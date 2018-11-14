Елена Новик: «Неприятные истории в женском волейболе? Одни умеют деньгами управлять, а кто-то жадный»

Интервью с очаровательной волейболисткой «Динамо Казань»

Елене Новик 24 года, и она приехала в Казань на самую конкурентную позицию в команде — место связующей давно и крепко держит за собой капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева. Как говорит сама Елена, ехала, чтобы расти. Однако не одним волейболом привлекает внимание любителей женского волейбола невысокая связующая. Девушка обладает очаровательной внешностью и ее сердце свободно. Так что мужская половина болельщиков за ней будет следить особо пристально. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Новик, и выяснила главный фактор выбора в пользу Казани, какое событие до сих пор не дает ей покоя, каким должен быть мужчина мечты и что ей не нравится в казанском хоккее. Об этом и многом другом — в интервью «Реального времени»,

«Была влюблена в Казань уже давно»

— Вы приступили к тренировкам уже в августе, и только-только начали сезон. Не утомились уже бесконечно тренироваться?

— Ну да, уже хотелось поскорее начать сезона, влиться в игры, в этот азарт. На тренировках мы конечно играем в «двусторонках», это тоже интересно, но все-таки рутина, каждый раз одно и то же.

— Судя по социальным сетям тебе и другим новичкам Казань пришлась по вкусу.

— В Казань я была влюблена уже давно, мы же часто сюда и с другими командами приезжали. Удавалось везде погулять, много чего посмотреть — очень красивый город, местами напоминает Европу. Я не видела грязные места. Может быть мы не были в таких местах, но в основном чисто.

— А как же восточный дух города? Фишкой Казани всегда называли переплетение Запада и Востока.

— Нет, особо не чувствуется. Может только если мечети, и все.

— В любом случае не Южно-Сахалинск и уже хорошо, да?

— Да, уже отлично (смеется).

— Каково это большую часть жизни в течение сезона проводить в самолетах, играя на Дальнем Востоке?

— Первые полгода было тяжело даже не летать, а справляться с акклиматизацией, а потом уже привыкаешь… Как раз, когда сезон заканчивается (смеется). И дальше по кругу. Но сначала были просто дикие условия — все время находишься в таком коматозе, и тебе еще при этом надо тренироваться и играть — очень тяжело.

— Как коротали время в девятичасовых перелетах?

— Когда удается занять три-четыре свободных места, то удается поспать, ведь у нас не чартеры, а общие рейсы. А так за один полет удавалось посмотреть по три-четыре фильма. Читали книги, кто чем занят. А спать, когда ты сидишь в одном кресле — я так не умею.

— Какие книги и фильмы?

— Сейчас читаю роман в детективном жанре. А вообще могу и классику почитать, в последнее время бестселлеры. Вижу в книжных магазинах на специальных полках, тут же беру.

В Казань я была влюблена уже давно, мы же часто сюда и с другими командами приезжали

«Во время восстановления много раз думала закончить карьеру»

— В 2014 году ты получила довольно серьезную травму колена и восстанавливалась полтора года. Не было мыслей «а может бросить все и уйти из спорта»?

— Конечно, были.

— Что помогло остаться?

— Не знаю, как-то находила в себе силы работать дальше и восстанавливаться. Плакала очень много. Да, не раз хотела завершить, но удерживала надежда, что восстановлюсь и все будет хорошо.

— Кто-нибудь поддерживал 20 летнюю девушку в такой ситуации?

— Да, девочки из команды поддерживали, родственники. Некоторые мне говорили: «Лен, ты понимаешь, если ты закончишь, то дальше надо будет как-то идти по жизни без спорта, искать себя заново». Естественно я это понимала, тяжело было думать об этом. Ведь спортсмену тяжело уходить в никуда. Кому-то удается себя найти, а некоторые теряют.

— А варианты в голове были, чем можно еще заняться если вдруг придется завершить карьеру в волейболе?

— На тот момент только в спорте. Может фитнесс-инструктором. Тренером идти — это все-таки адский труд. Маленьких детей я бы точно не смогла тренировать. Наблюдаешь за тем, как работают тренеры, это тяжело.

— В команде есть еще одна волейболистка, которая была в похожей ситуации — Александра Пасынкова. Обсуждали с ней, как она прошла через это?

— Да, ее тоже все поддерживали. Говорили: «Саня, не опуская руки, ты сильная». Она молодец. Я не представляю, как это два года подряд на первой же игре травмироваться, и что у нее было внутри, психологическое состояние. Тоже на тот момент хотела завершить. Никому вообще не пожелаю этого.

