Со старым «армейским» костяком и лучшим защитником из Казани: Россия громит финнов

Но что эта победа дала тренерскому штабу Воробьева?

Долгие четыре года хоккейная Россия ждала, когда же руководство отечественного хоккея отпустит олимпийская лихорадка и сборная перестанет быть «армейским» проектом Ц(СКА). Золото в Пхенчхане было взято и казалось, что «верхи» отпустило. Однако к Кубку Карьяла мы вновь увидели костяк (16 хоккеистов) из «армейцев» Москвы и Питера и лишь третью часть команды из игроков с регионов. А ведь это подготовительный турнир, который, по идее, должен быть площадкой для проверки ближайшего резерва и молодых хоккеистов. Дебютную встречу россияне без проблем выиграли (3:0), но вопросы к тренерскому штабу остались. «Ручной» тренерский штаб Ротенберга, непробиваемый Сорокин и лучший новичок сборной — казанец Андрей Педан — в материале «Реального времени».

Поигрались и хватит. Воробьев все больше похож на Знарка?

Сколько радости было среди российских любителей хоккея, когда КХЛ, наконец, разжала «армейскую» хватку после Кореи-2018 и более-менее перестала давить лигу в угоду сборной. На датский чемпионат мира уже поехала национальная команда, хоть немного разбавленная игроками из регионов, а не как это было в Пхенчхане — 30 бравых солдат из ЦСКА и СКА (примерно по такой же концепции собиралась сборная и на все этапы Еврохоккейтура, в том числе и Кубок Карьяла). Илья Воробьев после жесткого Знарка казался демократичным специалистом и «в доску своим» для журналистов. Период оттепели, не иначе.

Так что и к нынешнему Кубку Карьяла болельщики не армейских клубов рассчитывали, что Воробьев и Гатиатуллин возьмут веселых и забивных ребят из Уфы, Омска, Казани, Екатеринбурга, в конце концов. И поначалу даже так и показалось. Даже те четырнадцать хоккеистов из СКА и ЦСКА (по семь из каждой команды) воспринимались как норма — все-таки действительно сильнейшие отечественные хоккеисты сборной по-прежнему собраны в этих командах, таково наследие предыдущих «холодных» лет.

Однако уже по ходу подготовки в Финляндии травмы получили защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, форвард «Авангарда» Кирилл Семенов, а также центр «Салавата» Петр Хохряков, и куда же первым делом обратились взоры тренерского штаба в поисках замен? Правильно, к старым знакомым «армейцам». На замену «регионалам» прибыли Динар Хафизуллин из СКА, а также по каким-то неведомым причинам Антон Слепышев из ЦСКА. Последний разочаровал Воробьева и Гатиатуллина еще перед чемпионатом мира в Дании и особо ничего с этим не делал. В своем клубе он по-прежнему ничего толкового не показывает, и его вызов вызывает вопросы. Таким образом мы вновь получили 16 хоккеистов (Ц)СКА из 27-ми возможных в сборной.

Похоже на сегодняшний день мы имеем полностью ручного тренера сборной, который возьмет тех, на кого укажут свыше



С другой стороны, а что мы хотим, когда главный тренер национальной команды буквально в прямом эфире под «дулом» множества камер не стесняясь спрашивает разрешение на озвучивание состава у главы делегации Романа Ротенберга, как цербер сопровождающего того по микст-зонам? Похоже на сегодняшний день мы имеем полностью ручного тренера сборной, который возьмет тех, на кого укажут свыше. А это звучит еще безрадостнее, чем решения Знарка, которого многие СМИ прямо обвиняли в тиранских замашках и откровенном «самодурстве». Но тот хоть мог свою позицию объяснить.

Почему в Хельсинки нет Бурдасова и других?

А кого тогда, если не Слепышева и Хафизуллина? Да пожалуйста: на место выбывшего защитника можно было бы попробовать давно пробующего себя на различных сборах с первой командой и в олимпийской сборной Альберта Яруллина. Чем не вариант? Не зря же он стал чемпионом в команде с лучшей обороной прошлого сезона. Почему бы не попробовать его в паре с тем же Андреем Педаном?

Уж точно ярче и заряженнее Слепышева на сегодня выглядят уфимские «забивалы» Антон Бурдасов и Дмитрий Кугрышев. Первый и вовсе сейчас в огне — 24 (13+5) очка не дадут соврать. Так почему же в команду при первой же травме зовется очередной «армеец»?

