомедов проводил тренировку для детей, как он с ними общался. Кстати, для нас он сделал это все бесплатно.

— Кстати, первым делом Хабиб и говорил о том, что его папа отругает за такой поступок после боя…

— Меня тоже недавно спрашивали: «Что бы сделал на месте Хабиба после боя?» Наверное, взял бы микрофон и объяснил кто есть кто, без всяких потасовок. Наверное, мог бы использовать какие-то слова. Да, это не так бы запомнилось, но было бы лучше, на мой взгляд.

— Давайте смоделируем такую ситуацию: мальчик посмотрел бой Конора с Хабибом, пришел на один из ваших турниров, а потом говорит папе: «Хочу быть как они». Что посоветуете отцу?

— Сначала нужно до конца понять желание ребенка и сводить его в ту секцию, в которую он хочет. Спектр достаточно широкий: в Татарстане в единоборствах существует порядка 32 федераций, на любой вкус и цвет: айкидо, кикбоксинг, ушу, тайский бокс, тхэквондо, карате и так далее. Мое личное мнение: заставлять ребенка нельзя, он должен выбрать сам. Настаивать могут, что-то объяснять, но не заставлять.

Но самое главное, это показывать своим примером ребенку, как нужно себя вести. Заниматься можно чем угодно, но принципов поведения никто не отменял. Если дети уважительно относятся к своим родителям, то будут и брать пример с них. Тот же Хабиб первым делом на пресс-конференции вспомнил, что отец его поругает за такое поведение. Нужно сыну своему так и объяснять: «Кто сделал из Хабиба звезду? Его папа». Еще важно отметить, что если ребенок попадет к грамотному лицензированному тренеру, то он точно вырастет достойным человеком. Настоящий тренер всегда поможет и направит. Добьется ли ребенок больших побед — это уже вопрос следующий.

Партнерский материал



Андрей Лопата