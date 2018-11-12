Сила Педана, тренерские метаморфозы и камбэк капитана «Ак Барса»

Как Билялетдинов готовит команду на девятиматчевую серию игр

Фото: Максим Платонов

Отсутствовавший почти месяц казанский «Ак Барс» вернулся на родную «Татнефть Арену» пока в неполном составе, хотя игроки признавались, что пауза на игры сборных позволила им «зализать раны». Некоторые «сборники» пока отходят от перелетов, а кто-то (как Андрей Педан) уже вовсю отрабатывает меньшинство. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой для прессы тренировке и узнал, в каких сочетаниях команда готовится к играм со «Слованом» и ЦСКА, как Педан оценивает свой дебют в сборной и кого Билялетдинов временно наигрывает в бригаде большинства. Об этом и других сюжетах с тренировки «барсов» — в материале «Реального времени».

Неугомонный Педан

Достаточно продолжительная выездная серия и последующий перерыв в первенстве КХЛ здорово подогрел интерес к команде со стороны прессы и среди болельщиков. Как только команда появилась на льду, интерес подскочил еще выше. Такая серьезная перетряска в составе обычно как раз происходит во время отсутствия «сборников».

Во-первых, на площадке появился Александр Свитов, не выходивший на лед вместе с первой командой со времен завершения финальной серии Кубка Гагарина — 2018. Капитан пропускал всю предсезонку и первую часть нынешнего сезона. Сегодня же Свитов занимался в желтых сетках вместе с Клинкхаммером и Глуховым.

— Свитов тренируется с командой. В какой он форме? — спрашивали журналисты Билялетдинова после занятий.

— Играть он будет. Насчет его формы мне сложно сказать, он играл за «Барс», но это совершенно другое. Ему будет сложно, но он должен через это пройти.

— На ваш взгляд, насколько сложно будет вернуться Свитову после пропущенной предсезонной подготовки и двух месяцев в начале сезона?

— Это сложно. Но он игрок опытный, должен набрать форму, — сказал специалист.

А вот Александр Бурмистров сделал серьезный «карьерный скачок» и надел зеленую сетку первого звена вместе с Азеведо, а также… Данисом Зариповым. Далеко не факт, что в завтрашней игре первое звено так и будет выглядеть, скорее всего, Бурмистров и Зарипов просто заменяли на тренировке отсутствовавших пока Антона Ландера и Иржи Секача, которые в Казань уже прибыли, но, видимо, от перелета отойти не успели.

Андрей Педан вернулся с Кубка Карьяла лишь накануне, однако сегодня утром уже бегал на льду



Зато успел Андрей Педан. Он также вернулся с Кубка Карьяла лишь накануне, однако сегодня утром уже бегал на льду. Когда ваш корреспондент спросил, почему из всех сборников, игравших в Финляндии, сегодня тренируется лишь он, защитник нескромно, но с долей юмора ответил: мол, видимо, сил больше, чем у остальных.



— Как сам оцениваешь свой дебют в сборной России? — начал беседу корреспондент «Реального времени».

— Это не ко мне вопрос, а к тренерам. Я считаю, что хорошо сыграл. Доволен результатом.

— Как атмосфера внутри сборной?

— Мне понравилось, русский дух чувствуется, там все это сохранено, национальная сборная все-таки. Отличный коллектив, подготовка на уровне.

— Среди всех сборников, выступавших на Кубке Карьяла, ты один, кто сегодня тренируется. Это о чем говорит?

— Наверное, у меня сил больше, — сказал Педан с улыбкой.

Билялетдинов закладывал «физику» на девятиматчевую серию игр

В остальных же сочетаниях сюрпризов было меньше. В красном тренировочном джерси ожидаемо занимались Альберт Яруллин — Андрей Марков, а вот место Зарипова вместе со Станиславом Галиевым и Владимиром Ткачевым занял Андрей Попов.

