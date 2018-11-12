Сила Педана, тренерские метаморфозы и камбэк капитана «Ак Барса»
Как Билялетдинов готовит команду на девятиматчевую серию игр
Отсутствовавший почти месяц казанский «Ак Барс» вернулся на родную «Татнефть Арену» пока в неполном составе, хотя игроки признавались, что пауза на игры сборных позволила им «зализать раны». Некоторые «сборники» пока отходят от перелетов, а кто-то (как Андрей Педан) уже вовсю отрабатывает меньшинство. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой для прессы тренировке и узнал, в каких сочетаниях команда готовится к играм со «Слованом» и ЦСКА, как Педан оценивает свой дебют в сборной и кого Билялетдинов временно наигрывает в бригаде большинства. Об этом и других сюжетах с тренировки «барсов» — в материале «Реального времени».
Неугомонный Педан
Достаточно продолжительная выездная серия и последующий перерыв в первенстве КХЛ здорово подогрел интерес к команде со стороны прессы и среди болельщиков. Как только команда появилась на льду, интерес подскочил еще выше. Такая серьезная перетряска в составе обычно как раз происходит во время отсутствия «сборников».
Во-первых, на площадке появился Александр Свитов, не выходивший на лед вместе с первой командой со времен завершения финальной серии Кубка Гагарина — 2018. Капитан пропускал всю предсезонку и первую часть нынешнего сезона. Сегодня же Свитов занимался в желтых сетках вместе с Клинкхаммером и Глуховым.
— Свитов тренируется с командой. В какой он форме? — спрашивали журналисты Билялетдинова после занятий.
— Играть он будет. Насчет его формы мне сложно сказать, он играл за «Барс», но это совершенно другое. Ему будет сложно, но он должен через это пройти.
— На ваш взгляд, насколько сложно будет вернуться Свитову после пропущенной предсезонной подготовки и двух месяцев в начале сезона?
— Это сложно. Но он игрок опытный, должен набрать форму, — сказал специалист.
А вот Александр Бурмистров сделал серьезный «карьерный скачок» и надел зеленую сетку первого звена вместе с Азеведо, а также… Данисом Зариповым. Далеко не факт, что в завтрашней игре первое звено так и будет выглядеть, скорее всего, Бурмистров и Зарипов просто заменяли на тренировке отсутствовавших пока Антона Ландера и Иржи Секача, которые в Казань уже прибыли, но, видимо, от перелета отойти не успели.
Зато успел Андрей Педан. Он также вернулся с Кубка Карьяла лишь накануне, однако сегодня утром уже бегал на льду. Когда ваш корреспондент спросил, почему из всех сборников, игравших в Финляндии, сегодня тренируется лишь он, защитник нескромно, но с долей юмора ответил: мол, видимо, сил больше, чем у остальных.
— Как сам оцениваешь свой дебют в сборной России? — начал беседу корреспондент «Реального времени».
— Это не ко мне вопрос, а к тренерам. Я считаю, что хорошо сыграл. Доволен результатом.
— Как атмосфера внутри сборной?
— Мне понравилось, русский дух чувствуется, там все это сохранено, национальная сборная все-таки. Отличный коллектив, подготовка на уровне.
— Среди всех сборников, выступавших на Кубке Карьяла, ты один, кто сегодня тренируется. Это о чем говорит?
— Наверное, у меня сил больше, — сказал Педан с улыбкой.
Билялетдинов закладывал «физику» на девятиматчевую серию игр
В остальных же сочетаниях сюрпризов было меньше. В красном тренировочном джерси ожидаемо занимались Альберт Яруллин — Андрей Марков, а вот место Зарипова вместе со Станиславом Галиевым и Владимиром Ткачевым занял Андрей Попов.
В оранжевых сетках: Рафаэль Батыршин — Никита Лямкин, Артем Лукоянов — Артем Михеев — Алексей Потапов. А в желтых Романы — Манухов и Абросимов, а также Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Михаил Глухов. Правда, уже к середине занятий и эти сочетания тренерский штаб «разбил» и вновь все перетряс.
— В каком состоянии команда подходит к домашней серии? — спросили журналисты Билялетдинова после тренировки.
— Те, кто работал с нами, я считаю, в нормальном функциональном состоянии. Мы и поработали, и отдохнули. Считаю, что мы готовы к играм, которые будут непростыми. Сейчас девять игр подряд у нас будет, мы как раз готовились к этой длительной серии. Что касается «сборников», то вы видели, что не было двух легионеров и Юдина. Но они будут днем, будут готовиться.
— Насколько сильно отличаются кондиции игроков, которые вернулись из сборной, с теми, кто оставался с командой?
— Те, которые были в сборной, у них больше игровых кондиций, потому что они не отходили от игр. В плане игры они готовы, но нагрузка на них легла немалая. А что касается тех, кто был с нами, мы тренировались, не играли. Посмотрим, первая игра покажет.
— Шарыченков не тренируется с командой, но работает индивидуально.
— Пока индивидуально тренируется, он еще в гипсе. Всю черновую работу он выполняет, но с командой пока не занимается.
Метаморфозы сочетаний по-билловски
После долгих «втягивающих» занятий, в основном без шайбы, игроки наконец получили возможность выполнить и игровые упражнения. Сначала отрабатывали вход в зону, а как только голкипер шайбу отражал, двое форвардов вставали перед ним в расчете закрыть обзор и подправить пущенную по низу шайбу.
Затем команда разделилась на две части — по два звена, и разошлась по вратарским зонам, где стали играть в хоккейную «американку» — игру в одни ворота, где одна команда обороняется, а другая атакует. Специально под это занятие Свитов перешел в «атакующее» красное звено, сменив желтое джерси на соответствующее. Попов же спустился к желтым.
Роб Клинкхаммер забрал зеленое джерси у Андрея Педана и «поднялся» в номинальную «временную» бригаду большинства — вместе с Азеведо, Зариповым и Бурмистровым. Андрей же получил от него желтую сетку и поехал защищать ворота.
— Как чувствуешь себя в спецбригаде большинства с Азеведо и Клинкхаммером? — спрашивал корреспондент «Реального времени» у Бурмистрова после тренировки.
— Нормально, чувствовал себя на своем месте, — бойко отрапортовал форвард.
— Как вообще команда готовится к домашней серии, учитывая, что многих «сборников» не было?
— Настроение у всех хорошее. Подготовились к играм. Кто-то залечил свои болячки, кто-то отдохнул. Соскучились по домашней арене, по нашим болельщикам. С нетерпением ждем матча со «Слованом».
— Педана и Юдина с Абросимовым в команде поздравили с удачной командировкой в сборные?
— Ребята как-то по-своему каждый подошли, поздравили. Чего-то особенного не было. Я с ребятами был на связи, поэтому знал обо всех их успехах.
— Матч с ЦСКА будет самым интересным в предстоящей домашней серии?
— ЦСКА — это и есть ЦСКА, будет хорошая игра. Быстрая команда, играет в такой же хоккей, как и мы. Думаю, матч не будет отличаться от прошлого финала Кубка Гагарина.
— А в звене с Зариповым и Азеведо как себя чувствуешь? Уже нащупали взаимодействия?
— Мы только первую тренировку провели вместе. Будет игра, надеюсь, мы проведем матч хорошо и поможем команде выиграть, — пообещал Бурмистров.
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