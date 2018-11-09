Перешли все границы: как татарстанцы захватили земли Самарской области и Удмуртии под ИЖС

Сегодня депутаты республики решали, как навести порядок с картами деревень и городов

Как навести порядок с картами деревень и городов, сегодня решали на заседании Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению. Жители некоторых населенных пунктов в прямом смысле перешли все границы и построили объекты не только в соседних районах республики, но и в соседних областях. Так, два гражданина имеют татарстанскую прописку, но если смотреть по карте — живут на территории Самарской области. Несколько жителей Агрызского района влезли на территорию Удмуртии. При установлении кадастровых границ, чем сейчас активно занимается Росреестр, у них могут возникнуть сложности. Подробности в материале «Реального времени».

«Это же не государственная граница — пограничные столбы не стоят»

Живешь в Байконуре, а почтовый адрес имеешь московский — ситуация, характерная для зон особого режима, возникла и в Татарстане. Населенные пункты разрастаются (чему способствует и закон о выделении земли многодетным) и выходят за свои границы. Хорошо, если город, село или деревня находятся в центре района, в этом случае жителям ничего не грозит — они как были, к примеру, менделеевцами и налоги платили в казну Менделеевска, так ими и остаются. Другое дело, если деревня находится на границе района — ненароком можно оказаться на чужой территории. Что произошло с жителями деревни Салтыковка.

— По факту и по прописке несколько десятков домов Салтыковки — в Менделеевском районе, а по карте — в Елабужском. Мы выявили еще несколько населенных пунктов, которые расширились, — Сокуры частично прописаны в Сокуровском поселении, а по границам кадастрового учета находятся в Кирбинском. Полянка частично ушла в Рыбную Слободу, в Альметьевске два дома ушли за границу, — рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений Рустэм Мерзакреев.

Как же произошло, что местные власти начали в прямом смысле превышать рамки дозволенного и выделять земли на территории других муниципальных образований? В ответ присутствующие на заседании чиновники только развели руками: мол, сами знаете, как у нас бывает.

— Это же не государственная граница — пограничные столбы не стоят, чтобы все видели. Это мы выезжаем из Казани и видим таблички, и то не везде они есть, — объяснил Мерзакреев.

«Нам надо вносить исправления в закон, чтобы не было проблем у населения, чтобы они находились в том поселке, в котором прописаны», — отметил Альберт Хабибуллин



«У нас половина населенного пункта лежит на территории Самарской области»

Впрочем, и в Казани такие ситуации есть.

— Мы знаем проблемы Научного городка. Никоим образом он к Казани не относится, как люди там получили казанскую прописку? Или в районе аэропорта у людей прописка: «Казань, Советский район». Просто адрес старого аэропорта взяли, и все, — рассказал замминистра.

Есть и совсем парадоксальные, если не сказать противозаконные, ситуации. Так, два жителя приграничного Агрыза, имея татарстанскую прописку, фактически живут на территории Удмуртии. Такая же ситуация на границе с Самарской областью.

— У нас половина населенного пункта лежит на территории Самарской области, два человека там прописаны, — рассказали на заседании комитета.

Обратных примеров, когда жители соседних областей залезли на территорию Татарстана, не привели, но это не значит, что их нет. Впрочем, эту щекотливую тему предпочли не продолжать и сосредоточились на делении границ внутри Татарстана.

— Если оставить это так, как есть, то при постановлении границы на кадастровый учет деревни придется делить пополам — одна в одном районе, другая в другом. Нам надо вносить исправления в закон, чтобы не было проблем у населения, чтобы они находились в том поселке, в котором прописаны, — отметил председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

Депутаты решили не утверждать существующие границы, при которых поселки пришлось бы делить пополам, а установить новые — по границам стихийно сформировавшихся поселений

«Если населенный пункт оказывается в городском поселении, то все льготы отменяются»

Еще одна проблема — если утвердить границу в том виде, в каком она проходит сейчас, то часть отчужденного населенного пункта придется присоединять к другому, и жители, если примкнут к более статусному муниципальному образованию, могут потерять часть льгот.

— У нас есть райцентры, которые имеют разные статусы. Актаныш — это райцентр, маленький городок, но статус у него сельского поселения. А есть райцентр меньше Актаныша, но носит статус поселка городского типа. А если населенный пункт оказывается в городском поселении, то все льготы отменяются, все тарифы, свет, газ — как в городском поселении, — напомнил Хабибуллин.

Депутаты решили не утверждать существующие границы, при которых поселки пришлось бы делить пополам, а установить новые — по границам стихийно сформировавшихся поселений. На ближайшей сессии Госсовета примут соответствующий закон. После того как Росреестр поставит границы на кадастровый учет, выделять землю где попало муниципальные власти уже не смогут.