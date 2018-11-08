«Надо учиться у португальцев»: «Рубин» готовится повторить успех «Порту»

Без Сорокина, но с Гранатом и «подбитыми» Азмуном c Могилевцем

Ноябрьские открытые тренировки «Рубина» редко радовали какими-то яркими событиями или хотя бы оживленными беседами о предстоящих матчах. Так что на базе «Рубина» было сложно ожидать большого ажиотажа среди прессы, даже несмотря на первое поражение казанцев после удачной серии из 11 матчей без них. Даже предстоящий поединок против чемпиона страны, «Локомотива», не способствовал сегодня повышенному интересу со стороны СМИ. Те же журналисты, что до Соцгорода все-таки добрались, выяснили, как команда рассчитывает реабилитироваться после провальной игры в Оренбурге, в каком состоянии Азмун и Могилевец после очного столкновения, кто вернулся в команду из аренды и что отрабатывает «Рубин» перед ответственным матчем против «Локомотива». Все подробности — в материале «Реального времени».

Провал «Локомотива» в ЛЧ — не показатель?

Столь долгожданная и такая провальная Лига чемпионов закончилась для «Локомотива» преждевременно, ведь разгромное поражение в Португалии окончательно лишило москвичей шансов на выход в плей-офф в престижнейшем клубном турнире Старого Света. В «Рубине», конечно, дипломатично от оценок такого выступления предстоящего соперника уходили и отзывались о «Локомотиве» лишь в комплементарных тонах: мол, все матчи «железнодорожников» были, что называется, «на тоненького», и каждый мог закончиться иначе.

— Матчи «Локомотива» с «Порту» в Лиге чемпионов дали какую-то пищу для размышлений? — спрашивали журналисты у Курбана Бердыева перед началом открытой части тренировки.

— Нет, и так достаточно хорошо знаем эту команду, каждого игрока. Лишний раз москвичи подтвердили, что они в хорошем состоянии. Просто так случилось, что у них идет какая-то неудачная полоса в еврокубках. Но по игре они выглядят хорошо.

— В последних матчах «Локомотив» набрал ход. Эта команда напоминает ту, что выиграла чемпионат?

— Да, сейчас они в хорошем состоянии. А их результаты в еврокубках ни о чем не говорят. Потому что эти же матчи могли пройти по другому сценарию. Моментов у «Локомотива» хватало, и они могли забивать первыми, и все могло перевернуться с ног на голову.

«Я думаю, что у них одна из лучших групп атак в Премьер-лиге на сегодняшний день», — прокомментировал силу соперника наставник «Рубина».



— Готовитесь к тому, что в составе соперника может выйти Федор Смолов?

— Там настолько сильная группа атаки, что любой игрок, выходящий на замену, усиливает игру команды. А в старте тем более играют достаточно техничные, очень высокого уровня футболисты. Я думаю, что у них одна из лучших групп атак в Премьер-лиге на сегодняшний день, — прокомментировал силу соперника наставник «Рубина».

А самый, пожалуй, красноречивый полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, который способен передать настрой команды в нескольких предложениях, по сути, сам вывел журналистов на тему неудачной игры в Оренбурге.

— Что можешь сказать о «Локомотиве»?

— Хоть в Лиге чемпионов у них результат отрицательный, в чемпионате России они набрали приличный ход, — сказал Байрамян. — У них хорошая команда. Все-таки чемпионы. И футболисты там очень квалифицированные. Поэтому будет серьезная борьба, будет тяжело, но у нас задача выигрывать, другого варианта нет.

— «Порту» показал, как обыгрывать «Локомотив» в недавних матчах Лиги чемпионов. Сможет ли «Рубин» сыграть как «Порту»?



— Мы готовимся. После неудачной игры в Оренбурге нам надо реабилитироваться. Тем более играем дома, при своих болельщиках. Тренерский штаб покажет, как нам действовать, разберет соперника. Конечно, мы все смотрели матчи «Порту» с «Локомотивом». Надо смотреть и учиться у тех же португальцев и стараться обыгрывать москвичей.

«В Оренбурге был худший матч? Вам, видимо, виднее»

Хорен Байрамян хоть сам и завел разговор про нелучшее качество игры «Рубина» против «Оренбурга», но явно обижался на уточняющие вопросы журналистов на заданную тему. Странно, ведь самого Хорена, к слову, никак нельзя назвать слабым звеном даже в столь неудачном для казанцев матче.

Хорен Байрамян: «После неудачной игры в Оренбурге нам надо реабилитироваться. Тем более играем дома, при своих болельщиках»



— Можно ли сказать, что матч в Оренбурге был самым худшим в сезоне?