В оранжевых сетках: Рафаэль Батыршин — Никита Лямкин, Артем Лукоянов — Артем Михеев — Алексей Потапов. А в желтых Романы — Манухов и Абросимов, а также Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Михаил Глухов. Правда, уже к середине занятий и эти сочетания тренерский штаб «разбил» и вновь все перетряс.





Зинэтулла Билялетдинов: «Сейчас девять игр подряд у нас будет, мы как раз готовились к этой длительной серии»



— В каком состоянии команда подходит к домашней серии? — спросили журналисты Билялетдинова после тренировки.

— Те, кто работал с нами, я считаю, в нормальном функциональном состоянии. Мы и поработали, и отдохнули. Считаю, что мы готовы к играм, которые будут непростыми. Сейчас девять игр подряд у нас будет, мы как раз готовились к этой длительной серии. Что касается «сборников», то вы видели, что не было двух легионеров и Юдина. Но они будут днем, будут готовиться.

— Насколько сильно отличаются кондиции игроков, которые вернулись из сборной, с теми, кто оставался с командой?

— Те, которые были в сборной, у них больше игровых кондиций, потому что они не отходили от игр. В плане игры они готовы, но нагрузка на них легла немалая. А что касается тех, кто был с нами, мы тренировались, не играли. Посмотрим, первая игра покажет.

— Шарыченков не тренируется с командой, но работает индивидуально.

— Пока индивидуально тренируется, он еще в гипсе. Всю черновую работу он выполняет, но с командой пока не занимается.

Метаморфозы сочетаний по-билловски

После долгих «втягивающих» занятий, в основном без шайбы, игроки наконец получили возможность выполнить и игровые упражнения. Сначала отрабатывали вход в зону, а как только голкипер шайбу отражал, двое форвардов вставали перед ним в расчете закрыть обзор и подправить пущенную по низу шайбу.

Затем команда разделилась на две части — по два звена, и разошлась по вратарским зонам, где стали играть в хоккейную «американку» — игру в одни ворота, где одна команда обороняется, а другая атакует. Специально под это занятие Свитов перешел в «атакующее» красное звено, сменив желтое джерси на соответствующее. Попов же спустился к желтым.

Роб Клинкхаммер забрал зеленое джерси у Андрея Педана и «поднялся» в номинальную «временную» бригаду большинства — вместе с Азеведо, Зариповым и Бурмистровым. Андрей же получил от него желтую сетку и поехал защищать ворота.

После долгих «втягивающих» занятий, в основном без шайбы, игроки наконец получили возможность выполнить и игровые упражнения

— Как чувствуешь себя в спецбригаде большинства с Азеведо и Клинкхаммером? — спрашивал корреспондент «Реального времени» у Бурмистрова после тренировки.

— Нормально, чувствовал себя на своем месте, — бойко отрапортовал форвард.

— Как вообще команда готовится к домашней серии, учитывая, что многих «сборников» не было?

— Настроение у всех хорошее. Подготовились к играм. Кто-то залечил свои болячки, кто-то отдохнул. Соскучились по домашней арене, по нашим болельщикам. С нетерпением ждем матча со «Слованом».

— Педана и Юдина с Абросимовым в команде поздравили с удачной командировкой в сборные?

— Ребята как-то по-своему каждый подошли, поздравили. Чего-то особенного не было. Я с ребятами был на связи, поэтому знал обо всех их успехах.

— Матч с ЦСКА будет самым интересным в предстоящей домашней серии?

— ЦСКА — это и есть ЦСКА, будет хорошая игра. Быстрая команда, играет в такой же хоккей, как и мы. Думаю, матч не будет отличаться от прошлого финала Кубка Гагарина.

— А в звене с Зариповым и Азеведо как себя чувствуешь? Уже нащупали взаимодействия?

— Мы только первую тренировку провели вместе. Будет игра, надеюсь, мы проведем матч хорошо и поможем команде выиграть, — пообещал Бурмистров.

1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов