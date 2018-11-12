Финский кооператив, или Назад в будущее: Россия продолжает развитие по вектору ОИ-2014

Хочется напомнить: Сочи-2014 позади…

На протяжении многих лет идут дискуссии о целесообразности проведения Еврохоккейтура в нынешнем его формате, но принципиально не меняется ничего. Даже сложно вспомнить, когда последний раз победа в Кубке Карьяла доставляла удовольствие и вызывала настоящую гордость за российский хоккей. Наверное, так было аж в 2006 году, когда сборную тренировали Быков и Захаркин, а любые успехи на этапах Евротура еще вызывали эмоции, так как тогда особых успехов в этом турнире у российской сборной не было. Нынешнее первое место в Финляндии, безусловно, заслуженное. По игре россияне превзошли всех и даже с определенным запасом, пусть и уступили (2:5) в последней игре чехам накануне. Однако много вопросов после этого этапа снова оставили неигровые моменты. О том, как сборная России продолжает следовать принципам предыдущего олимпийского цикла и почему это довольно спорно, — в материале «Реального времени».

Воробьев полностью подконтролен Ротенбергу

Пожалуй, самое интересное на нынешнем Кубке Карьяла было связанно с тренерским штабом. Всем прекрасно известно, какой Илья Воробьев сильный хоккейный тренер. Но не до конца было понятно, что у него с характером — единственный турнир в роли главного, майский чемпионат мира в Дании, полную картину о его человеческих качествах не предоставил. Продолжит ли он грубую линию поведения Знарка? А может, станет проповедником открытости и доверия, как Быков и Захаркин? А может, мы наблюдаем за становлением нового Зинэтулы Билялетдинова?

На все эти вопросы ответ был получен практически сразу. Мы уже рассказывали, что Воробьев и не думает устанавливать в сборной порядки. Он всем своим поведением до этого этапа и уже непосредственно в Финляндии дал понять, что является полностью подконтрольной фигурой и о никакой самостоятельности речи быть даже не может. Сборной России по-прежнему управляет Роман Ротенберг. В этом году его должность на сайте ФХР указана как «руководитель штаба национальной сборной России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы, первый вице-президент ФХР». За этими должностями перечисляются еще с десяток менее ключевых, но это не суть как важно, когда из года в год ничего не меняется и всем понятно, кто управляет российским хоккеем в его нынешнем виде. А кто будет тренировать сборную, по сути не так-то и важно.

Воробьев и не думает устанавливать в сборной порядки. Он всем своим поведением до этого этапа и уже непосредственно в Финляндии дал понять, что является полностью подконтрольной фигурой и о никакой самостоятельности речи быть даже не может



В плюсе только Гатиятуллин

Илья Воробьев два года назад в Казани, на финале Востока в розыгрыше Кубка Гагарина, выглядел стильно, нередко улыбался и не отказывал в интервью, да и по хоккейной части было очевидно, что это самый прогрессирующий тренер страны на тот момент. Сейчас Илья Петрович изменился даже внешне — словно, он постарел лет на 5-7 всего за полгода — с тех самых пор, как возглавил сборную. На самом деле, его должность сейчас — одна из самых непривлекательных работ в мировом хоккее. Ведь даже после выигранных турниров (включая Олимпиаду), с тобой всегда могут попрощаться, как со Знарком. Да, так было и при Быкове с Захаркиным, которым былые услуги не помогли на памятном позорном заседании ФХР, где решалась их судьба. Но Вячеслав Аркадьевич и Игорь Владимирович тогда, хотя бы, сами давали поводы для своей травли. А Воробьев под нее может попасть в любой момент и по обстоятельствам, совсем от него независящим.

На этом фоне выигрышной видятся позиции его помощников. Тот же Анвар Гатиятуллин, очень здорово проявивший себя в прошлом сезоне в «Тракторе», нынче отвечает в сборной за работу с защитниками. За первые два матча на Кубке Карьяла россияне пропустили всего один гол — от шведов во втором матче, да и то из-за грубой индивидуальной ошибки Артема Зуба, абсолютно худшего защитника нашей сборной на финском этапе.

Но сборная России с нынешними признаками частной организации, а не народной команды, не была бы собой, если бы снова не случилось какого-нибудь коллапса с кем-нибудь из тренерского штаба. Так внезапно выяснилось, что контракт с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным в сборной закончился и в Финляндию он так и не приехал.

