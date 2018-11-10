Опрос предпринимателей: как компенсировать затраты на дорогу в офис

Бизнесмены рассказали о том, стоит ли оплачивать дорогу на работу

Фото: Максим Платонов

Порой львиную часть жизни сотрудники проводят в дороге в офис. Те, кого подобная ситуация не устраивает, увольняются. Однако ценным сотрудникам руководство может сделать индивидуальное предложение о компенсации затрат на длительную дорогу до работы. Опрошенные бизнесмены оказались готовы оплачивать проезд подчиненным, лишь небольшая часть из них предложили бы сотрудникам уволиться. Подробности — в бизнес-задачнике «Реального времени».

Ценный сотрудник живет в пригороде, поэтому на дорогу от дома до работы и обратно тратит около 3 часов в день. Через 4 месяца, устав от постоянных пробок и поездок, он решил уволиться. Однако руководитель предложил ему повысить зарплату, компенсировав тем самым расходы на дорогу. Как вы считаете, каким способом можно облегчить долгий путь сотрудника до офиса? Обращаете ли вы внимание на местожительство кандидата?

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Александр Ткачев генеральный директор компании IQ300 Если мы говорим об офисном сотруднике, то эта проблема решается переводом его на дистанционную работу. Сначала надо определить, насколько человек необходим в офисе. Можно работать удаленно и, благодаря техническим возможностям видеоконференции, весь день быть на связи с офисом. На Западе давно стало трендом частично переводить фронт- и бэк-офисы на удаленную работу. В нашей компании практически половина сотрудников разбросаны по городам России и других стран. При нашей работе нет большой необходимости, чтобы человек 40-часовую смену находился в офисе. Нам важно, чтобы был результат работы, соблюдались сроки и качество.

Ефим Климов генеральный директор компании «Эттон» У нас есть аналогичный кейс. Мы увеличили сотруднику зарплату, компенсировав расходы на маршрут до работы. Он жил и работал в Иннополисе, когда у нас в Казани появился проект, в котором нужны были его компетенции. Хотя когда мы искали сотрудника, то он шел работать конкретно в Иннополис, и мы даже ходатайствовали о получении им там квартиры. Теперь возникла ситуация, когда он живет в Иннополисе, а ездить надо в Казань. Я знаю, что в редких отраслях, например, на вертолетном заводе сейчас набирают специалистов, руководители пойдут на все, могут и квартиру снять иногородним сотрудникам.

Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG При найме на работу мы не обращаем внимания на место жительства сотрудника. К нам ездили и из Зеленодольска, но, как показывает практика, если надо быть каждый день на работе, лучше жить в Казани, если мы говорим о казанском офисе. Сотрудники, которые ездили из Зеленодольска, через какое-то время сняли квартиру в Казани. Если для руководства сотрудник настолько важен, что он готов компенсировать затраты на дорогу, то возможно организовать вахту.

Марат Валиуллин директор «Первой упаковочной компании» Когда мы переезжали из Советского района к «Тасме», столкнулись с тем, что сотрудникам неудобно ездить с другого конца города. Мы пошли им навстречу и изменили рабочий день — сделали его с 8.00 до 16.00. Благодаря этому сотрудники доезжают до дома без пробок. Ценным работникам необязательно компенсировать затраты на проезд, можно сократить рабочий день. Хорошим вариантом могут стать поездки на работу на электричке, в пути можно слушать аудиокниги, заниматься самообразованием. Все это выбор каждого. Руководство может предложить сократить рабочий день или дать работнику дополнительный выходной день. Хороший вариант: добираясь на машине на работу, брать с собой попутчика, который будет платить ему каждый месяц тысячу рублей за дорогу.

Альбина Галиева генеральный директор ООО «Театр-моды «Ильдан-ЛИК» Компенсировать расходы на проезд я не буду. Мотивация работать должна быть у самого сотрудника. Незаменимых людей нет, и если мы будем на каждого отвлекаться, то, наверное, получим не хороший результат. Я бы не удерживала сотрудника: живите в пригороде, если хотите. Сейчас тяжело найти работу. У меня разговор короткий, если что-то не устраивает — «до свидания».

Семен Макарчиков частный инвестор и сооснователь компании «ОкРемонт» Я бы либо поменял график работы сотрудника, либо дал ему возможность трудиться удаленно. Я работал в Москве и знаю, каково это тратить на дорогу в офис в одну сторону полтора часа. Мы с руководителем подобрали другой график: я приезжал на работу к 10 часам, и на дорогу уходило все лишь 30 минут. Если сотрудник живет в Зеленодольске, то имеет смысл искать удаленную работу. Сейчас, когда ставлю сотрудников на объекты, учитываю близость их проживания к работе.

Ильдар Тимербаев директор компании «Ботаника» (доставка цветов) Местожительство персонала для нас немаловажный фактор. Мы учитываем, сколько времени нужно сотруднику, чтобы добраться до работы. Если бы он жил далеко, то мы бы предложили удаленно работать и посещать офис несколько раз в неделю. Если сотрудник ценен, приносит доход, то можно снять квартиру за счет компании. Правда, мы с такими случаями не сталкивались.

Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент» При собеседовании я интересуюсь местом жительства соискателя. Повар, который живет за три остановки от места работы, ценнее, чем тот, которому далеко добираться. Конечно, еще смотришь на квалификацию человека. Сотруднику, которому до работы ехать 3 часа, я предложу перебраться в Москву, там зарплата в два раза больше. Конечно, если в такую ситуацию попал мой зам, которого я знаю и ценю 10 лет, то я буду оплачивать ему бензин. Если фирма маленькая и друг к другу в ней относятся по-семейному, а сотрудника очень ценят, то они могут компенсировать часть расходов на проезд. Но если речь о рядовой компании с коллективом 50—100 человек, то вряд ли руководитель задумается о компенсации проезда.