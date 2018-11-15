Глушаков как невинный агнец. Пятерка главных «разрушителей» российского футбола

Они уничтожали не только тренеров, а целые клубы

По словам Рауля Рианчо, конфликт между Глушаковым и Каррерой начался еще летом. И закончился полной победой игрока, успешно «слившего» Карреру. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке «Реального времени» вспоминает самых титулованных «могильщиков» российского футбола, которые не только «съедали» тренеров, но и разрушали целые клубы.

2007 год. Евсеев против Бышовца

Чем закончилось: Евсеев и Бышовец — до сих пор злейшие враги

Отношения «Локомотива» и Анатолия Бышовца как-то сразу не сложились. Даже выигранный Кубок России Анатолий Федорович отмечал в стороне от остальных. Добил ситуацию открытый конфликт между Лоськовым, Евсеевым с одной стороны, и Бышовцем — с другой.

Все началось еще с зимних сборов. «Понимаю, если бы Семин или Валерий Филатов сказали бы, что Евсеев «Локо» не нужен. Я бы понял. Но под руководством Бышовца я тренировался всего неделю. И вдруг он говорит, что в моих услугах не нуждается. Я ответил, что с футболом заканчивать не собираюсь. Буду с «дублем» тренироваться. Потом был разговор с Семиным. Он сказал: «Играй за дубль». Я ему в ответ: «Привык зарабатывать деньги, а не получать». И как раз поступило предложение от Георгия Ярцева. Я согласился на него и ушел в «Торпедо» — заявил Евсеев.

Вслед за Евсеевым из «Локо» незамедлительно ушел Лоськов. Обе легенды российского футбола воссоединились в «Сатурне», который они вытащили в Кубок Интертото и даже победили «Штутгарт» на своем поле. С момента конфликта Евсеева и Бышовца прошло уже более 10 лет, однако обида на непонятное решение Анатолия Федоровича, чувствуется, останется навсегда. «При встрече руку ему не подам. Я не прощу Бышовца, ни-ког-да!» — Евсеев умеет быть категоричным, как никто другой.

За прошедшее время Евсеев успел стать коллегой Бышовца по тренерскому цеху. Теперь он тренирует «СКА-Хабаровск», который, увы, пока борется за выживание в ФНЛ. Будет ли когда-нибудь еще тренировать Анатолий Федорович — вопрос, наверное, уже риторический.

2012. Воронин против Силкина

Чем закончилось: оба скоропостижно покинули клуб, «Динамо» развалилось

Июнь 2011-го. Гостей «Арены Химки» встречало неторопливое московское лето. Тогда на «Динамо» ходили не только болельщики «бело-голубых», но и просто любители футбола. Даже болельщики «Спартака» Дмитрий Назаров и Александр Кузмак не скрывали своего восхищения динамовским футболом, а некоторые журналисты называли «Динамо» «Русской «Барселоной»… Апофеозом «СуперДинамо» стали разгромы «Локомотива» (4:1) и ЦСКА (4:0). Увы, следующей весной все резко изменились. Сначала с «Арены Химок» пропали любители изысканного футбола, а затем — и многие динамовские болельщики.

Неладное фанаты «бело-голубых» почувствовали после поражения от «Анжи» (0:1), после чего последовало домашнее унижение от «Зенита» (1:5). И понеслась… «В какой-то момент Силкин и сам изменился, и футбол решил изменить. Был у него один советчик в штабе, дул в уши… Все перевернулось. Стали играть от обороны, пропал результат. А в межсезонье Силкин заявил руководству: «Продавайте Самедова». «Причем мне ни слова, ни полслова. Узнал обо всем от динамовских начальников: «Мы не хотим тебя отпускать. Но главный тренер в тебе не заинтересован…» — заявил Александр Самедов. После серии неудачных матчей Андрей Воронин стал собирать команду в подтрибунке и просить ребят играть по-старому. Иногда проблески прежнего «Динамо» проскакивали, но «подтрибунная тактика» долго держаться не могла.