У финнов, кстати, на нынешнем Кубке Карьяла были вызваны лишь трое хоккеистов из «Йокерита» (Антилла Ниеми и Маннинен), даже несмотря на то, что в нынешнем году «шуты» как никогда хороши. Обычно сборная страны Суоми была собрана на базе именно команды из Хельсинки. Зато целая финская тройка, ставшая одним из главных открытий сезона в КХЛ, была вызвана из Нижнекамска — Йоонас Няттинен — Микаэль Руохомаа — Юусо Пуустинен. Всего же в сборной Финляндии собрали 12 игроков из КХЛ.

Григоренко перехватил неудачный пас, на скорости убежал от всех и прострелил Юху Метсолу — 1:0

Финнов хватило ненадолго

С первых минут игра, казалось, пошла равная. Быстрое хождение шайбы не позволяло так сразу определить, кому первому удастся открыть счет. Не сказать что финны выглядели безусловными хозяевами. Россияне неплохо двигались в чужой зоне и нередко организовывали позиционные атаки. И уже на четвертой минуте наша команда счет открыла, благодаря ошибке в передаче у соперника. Это Григоренко перехватил неудачный пас, на скорости убежал от всех и прострелил Юху Метсолу — 1:0.

Финны логично побежали отыгрываться и даже создали пару действительно опасных момента на пятаке. Неплохо действовал Илья Сорокин, забирая шайбу в ловушку, сидя в шпагате. Показывал, что не просто харчи в сборную приехал поесть и защитник казанского «Ак Барса» Андрей Педан, который ложился под шайбу в меньшинстве, принимая на себя довольно болезненные броски и тут же вскакивая на ноги.

Помогли укрепить преимущество два удаления, которые заработал Алексей Бывальцев. С первой же попытки россияне вторую шайбу забросили — это Никита Нестеров после долгой перепасовки решился на дальний щелчок — 2:0. А со вторым большинством наша команда хорошенько сбила финальную прыть финнов под конец периода.

С Педаном штаб угадал на 100%

После перерыва Финляндия вышла другой. Взвинтили темп, чем быстро россиян поприжали к воротам. Так что уже за первые пять минут периода хозяева льда нанесли столько бросков, сколько за весь первый период не совершали. Часто опасность возникала все с того же пятака, и самый опасный момент финнов так и возник.

Сорокин уже выкатился из ворот, а Хартикайнен получил шайбу, по сути, на пустые ворота. И вновь уже в последний миг ее «накрыл» Андей Педан, и спас команду от 100%-го гола. Уже в этот момент, исходя из суммарных полезных действий на льду, можно было с уверенностью заявлять, что тренерский штаб с казанским защитником угадал полностью.

Пожалуй, из всех новичков сборной Андрей стал самым полезным в дебютном матче



Ну а за пять минут до второго перерыва Педан и вовсе открыл счет своим шайбам в составе национальной команды. Он получил на синей линии и недолго думая бросил по ворота Метсолы — 3:0. Пожалуй, из всех новичков сборной Андрей стал самым полезным в дебютном матче. Другой вопрос, почему защитника так не используют в «Ак Барсе»? Ведь у защитника отличный бросок, а за треть чемпионата всего 1 шайба. В сборной же этой отметки ему удалось достичь за один единственный матч.

Московские «армейцы» были на уровне

Надо признать, что московские «армейцы» в этом матче действительно действовали очень слаженно и четко. Ожидаемо отлично действовала пара нападающих Капризов — Григоренко. Правда, порой они уже так заигрывались, что пытались довести момент до верного и выдать передачу друг-другу уже на пустые ворота. В принципе, при счете 3:0 это простительно. За четыре минуты до конца тот же Григоренко выверял ювелирную передачу на партнера, и тому не хватило совсем немного ловкости рук, чтобы переиграть на скорости Метсолу.

Надо отметить и то, что голкипер россиян Илья Сорокин в этом матче действовал предельно надежно. Даже заканчивая матч вчетвером против шестерых полевых финнов, россияне практически ничего сделать хозяевам не дали, а если финны все-таки до ворот докатывались, то там уже их поджидал Сорокин.

3:0 — отличное начало турнира. Однако все-таки встает вопрос, что именно уяснили из этого поединка тренеры? Они посмотрели на давно знакомых хоккеистов, и лишний раз отметили, что в ЦСКА и СКА собраны хорошие исполнители. Разве что Педана посмотрели. А турнир, к слову говоря, «просмотровый».

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru