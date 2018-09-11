Уфимский транзит. Водитель и пассажир американского наркододжа поддержали свой арест

Вахитовский райсуд Казани избрал меру пресечения для москвичей, задержанных в Аракчино с грузом мефедрона

Фото: Инна Серова (на фото - Игорь Силантьев)

На два месяца в СИЗО-2 отправил суд по ходатайству следствия двоих москвичей, задержанных в воскресенье на съезде с паромной переправы в Аракчино по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На вопрос судьи, согласны ли они с такой жесткой мерой пресечения, Александр Чирков и Игорь Силантьев, видимо, по инерции ответили одинаково: «Не возражаю». Как ранее писало «Реальное время», оба они на первом же допросе признали свою вину.

Вариантов не было — только под стражу



Как сообщил суду следователь Эдуард Сысоев, черный Dodge Ram, в котором ехали в Казань Чирков и Силантьев, полицейские остановили у выезда с переправы «Верхний Услон — Аракчино» в воскресенье между 11 и 12 часами дня. Из-под обшивки машины было изъято наркотическое средство — мефедрон (наркотик-стимулятор, эйфоретик и эмпатоген, который вызывает тяжелый абстинентный синдром и сильную психологическую зависимость уже после второй-третьей дозы, — прим. ред.). По версии следствия, Чирков и Силантьев «действовали в составе организованной преступной группы совместно с неустановленным лицом», партия мефедрона «предназначалась для сбыта лицам, употребляющим наркотические средства, на территории города Казани и Российской Федерации», а свой умысел наркосбытчики не довели до конца по независящим от них причинам — так как были задержаны.

Следователь ходатайствовал перед судом об избрании для обоих задержанных меры пресечения, связанной с лишением свободы, мотивируя это тем, что в противном случае оба они могут скрыться от следствия и суда. Старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин это ходатайство поддержал, несмотря на стандартные возражения адвокатов и даже ссылку защитника Чиркова Николая Хевронина на слабое здоровье его подзащитного, связанное с перенесенной им в недавнем прошлом черепно-мозговой травмой, судья ходатайство следователя удовлетворил и отправил обоих подозреваемых под стражу — в СИЗО-2.

Уроженцу Москвы Александру Чиркову (на фото закрывает лицо) 28 лет исполнится только в декабре. Он имеет высшее образование, ранее не судим, холост и бездетен. Фото Инны Серовой



А кто рулил «наркомашиной» — пока большой секрет

Ни следствие, ни адвокаты не озвучили никакой новой информации об обстоятельствах задержания. Напомним, накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала: «В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические средства и психотропные вещества, а именно: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD, амфетамин. Общий вес изъятого составил свыше 116 килограммов». Сегодня же следователь рассказывал только о мефедроне, никак не упоминая другие наркотики и не объясняя, куда они делись из дела. Секретом является даже то, кто из двоих подозреваемых управлял автомобилем, а кто ехал в нем в качестве пассажира, заявил корреспонденту «Реального времени» следователь Эдуард Сысоев. На судебном заседании прозвучала лишь минимальная информация о личностях подозреваемых. Впрочем, по данным источников «Реального времени», машиной на момент задержания управлял Чирков.

Как выяснилось, уроженцу Москвы Александру Чиркову 28 лет исполнится только в декабре. Он имеет высшее образование, ранее не судим, холост и бездетен. Проживает в Москве, и, по его словам, «временно не работает». Сгоряча на вопрос судьи Алмаза Мухаметшина, не возражает ли он против меры пресечения, связанной с лишением свободы, ответил: «Не возражаю». «Поддерживаете?» — удивился судья. И опомнившись, Чирков попросил суд по возможности смягчить меру пресечения…





Ни следствие, ни адвокаты не озвучили никакой новой информации об обстоятельствах задержания



Второму подозреваемому, Игорю Силантьеву, 28 лет исполнилось совсем недавно — 25 августа. Он уроженец Ташкента, однако проживает также в Москве. Не судим и также бездетен. На вопрос судьи о месте работы Силантьев ответил: «ИП Силантьев». С арестом неудачливый предприниматель, похоже, заранее смирился. Несмотря на то, что его адвокат Руслан Бойков заявил ходатайство об избрании более мягкой меры пресечения, сам Силантьев на вопрос судьи ответил, что против ареста не возражает. И уверенно подтвердил это, когда судья на всякий случай его переспросил…