Весной 2012-го Воронин пошел на открытый конфликт с Силкиным и его оборонительным футболом. Болельщики «Динамо» изначально поддержали в конфликте тренера, но начало сезона 12/13 показало: футбол имени Силкина не выдерживает никакой критики. После разгрома от «Спартака» Сергей был отправлен в отставку. А Воронин уехал в аренду в «Фортуну». Из Дюссельдорфа Андрей ненадолго вернулся в «Динамо», но прежняя форма была потеряла. Воронин завершил карьеру, а его клуб через несколько лет очутился в ФНЛ. Из которого «выплыл» совсем недавно.

2012. Дзюба против Эмери

Чем закончилось: Тренера выкинули из «Спартака», но Эмери стал элитой тренерского цеха Европы

В «Спартаке»-2012 все начиналось так же здорово, как в силкинском «Динамо». Уже на 30-й секунде новая команда Унаи Эмери забила «Алании», а всего было одержано на старте 4 победы подряд. Однако разгром от «Зенита» (0:5) дал понять: в команде проблемы не только с тактикой, но и с взаимоотношениями футболистов и тренеров. При Эмери «Спартак» едва не обыграл «Барсу» на «Камп Ноу», но гораздо чаще проигрывал разгромно. После унижения от «Динамо» (1:5), к журналистам вышел Артем Дзюба и публично обозвал Эмери «тренеришкой».

Спустя годы Дзюба прекрасно помнит тот поступок. «Скажу сразу: Эмери — тренер сильный. Но как человек… Спросите потом даже у футболистов «Севильи», хотя бы у Коноплянки. Их тренер — крайне сложная личность. С одной стороны, скользковатая, с другой, психологически неуравновешенная, местами даже безумная. Он изначально не понял, куда попал, думал, что вокруг только союзники, а штаб, скажем так, мечтал его убрать.

Но разве это повод вызывать каждого игрока и говорить ему: ты — лучший, а все остальные — дерьмо? Русские таких приемов точно не понимают. Не жалею о том слове. Понятно, я не хотел, чтобы оно пошло в эфир, не знал, что меня снимают. Но какие могут быть эмоции, когда мы проигрываем «Динамо» 1:5, а тренер заходит в раздевалку и говорит: «Ребята, вы молодцы». Может уже знал об отставке? Но люди при тех его словах просто закипели. Было несколько эпизодов, когда он обвинял меня в том, в чем я не был виноват. Потом извинялся. Случались также разговоры из серии «ты лучший» и место на лавке при этом. В общем, команда не просто так начала разваливаться».

Партнер Дзюбы по тому «Спартаку» Евгений Макеев утверждает, что Эмери хотел угодить всем. «Ни для кого уже не секрет, что Эмери — хороший тренер. Это всегда было видно. Просто команда была слишком разболтана. Многие футболисты позволяли себе слишком многое в тренировочном плане: не выполняли какие-то указания, не возвращались вовремя на сбор. Не специально. Просто Эмери никого за это не наказывал. Кто-то думал, что все дозволено. Из всех этих эпизодов и накопилась такая атмосфера. Наверное, Эмери хотел как лучше — со всеми по-хорошему. Не получилось» — грустно констатировал Макеев.

Свою команду Эмери нашел чуть позже. Возглавив «Севилью», Унай трижды приводил ее к победе в Лиге Европы. Дзюба же прошлым летом был близок к переходу в «Кардифф» и «Фулхэм», но, по его словам, вмешались не совсем футбольные обстоятельства.

2013. Денисов против Это'О

Чем закончилось: полным развалом «Анжи»

Июль 2013. На 82-й минуте матча с «Крыльями» «Анжи» вел 1:0 благодаря голу Самуэля Это'О. Махачкалинцы спокойно доводили игру до прагматичной победы, как вдруг на удар решился Роман Воробьев. Мяч срикошетил от одного из защитников «Анжи» и дезориентировал Габулова — 1:1. Тогда еще никто не мог предположить, что махачкалинцы потеряли не просто очки. Они потеряли команду-мечту. И многие обвиняют в этом скандально известного игрока — Игоря Денисова.