«Не знаю, как-то находила в себе силы работать дальше и восстанавливаться. Плакала очень много. Да, не раз хотела завершить, но удерживала надежда, что восстановлюсь и все будет хорошо». Фото sakh-volley.shl.sportsng.ru

«До сих пор в душе сидит досада за поражение в чемпионате Европы в Турции 2012»

— Ты воспитанница московской школы волейбола, и наверняка следила и равнялась на «Динамо». Кого ставила в пример?

— Конечно, хотелось там поиграть. Для меня была и остается кумиром Марина Бабешина. Это в российском волейболе. А в мировом на данный момент нравится американка Картни Ллойд.

— Какие чувства испытываешь, когда выходишь играть на одном паркете с кумиром детства?

— Года три назад было — «вау». А сейчас уже какой-то боязни нет, просто мысли, что надо выходить и играть.

— В 2012 году ты капитанила в юниорской сборной на Чемпионате Европы в Турции. Какие самые яркие впечатления остались от того турнира?

— До сих пор у меня где-то глубоко в душе сидит досада за то обидное поражение от Турции в полуфинале. Обидно было. Могли выиграть. Дай я в решающий момент пас туда, куда надо, и все могло сложиться по-другому.

— То есть в том поражении считаешь виноватой себя?

— Отчасти да. Понятно, что нападающие тоже должны решать, но в тот момент я выбрала не того нападающего, который был готов забить в концовке. Судьбоносный момент. Мы до сих пор вспоминаем с тренером Светланой Сафроновой (тренер в школе волейбола им. Екатерины Гамовой, — прим. ред.) этот полуфинал.

«В ситуации со скандалом в «Протоне» считаю виноватым руководство»

— Недавно в социальных сетях у всех бывших игроков «Протона» — и у тебя, и у Анастасии Бавыкиной появилась публикация, где вы возмущаетесь коллективным письмом нынешних игроков команды. В письме, в частности, обвиняют тренера в фаворитизме, а бывших игроков — в дедовщине, которые выгоняли молодых из раздевалки.

— Жалко, конечно, что в это все втянули девчонок. Кто-то от безысходности это сделал, поскольку работу найти сложно. Кто-то… Не буду все поднимать, но у всех своя дорога. Мне только жалко девочек. А что творит начальство в клубе — это уже их дела.

— То есть, виновата не команда, написавшая эту петицию, а руководство?

— Как я уже говорила, кто-то подписывал от безысходности, кто-то просто по-молодости. Я считаю, что начальство все-таки виновато.

— У Бавыкиной несколько другой взгляд. В своем послании она гневно обращалась именно к девушкам из команды.

— Если бы я сейчас была в клубе, то эту бумажку никогда в жизни не подписала. Я считаю, что это низкий поступок. И по отношению к игрокам команды, и по отношению к тренеру, с которым они играли. Но опять же, мы не знаем всей ситуации, почему они это сделали.

«Женский волейбол — это не хоккей, футбол или баскетбол. Не такой популярный он потому, что телевидение его мало транслирует. У нас и сборная немалых успехов добилась, а народу все-равно мало на трибунах». Фото ruspekh.ru (на фото — Анастасия Бавыкина)

— В содержании петиции есть доля правды? Что у тренера были любимчики и дедовщина?

— Если судить из того, что я слышала, нет, неправда. Там не выгоняют кого-то из раздевалок. Да, у всех бывают конфликты, все-таки это женский коллектив. Но таких ситуаций, как описано в том письме, нет.

— Вообще в российском женском волейболе собралось немало неприятных историй. Эта ситуация в «Протоне», было протестующее краснодарское «Динамо». Как считаешь, с чем это связано?

— Да, была еще история с «Омичкой». Наверное, в деньгах. Кто-то умеет ими правильно управлять, а кто-то жадный.

— А не кажется, что просто женский волейбол сейчас не очень популярен, и его просто потихоньку «скукоживают», лига уменьшается.

— А так всегда было. Женский волейбол — это не хоккей, футбол или баскетбол. Не такой популярный он потому, что телевидение его мало транслирует. У нас и сборная немалых успехов добилась, а народу все-равно мало на трибунах.

— Кстати, касательно сборной: как считаешь, почему наши девчонки вылетели с чемпионата мира в Японии так рано?