— Сложно сказать. Вам, видимо, виднее. Мы все понимаем, что сыграли неважно и уступили где-то в борьбе, где-то в подборах. Мы еще не разбирали игру. Еще есть время — разберем. Нам покажут наши ошибки. И будем двигаться дальше, — пообещал полузащитник.

— В последних матчах «Рубин» выглядел не очень хорошо в атаке. С чем это связано?

— Думаю, что с отсутствием Азмуна. Хотя еще раз повторю: незаменимых нет. Плюс все-таки нет стабильности в средней линии, от которой очень много зависит. Думаю, потихонечку все нормализуется.

— Одиннадцать матчей ваша команда не проигрывала, и вот проигрыш в Оренбурге. Повлияло ли это поражение на футболистов «Рубина»?

— Нет, но в плане эмоций, понятно, что есть определенные проблемы. Но не настолько, чтобы они повлияли на игру с «Локомотивом».

Много молодых, «подбитых» и старых



На поле команда вышла сильно позже обычного. Тренеры решили поменять порядок занятий, и футболисты для начала хорошенько нагрузились в тренажерном зале.

Не спеша, сильно порознь команда стала подтягиваться на поле, открытое к Кубку конфедераций. Лишь в конце процессии вышли и «сбитые летчики». Сердар Азмун, у которого под глазом довольно заметный, но уже затянувшийся шрам, заходил на поле в паре с Байрамяном. Что интересно, Хорен с ним говорил на русском языке, и, судя по всему, иранец все прекрасно понимал. А вот на журналистских пресс-подходах или пресс-конференциях иранец почему-то всегда ждет, что с ним будут говорить на фарси или на английском. В своем знании русского он признаваться не хочет до сих пор.

Под глазом у Сердара Азмуна довольно заметный, но уже затянувшийся шрам



Второй пострадавший в недавнем столкновении с Азмуном — Павел Могилевец, похоже, восстанавливается медленнее. У него над бровью все еще видны швы и «зеленка». Появился на поле и отсутствовавший в Оренбурге Владимир Гранат. На тренировку с «основой» вышли несколько футболистов и молодежного состава. Здесь 18-летний нападающий «молодежки» Артур Сагитов, полузащитник Адиль Мухаметзянов. Вернулся из двухмесячной аренды в пермской «Звезде» Никита Голдобин, который успел там отличиться одним голом. Ну а последними на поле торопились старые друзья, одним своим видом отсылающие нас в 2009-й год, — Цезарь Навас и Александр Бухаров.

— Все идет в обычном режиме, слава богу. Все здоровы, — говорил Курбан Бердыв во время пресс-подхода.

— Как состояние Азмуна?

— Тренируется в общей группе. Думаю, он готов играть.

— А кто не готов?

— Таких практически нет. У Чико есть проблемы, он работает по индивидуальной программе, — сказал Бердыев.

«А что, если молодой, то обязательно играть должен?»

Пока игроки «молодежки» разминали вратарей не слишком мощными и не самыми точными ударами по воротам (часто мячи улетали выше ворот), тренеры порадовали немногочисленную пишущую публику новым упражнением на маневренность. Футболисты должны были несколько раз перепрыгнуть небольшую металлическую преграду (вправо-влево), потом рвануть к расположенному впереди манекену, дотронуться до него, вернуться на шаг и обежать еще одно импровизированное препятствие в виде установленного шеста.

«Надо на максимуме! На максимуме», — повторял испанский тренер по-русски.

А когда Бердыев взял слово и подозвал команду к «мольберту», пришли и футболисты молодежного состава. Видимо, с этого момента начиналась общая тактическая работа. Но представители СМИ этого уже не увидели.

Когда Бердыев подозвал команду к «мольберту», началась общая тактическая работа



Не последней фигурой стал и Егор Сорокин, который за последние две недели успел стать и героем (спасенный матч со «Спартаком»), и антигероем в Оренбурге. Так или иначе, защитник игру «Рубина» оживляет, однако до сих пор в основном прозябает на лавке, получая лишь небольшое игровое время.

— Насколько тяжело будет защитной линии? Сорокин не сыграет, у Чико проблемы.

— В общей группе тренируется Гранат. С его выздоровлением проблем в этой линии нет.

— Почему Сорокин не получает много игрового времени? Молодой парень, показывает себя хорошо...

— А что, если молодой, то должен обязательно играть? Кто на сегодняшний день сильнее — тот и играет, — был лаконичен Курбан Бекиевич.

— Сорокин в последних матчах буквально спасал команду. В его отсутствие будет сложнее? — задал вопрос уже Хорену Байрамяну корреспондент «Реального времени».

— Сорокин — хороший футболист, но если его не будет, то у нас есть другие центральные защитники. Так же как и на любую другую позицию. Вся команда у нас — почти равноценные игроки. Поэтому любой другой, кто выйдет вместо Сорокина, — тот же Гранат, сможет достойно его заменить.