На следующий день Игоря к себе домой вызвал Сулейман Керимов, который сообщил ему о расформировании «Анжи». «Сулейман, вы представляете, что сейчас все скажут, что Денисов еще и «Анжи» развалил?» — возразил Денисов Керимову. В итоге так и получилось. Как только Игорь перешел в «Динамо», зенитовские болельщики стали заряжать кричалку на мотив «Катюши»: «Эй, Дени-и-и-исов, развали их днище! Ра-а-азвали-и-и, как развалил «Анжи». После вылета «Динамо» в ФНЛ, Игорь окончательно закрепил за собой репутацию главного «могильщика» российского футбола.

Однако в «Анжи» не все было так однозначно, и исповедь Денисова это только подтверждает. «У меня были недопонимания с Это'О. То, что я увидел, после «Зенита» для меня было непонятно: когда футболист ходит с охраной, когда ему носят бутсы… Чтобы стать чемпионом, команда должна работать, работать. И отвечать за каждую копейку, которую получаешь.

«Убрали Гуса. По какой причине — нам не объяснили. Поставили вместо него Рене Мёленстеена. Мы наигрывали одну схему, приехали на игру, Это'О прямо при тренере поднял всю команду и сказал: «Не слушаем тренера, слушаем меня. Играем не так, а так. Меня отправил направо. После игры в раздевалке я сказал: «Вы так делаете, а потом во всем обвинят российских футболистов». За Это'О вступился Буссуфа: «Ты чего свой рот открываешь?». Ему я сказал: «С тобой потом поговорим».



На следующий день Это'О требовал извинений. Я сказал: окей, извиняюсь перед тренером и командой, хоть высказывание было негрубым. «Нет, ты должен извиниться именно передо мной» — «Послушай, друг мой сердечный. Я не извинялся даже в «Зените», перед своей любимой командой» — «Я здесь капитан. Ты должен извиниться, чтобы показать, что я тут главный» — «Такого не будет». Все закрутилось, завертелось, все дошло до Сулеймана. Я пришел и сказал: «Сулейман, ничего страшного, я буду искать команду». Мы пожали друг другу руки, меня отстранили от команды. Они полетели в Махачкалу, проиграли «Ростову», и Сулейман решил расформировать команду».

Недовольство Керимова, в конечном итоге, похоронило шансы «Анжи» на сколь-нибудь серьезное существование. Сейчас команда настолько бедна, что не все игроки могут позволить себе даже пообедать. А Игорь Денисов по-прежнему в строю: теперь он — краеугольный камень опорной зоны «Локомотива».

2015. Виллаш-Боаш против Кержакова

Чем закончилось: португалец «выжал» Александра из «Зенита»

При Андре Виллаш-Боаше порядки в «Зените» ужесточились. Увеличились штрафы за многие мелкие провинности, и одним из лидеров по их количеству был нападающий Александр Кержаков. После одной из тренировок португальский тренер «ошибочно» наказал форварда за «несуществующую» провинность и назначил очень крупный штраф. Более того, Виллаш-Боаш заставил своего «любимчика» прелюдно извиниться перед командой, хотя по словам Кержакова, многие понимали, что его вины в этом нет.

Сам Кержаков в своей книге «Лучший» написал, что для него не стало проблемой сделать публичные извинения, и Виллаш-Боаш даже простил его. Однако Кержакова не оказалось в заявке на матч ЛЧ с «Монако», а сам португалец в жесткой форме потребовал выплатить штраф. Нападающий «Зенита» понимал, что это — личная прихоть португальца, поэтому штраф так и не был заплачен. Будущего при португальце у Кержакова не было: по словам Александра, у тренера к нему была какая-то запредельная личная антипатия.

Кержаков немедленно уехал в «Цюрих» для получения игровой практики, но на Евро-2016 так и не попал и завершил карьеру. Сейчас Кержаков тренирует юниорскую сборную России. Виллаш-Боаш уже 2-й год сидит без клуба.