Досрочная победа

По большому счету, серьезное игровое сопротивление россияне встретили лишь в последней встрече Кубка Карьяла, с чехами (2:5). В победных матчах с финнами (3:0) и шведами (4:1) ничего подобного не было и близко, да и сама российская сборная, досрочно выигравшая финский этап, в этой игре не готова была выжимать из себя все соки. Любопытно, что на фоне уверенной победы над финнами в первой игре ФХР неожиданно собрала пресс-тур в Финляндию. Раз этого не сделали еще до турнира, то наверняка были опасения, что хорошего хоккея и результата россияне не покажут.

По большому счету, серьезное игровое сопротивление россияне встретили лишь в последней встрече Кубка Карьяла, с чехами



По-настоящему показательной стала вторая игра против шведов. За счет индивидуального мастерства тройки СКА Кузьменко — Бывальцев — Барабанов, были забиты две ключевые шайбы плюс создано множество опасных моментов. Тот же Кузьменко, сделавший дубль, мог спокойно забивать и третий гол, но шайба в одном из эпизодов угодила в перекладину.

Отметим также, что абсолютным лидером в сборной Швеции образца Евротура выглядит центрфорвард «Ак Барса» Антон Ландер, который проделывает феерический объем работы на льду, не проводя ни одной «холостой» смены.

Педан сыграл ярко только первый матч

Очень здорово, что именно на этот этап Евротура попал защитник «Ак Барса» Андрей Педан. Он хорошо смотрелся на старте сезона в играх за казанский клуб и заслужил просмотра в сборной. В первой игре против финнов он стал лучшим среди игроков обороны. В матче против шведов он сыграл уже не так ярко и был на льду, когда сборная пропустила шайбу. Правда, во многом, это было вызвано невнятной игрой его напарника по оборонительной паре, Артема Зуба. А в игре против чехов Андрей стал и вовсе единственным защитником, который набрал нелицеприятные «минус три» по показателю «плюс-минус».

Один успешный матч, один провальный и один посредственный — такое выступление защитника не говорит пока ни о чем. Вывод: Педана нужно звать и на следующий этап Евротура, чтобы понимать его потенциал и уже точно получить ответ на вопрос, поможет ли он на чемпионате мира в мае.

В воротах против чехов сыграл голкипер ЦСКА Илья Сорокин, хотя что мешало в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче дать сыграть вратарю ярославского «Локомотива» Илье Коновалову?



Интересы СКА и будущее Бурдасова

Перед заключительной игрой с чехами сборная России даже не проводила ледовую тренировку. Некоторые изменения в составе наводили на мысли, что Воробьев тоже переключился из режима тренера сборной в режим тренера клуба. Так отдых получили игроки СКА Динар Хафизуллин и Александр Барабанов. Вероятнее всего, Илья Петрович, будучи тренером питерского клуба, попросту дал отдохнуть своим хоккеистам перед завтрашней важной игрой СКА против лидера Восточной конференции — «Автомобилиста».

Есть и другой момент, еще более неоднозначный. В воротах против чехов сыграл голкипер ЦСКА Илья Сорокин, хотя что мешало в ничего не значащем с турнирной точки зрения (хотя таблицу Евротура по умолчанию можно считать мало значимой) дать сыграть вратарю ярославского «Локомотива» Илье Коновалову? Он здорово провел октябрь и заслуженно стал лучшим новичком лиги в этом игровом месяце.

Кстати, многим уже как-то позабылись слова, сказанные тем же Воробьевым перед чемпионатом мира в Дании в мае этого года. Тогда он сетовал, что игроков с российским паспортом на виду, не так уж и много. Сейчас в сборной нет того же Бурдасова, который феерит на старте сезона в «Салавате Юлаеве». И только следующий этап Евротура, декабрьский Кубок Первого канала, даст ответ относительно его будущего: Антону настолько доверяют, что решили не проверять его на финском этапе и приберегли для домашнего турнира? Либо, он где-то когда-то провинился и попросту не вхож во внутрикорпоративные правила нынешней сборной и ему выписан стоп-лист от Ротенберга.

Андрей Лопата, фото fhr.ru