— Когда выпадает один ключевой игрок, (Наталья Гончарова, — прим. ред.) а на ней была основная нагрузка, то естественно надо перестраиваться. А полноценной замены не было. И поэтому где-то немного нашим не хватило. В каждой партии, в каждой игре по чуть-чуть.

— А почему тогда мужчины тоже выступили слабо на чемпионате мира?

— Зато мужчины Лигу Наций выиграли. В 2012-м году Олимпиаду взяли. Все-равно там ситуация лучше. Я с ними не общалась, но из того, что читала, поняла, что там тоже много травмированных игроков было. Мы с ними были на сборах, и там постоянно кто-то лечился, игроки менялись. Видимо тоже подошли к чемпионату мира не в лучшем физическом состоянии.

«В Казани я расту»

— На твоей позиции играет Евгения Старцева — мастодонт в команде, и скорее всего тебе пока уготована роль сменщицы.

— Да, у нас пока обговаривается так, что будет стабильно двойная замена. Конечно, хочется играть намного больше, и надеюсь со временем тренер будет доверять мне. Я знала, что, когда приду сюда, у меня не будет той игровой практики, какая была на Сахалине и в «Протоне».

— Я помню, ты говорила, что у тебя были сомнения, переходить ли. Какой фактор оказался решающим в пользу перехода в Казань?

— В первую очередь — тренер. Считаю его лучшим в России. Очень нравится с ним работать, как он ведет тренировочный процесс. Я уже очень много узнала от наставников в плане тренировочного процесса. О нюансах своей техники, о которых мне никто никогда даже не говорил. А также потому что здесь могу научиться новому — у той же Жени Старцевой. То есть, здесь я расту.

У нас сейчас нет игрока, которому любой мяч «подвесил» и он забивает. Придется всем попотеть. Но победить можно всех





— «Динамо Казань» в основном укомплектовано российскими игроками, при одном легионере. При таком раскладе можно рассчитывать на успех в Лиге Чемпионов?

— Рассчитывать можно, только если у нас будет общая слаженная игра. Только так. У нас сейчас нет игрока, которому любой мяч «подвесил» и он забивает. Придется всем попотеть. Но победить можно всех. Как-то в турецкой команде был сезон, где было много топовых игроков, а они его провалили. Главное — это желание и характер.

«Не отрицаю, что в Казани появится принц»

— Нашей мужской части читателей будет интересно, что у тебя с личной жизнью?

— Сейчас я свободна. Была в отношениях, но так сложилось, что расстались.

— Ты открыта для предложений? Вдруг в Казани найдется принц на белом коне.

— Конечно, это возможно. Я не бегаю и не ищу его, но все возможно.

— Каким он должен быть в твоем представлении?

— Умный, с чувством юмора, ответственный. Вот главные три фактора.

— Если тебе поступит предложение сняться в мужском журнале в откровенном образе, то ты?

— А у нас была у пиарщиков идея для фотосессии, где кто-то должен был быть полуобнаженный с грудью закрашенной позолотой, а кто-то в топе. Но мы так подумали, и отказались. Понятно, что это нужно в том числе и для популяризации женского волейбола. Но мы не пошли на это.

— То есть ты не готова на такие фотосессии?

— Нет. Для меня это непривычно и пока неприемлемо. Может быть для личного архива, но не на всеобщее обозрение.

«Когда дерутся на хоккее — это круто. Но в Казани на хоккее было скучно»

— Тебя уже узнают в городе?

— Да, уже были случаи. Когда ходим где-нибудь прогуляться по Баумана или в заведении.

— Это приятно или не нужно?

— Это нормально. Такое происходило не только в Казани. Тем более узнают больше не пофамильно, а видели высоких девочек и говорил «о, смотри девочки волейболистки». Ну я хожу среди таких высоких девочек (смеется).

— Вы с девчонками частенько выбираетесь на матчи других казанских команд.

— Да, это интересно. В первый раз хоккей в живую посмотрела на Сахалине, там команда выступает в Азиатской хоккейной лиге. Очень понравилось: атмосфера, драки — прикольно.

— Прикольно, когда дерутся?

— Да. Бывает, когда уже скучная игра, и хочется разбавить чем-то. И начинается «махание» — это круто. Баскетбол мне тоже нравится. Такие мужички тяжеленькие бегают.

— А как тебе атмосфера на хоккее в Казани?

— Мне на первой игре здесь не понравилось (матч «Ак Барса» против подольского «Витязя» 3:5). Было очень скучно, много видеопросмотров… В общем, я не впечатлена.